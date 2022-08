Překvapení v Alze. Po 15 letech z ní odchází klíčový Tomáš Havryluk, dlouholetá „dvojka“ firmy

Jeden z nejvlivnějších lidí působících v české e-commerce Tomáš Havryluk poněkud překvapivě odchází z Alzy. V největším tuzemském e-shopu přitom pracoval od roku 2007, posledních devět let jako místopředseda představenstva přímo pod zakladatelem firmy Alešem Zavoralem. K této dvojici se v roce 2020 přidal Petr Bena.

Havryluk dlouhodobě vystupoval jako hlavní tvář společnosti. Na zprávu upozornily Hospodářské noviny s tím, že Havrylukova funkce zaniká k 15. srpnu, do té doby má předat pracovní záležitosti a následně plánuje dovolenou. Podrobnosti o svém odchodu ale zatím odmítl sdělit, stejně tak záležitost pro deník odmítla komentovat i mluvčí Alzy Daniela Chovancová.

Jak píšou Hospodářské noviny, šlo o „náhlý exit“, který může souviset s plánovaným rozšířením představenstva Alzy. Do velké míry přitom i díky vedení Havryluka e-shop dlouhodobě rychle rostl. Loni Alza dosáhla tržeb 45 miliard korun s tím, že za poslední dva roky vyrostla jako za posledních 22 let dohromady.

Do Alzy nastupoval dnes jedenačtyřicetiletý manažer v roce 2007 na brigádu při škole jako IT koordinátor, o rok později se stal ředitelem IT vývoje a od roku 2010 působil i jako šéf internetového marketingu. V srpnu 2013 pak zasedl do představenstva společnosti, kde byl odpovědný zejména za technologie a většinu provozních otázek.

Ještě před několika týdny nynější „číslo tři“ Alzy Petr Bena v CzechCrunch Podcastu kromě jiného vysvětloval, jak v tříčlenném složení představenstva e-shopu fungují i jak mají rozdělené pravomoci. Bena je přesvědčený, že Alza, která je zdaleka největším internetovým hráčem v Česku, může být za pár let v tržbách klidně desetinásobná. „I kdybychom zmrazili sortiment a nic nepřidávali, prostor pro růst je ohromný,“ vysvětlil.