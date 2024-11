Největší český e-shop slaví třicátiny. Postupem let je Alza tajemnější než kdysi

Uložit 0

V říjnu roku 1994 si Aleš Zavoral od svých rodičů půjčil peníze, aby mohl rozběhnout vlastní byznys. A přesně 29. listopadu téhož roku oficiálně založil živnost, z níž během let vyrostla Alza, dlouhodobá a zdá se neotřesitelná jednička českého e-commerce trhu. Tento týden, shodou náhod na největší nákupní svátek roku Black Friday, tak slaví třicet let. Jak vypadá její příběh?

Dnes osmačtyřicetiletý Zavoral si před třiceti lety uvědomil, že komponenty pro smontování počítačů jsou levnější než hotové počítačové sestavy. Začal proto součástky nakupovat a následně skládat podle přání zákazníků. Kancelář i výdej měl přitom mladý podnikatel na koleji Blanice na pražském Jižním Městě. Zákazníkům nabízel doručení zdarma, což dělal osobně, po Praze se pohyboval hromadnou dopravou.

V roce 1996 se do firmy připojil první zaměstnanec, podle Alzy tam přitom pracuje dodnes. Firma tehdy fungovala pod názvem Alzasoft, odvozeným od jména zakladatele – ALeš ZAvoral. S původním názvem firma fungovala až do roku 2006, kdy došlo ke zkrácení do současné podoby.

A hned v roce 1997 společnost zahájila první letákové akce, pořídila si také první firemní auto Peugeot 205. Zajímavostí je, že tehdy vyšla počítačová sestava pro domácnost přibližně na 32 tisíc korun, i když samozřejmě záleželo na dané konfiguraci. Průměrný měsíční plat přitom činil 10 802 korun, což si vyžádalo dlouhé měsíce šetření. Dnes je to jinak, s průměrnou mzdou okolo 43 tisíc korun si lze pořídit mnohem výkonnější počítačovou sestavu za méně než jeden měsíční plat.

Foto: CzechCrunch Deset největších e-shopů v Česku v roce 2023

O rok později už Alza otevřela svoji první prodejnu v Praze v Dělnické ulici a vše nabralo na obrátkách. V roce 1999 dokázala zasílat balíčky do druhého dne od objednání a stala se jedním z pěti nejnavštěvovanějších webů ve svém oboru. Samotný e-shop Alzy ale vznikl až v roce 2000, kdy došlo také k automatizaci procesu objednávání.

Alza v této době úspěšně rostla i díky „štěstí“ – tehdy měl totiž na trhu navrch konkurenční hráč Mironet, který ale v polovině roku 2000 srazil nezákonný zásah policie, která mu zabavila počítače i účetnictví kvůli podezření z počítačového pirátství. To se ale nedokázalo a soudy pověst firmy očistily, Mironet zároveň vyhrál všechny podané žádosti o náhradu škody. Konkurenční Alzu už ale nikdy nedoběhl.

Té pak přinesly velkou ránu povodně v roce 2002, které zatopily mimo jiné část Holešovic, kde měla Alza své provozovny a sklad. V průběhu roku se ale její byznys stabilizoval a po záplavách se začala připravovat na transformaci v akciovou společnost. K tomu došlo v roce 2004, kdy se poprvé rozšířila do zahraničí a spustila prodej na Slovensku. O rok později přibyla možnost zaplatit na e-shopu kartou.

Ve svých 13 letech Alza otevřela svůj showroom v Holešovicích a v této době do firmy nastoupil i Tomáš Havryluk, jenž v ní nakonec strávil patnáct let, během kterých se stal „dvojkou“ firmy a její hlavní tváří. Zakladatel Zavoral si totiž velmi střeží své soukromí, v médiích vůbec nevystupuje a patří tak mezi vůbec nejtajemnější české miliardáře. Podle Forbesu je Zavoral desátým nejbohatším člověkem v zemi s odhadovaným majetkem 47,3 miliardy korun.

Jestli Zavoral Alzu pořád stoprocentně vlastní, není zřejmé. I v oficiální evidenci skutečných majitelů je jako „nepřímý skutečný majitel“ u firmy označen právník Pavel Steinwicht. V průběhu let se tak kolem vlastnictví největšího hráče české e-commerce objevují různé dohady, čímž mohl zahýbat také Zavoralův rozvod s manželkou.

Podobně tajemnou se Alza stala v posledních letech i co se týče svých hospodářských výsledků. Dlouhodobě je firma sama komunikovala začátkem roku v lednu či únoru, což už ale pár let nepraktikuje. Místo toho média a veřejnost musí čekat na oficiální závěrky, které společnost publikuje s ročním zpožděním – začátkem letoška tak ukázala čísla ještě za rok 2022. Loňská čísla pak můžeme očekávat začátkem příštího roku.

Rok 2022 byl přitom pro Alzu těžký – po dvaceti letech jí vůbec poprvé klesl obrat o čtyři miliardy korun na 42 miliard a razantně se jí snížila také ziskovost z 2,5 miliardy na přibližně 650 milionů. „Co se týče tržeb a čistého zisku Alzy za rok 2023 konkrétní čísla zatím neprozradíme,“ reaguje na mediální dotazy mluvčí Eliška Čeřovská.

„Mohu ale říct, že vývoj výsledků byl ovlivněn několika klíčovými faktory. Podobně jako v roce 2022 měly i v roce 2023 významný vliv makroekonomické podmínky nebo změny spotřebitelského chování. Dalšími faktory byly například vývoj na trhu e-commerce, růst nákladů na energie a logistiku, ale také schopnost inovovat, optimalizovat provoz a nabízet zákazníkům co nejlepší služby,“ doplňuje Čeřovská.

Do té doby ale Alza zaznamenala ještě několik milníků. Bylo to například v roce 2008, kdy světu představila svého maskota, mimozemšťana Alzáka. Na to později navázala i první televizní reklamou s claimem „Máš to rozbitý!“. Významným se pro firmu stal i rok 2014, kdy byl nainstalován první AlzaBox v Praze na Poděbradské ulici. Podle aktuálního vyjádření jich už provozuje tři tisíce, kromě Česka jsou také na Slovensku či v Maďarsku. Kromě toho Alza aktivně působí i na rakouském a německém trhu.

„V Maďarsku jsme úspěšně zavedli několik klíčových služeb známých z Česka, jako je Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš nebo členský program AlzaPlus+. V Rakousku se primárně zaměřujeme na Vídeň, kde jsme v listopadu otevřeli naši druhou pobočku, jejíž součástí je také kavárna, kterou provozujeme ve spolupráci s The Miners. Ve Vídni jsme rovněž představili službu Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš, která je zákazníky velmi dobře přijímána,“ komentuje Čeřovská mezinárodní působení.

Právě zmiňované služby jako členský program a rychlost doručení považuje Alza za klíčové změny posledních let, které ji odlišují od konkurence. Čeřovská ale přiznává, že v průběhu let firma spustila několik projektů, od kterých nakonec postupně upustila: „To ale neznamená, že by se nepovedly – spíš byly v dané době inovativní, ale postupem času se ukázalo, že trh nebo technologie se posunuly jiným směrem, nebo jsme vymysleli lepší řešení.“