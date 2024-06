Nevyšlo to ani na druhý pokus. Henrik Fisker nepochodil s elektromobily a hlásí bankrot

Uložit 0

Velký designér snící o vlastní automobilce, kterému však není přáno. Tak by se dal shrnout příběh Henrika Fiskera. Naplnění velkého snu se nekoná ani na druhý pokus, kdy po řadě peripetií společnost Fisker Inc. vyhlásila bankrot. Stalo se tak poté, co automobilka nedokázala získat investici od jiného producenta vozů.

Firma v pondělí, kdy vyhlásila bankrot, ukončila své podnikání s aktivy mezi 500 miliony a jednou miliardou dolarů a závazky mezi 100 a 500 miliony dolarů. Její problémy ale odstartovaly v podstatě hned na samém začátku.

Po nákladném vývoji elektrického SUV Ocean se vůz dostal na trh v minulém roce, ovšem zákazníci o něj nejevili příliš velký zájem. Důvodem bylo jednak celkové ochlazení na americkém trhu s elektromobily, ale také zjištění, že Ocean není úplně dotažený. O problémech dokonce vytvořil video i velmi sledovaný youtuber Marques Brownlee, čímž zasadil firmě jednu z posledních ran.

Ta se ale potýkala se značnými problémy již před jeho videorecenzí vozu, kdy hodnota akcií začala prudce klesat. Automobilka vydávala neveselé odhady svého hospodaření a propouštěla zaměstnance. V únoru letošního roku Fisker oznámil, že nejspíš nebude schopen pokračovat ve svém provozu, pokud si nezajistí externí financování.

Z propasti nepomohlo ani masivní zlevňování nabízených modelů, díky kterému bylo možné koupit Ocean v přepočtu za 600 tisíc korun, což je na elektromobil podobných parametrů extrémně málo. Společnost ve své výroční zprávě oznámila, že z celkem 10 193 vyrobených kusů doručila jen 4 900 z nich.

Automobilce se nakonec podařilo uzavřít dohodu s jedním ze stávajících věřitelů na finanční injekci ve výši 150 milionů dolarů, byl v tom ovšem háček. Tyto peníze jí měly být vyplaceny jen pod podmínkou, že Fisker sežene ještě další financování od jedné z velkých automobilek.

Která to měla být, nikdo oficiálně neoznámil, hovořilo se však o Nissanu. Ať už ale Fisker jednal s kýmkoliv, k dohodě nakonec nedošlo a automobilka, jejíž akcie se v roce 2021 obchodovaly za 30 dolarů za kus, byla nucena vyhlásit bankrot s cenou 4,5 centu za kus.

Pro Henrika Fiskera je to v životě již druhá hořká byznysová pilulka. Do stejné situace se totiž dostal v roce 2013 se svou automobilkou Fisker Automotive, do které v minulosti investoval například i herec Leonardo DiCaprio. Tehdy se však Fiskerovi podařilo firmu prodat Číňanům, což mu umožnilo začít od nuly. Zda se mu podobný kousek podaří i nyní, je otázkou, ovšem šance na splnění Fiskerova automobilového snu jsou velmi malé.