Na pokračování otřesného festivalu prodával lístky za stovky tisíc. Jenže neproběhne a není divu proč

Když svůj vysněný hudební festival uspořádal poprvé, skončil za mřížemi kvůli podvodu vůči návštěvníkům i investorům a do toho dlužil asi půl miliardy korun. Šlo o tak velké fiasko, že se o něm mluvilo ještě měsíce poté – a katastrofy se chytil i Netflix, který o festivalu Fyre natočil dokument. Jeho tvůrce po propuštění z vězení věřil, že napodruhé se mu to už povede. Jenže zase nepovedlo a pokračování „překvapivě“ neproběhne. Že by to ovšem organizátoři dali vědět lidem? Pouze vybraným.

Fyre Festival se zapsal do dějin hudebních akcí jako ta jednoznačně nejhorší. Bylo to už v roce 2017, kdy pochybný americký podnikatel Billy McFarland se spřáteleným rapperem chtěli zpropagovat svou novou hudební aplikaci, až jim v hlavách vznikl nápad na velkolepý mejdan na Bahamách plný špičkových umělců, luxusního ubytování, krásných žen a adrenalinových zážitků. Adrenalin to nakonec byl, ale jiný, než za jakým tam lidé přišli.

I když McFarland věděl, že za pár měsíců nestihne dát do kupy zázemí v požadované kvalitě, lhal svým investorům, aby mu poslali další peníze. Lhal také lidem, kteří si koupili drahé lístky. Prakticky lhal všem okolo o údajně nejlepším festivalu na světě. Ten sice proběhl, ale v naprosto šílených podmínkách. Když se McFarland vrátil, šel na šest let sedět.

Tehdy se skoro nabízelo říct, že se aspoň poučí, a jakmile z vězení vyjde, bude skromnější. Kdepak… Před zhruba třemi lety začal do médií hlásat, jak je připraven na Fyre Festival II, což vygradovalo momentem, kdy skutečně spustil prodej na druhý ročník. Sliboval, že půjde o událost, která „ovládne festivalový průmysl“.

Ale – a že těch ale bude teď několik – pak přišel první zádrhel, kdy byli McFarlandovi organizátoři nuceni festival posunout z původního loňského prosince na letošní duben. Následovalo ale další odložení, z dubna na přelom května a června, veřejnost přitom neměla žádnou představu, kvůli čemu konkrétně si lístky kupuje.

Vstupenky se šponovaly až na úroveň stovek tisíc korun, nikdo ale nevěděl, co se na mexickém ostrově Isla Mujeres (kam se akce přesunula z Baham) bude dít. Nebyl totiž známý harmonogram, a tak si svět mohl jen domýšlet, jací interpreti tam vystoupí, jaké ubytování na ně čeká, jaké zážitky budou součástí. McFarland dával jen přestřelené indicie o tom, že tam bude „plavba jachtou, let malým letadlem a setkání se zápasníkem MMA“.

Právem se proto spekulovalo, jestli Fyre Festival II neproběhne podobným způsobem jako první ročník, kdy lidé místo krásných vil dostaly promáčené stany, místo kulinářských pochoutek oslizlé tousty se sýrem a místo špičkových hudebních kapel smutný pohled na katastrofální organizaci. Teď jsou ale věci o něco jasnější. Akce zřejmě neproběhne vůbec. Pro jistotu.

Jak uvádí americký server ABC News s odkazem na majitele lístků, organizátoři jim měli e-mailem napsat, že se vše odkládá na neznámo kdy. Zároveň se mají vracet peníze za vstupenky s tím, že jakmile bude oznámeno nové datum, mohou si lístek koupit znovu.

Co je ale ještě víc šokující, je skutečnost, že Fyre tuto zásadní novinku nijak nekomunikuje. Na oficiálním webu je stále obrovská, barevná výzva k nákupu vstupenek, byť jak CzechCrunch ověřoval, nejde se proklikat k platební bráně. Stejně tak se nic neuvádí ani na Instagramu, hlavním komunikačním kanálu akce, kde je poslední příspěvek ze 4. dubna. Ale pozor. V něm je zahrnuto několik nafocených smluv, které organizátoři uzavřeli s vedením města Playa Del Carmen v Mexiku. Jako by se Fyre Festival II pořád měl konat.

Aby se lidé dozvěděli, že festival neproběhne, musí jít až za městskou správou Playa del Carmen, která potvrdila, že se akce v okolí města konat nebude. „Po zodpovědném přezkoumání situace bylo potvrzeno, že neexistuje žádná registrace, plánování ani podmínky, které by nasvědčovaly realizaci takové akce,“ uvádí v příspěvku na Instagramu.

Kdy – a jestli vůbec – budou odklad festivalu komunikovat organizátoři, se neví. Možná čekají na dobu, až ze stories na jejich Instagramu zmizí aktualita o prodeji reklamního oblečení pro fanoušky. V e-mailu zaslaném majitelům lístků je pouze ujištění, že Fyre Festival II bude. Jen nikdo neví kdy a kde. (Jakmile budou oficiální informace známy, článek patřičně doplníme.)