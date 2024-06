Ambasador brandu nemusí být hvězda LinkedInu. Zjistěte, jak na efektivní ambasadoring

Uložit 0

Na trhu přesyceném reklamou není překvapením, že člověk více než nastrčenému herci uvěří loajálnímu zaměstnanci. A právě na výhodách komunikace skutečného reprezentanta značky, takzvaného ambasadora, stojí maketingová zbraň s názvem ambasadoring.

Nevýhodou ambasadoringu je, že je to běh na delší trať a nepřináší okamžité výsledky, což netrpělivým firmám nevyhovuje. Rychlé recepty na úspěch mají ale většinou expirační dobu. Správně uchopený ambasadoring se k nim se svým neomezeným potenciálem a pevnou základnou ale neřadí a v dlouhodobém měřítku přináší firmě daleko více než rychlokampaň za miliony. Tomáš Hybeš a hlava employer brandingu České spořitelny Michal Kosař proto v dalším díle podcastu EB Talks z dílny CzechCrunche odhalují, kde by mělo začínat plánování kroků ambasadora firmy, jak se postarat o to, aby ho vlna popularity neodnesla jinam, i to, jak ho kreativně motivovat.

Michal Kosař hned v úvodu zdůrazňuje: „Můžete vytvořit strategii ambasadoringu. Ale nemůžete vytvořit ambasadora. Toho musíte najít.“ Překvapivě není nutné vybírat z těch, kteří už chytili fanouškovskou flow na LinkedInu, mají úctyhodný počet sledujících a přirozeně chrlí relevantní obsah. „Mám několik lidí, kteří se mnou vystavovali úplně první post na LinkedIn v životě. Když hledám ambasadora, hledám ho v tom, z koho cítím, že chce ambasadorem být, a interně už jím ve firmě vlastně je,“ vysvětluje Kosař.

A co přesně si pod ambasadoringem představit? Rozhodně nejde o vysvětlování, proč je váš brand super, protože toto téma rychle vyčerpáte. Můžete třeba nechat nahlédnout čtenáře, posluchače nebo diváka za oponu dění ve firmě. Ukázat, jak se v ní skutečně žije a kam firma směřuje v rámci různých oddělení, zkrátka nabídnout obsah, který má pro konkrétní cílovou skupinu opravdový přínos.

Můžete vytvořit strategii ambasadoringu. Ale nemůžete vytvořit ambasadora. Toho musíte najít.

Pokud se bavíme o obsahu, musíme zmínit podstatnou věc, která ambasadoring zastřešuje. „V minulém díle jsme se v podcastu bavili o strategii. Z ní musí vycházet i ambasadoring. Je totiž dalším dílem skládačky. Kromě toho, že ambasadoři mohou mít různé role, je třeba dobře vymyslet a naplánovat co, komu a kde jejich prostřednictvím o firmě řekneme,“ vysvětluje Kosař.

A dodává, že ambasadoring netkví v tom, že zaměstnanci přesně nadiktujete, co má říkat: „Jenom to ne! Ambasador musí zůstat autentický a vy mu pomáháte jenom vykrystalizovat, o čem by mohl hovořit. V praxi to přizpůsobuji i roli, kterou zaměstnanec zastává. A nedílnou součástí je i správná motivace.“

