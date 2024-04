Ani zadarmo. Fisker nabízí svůj elektromobil za cenu nejlevnější elektrické Škody, kupující ale riskují

Uložit 0

Škoda před časem ukázala chystanou novinku, kterou by mělo být kompaktní, elektřinou poháněné SUV za 600 tisíc korun. Za velkou louží si je nyní možné za stejné peníze pořídit podstatně větší a výkonnější elektromobil od Fiskeru. Problém je, že i po extrémním zlevnění je jeho nákup dost riskantní záležitost, což platí i pro evropské zákazníky.

Automobilka Fisker v současné době nezažívá nejveselejší období. Ceny akcií společnosti se za poslední rok propadly téměř na dno, firma spálila obrovské množství peněz a ve svém produktovém portfoliu má vůz, který působí poněkud rozpačitě.

Henrik Fisker je ve světě automotive poměrně zvučné jméno. Coby designér dříve působil u BMW, Fordu či Aston Martinu, ovšem pak si vzal do hlavy, že vybuduje vlastní automobilku, a pustil se do díla. Jeho první projekt nevyšel a Fisker jen tak tak utekl hrobníkovi z lopaty díky prodeji svého know-how do Číny. Za utržený kapitál zkusil štěstí podruhé, jenže se ukazuje, že mu zkrátka není souzeno.

Byť jeho druhý elektromobil Fisker Ocean působí na první pohled důstojně a propracovaně, při bližším zkoumání se ukázalo, že se nejedná o nejlepší volbu pro spotřebitele. To potvrdil i youtuber Marques Brownlee, který Ocean označil za nejhorší automobil, jaký kdy testoval. Na voze našel řadu nedokonalostí týkajících se především softwaru, které se na celkovém dojmu značně podepsaly.

Ještě větší problém ale je, že v nejlepší kondici není ani sama firma, která dělá vše pro to, aby se ze svých problémů vyhrabala. S tím souvisí masivní slevy, se kterými začala svůj Ocean nabízet. Ve Spojených státech spadla cena konfigurace Extreme z 62 500 dolarů na 37 500 dolarů, což představuje zlevnění z přibližně 1,5 milionu korun na 888 tisíc. Ještě dramatičtěji šla dolů cena verze Sport, která klesla až na 25 tisíc dolarů, v přepočtu tedy na bezmála 600 tisíc korun.

Za tuto částku má tuzemská Škodovka v plánu nabídnout kompaktní SUV dlouhé 4,1 metru, které by mělo na jedno nabití ujet okolo 400 kilometrů. Pro srovnání, Fisker Ocean má rozměry 4,7 metru na délku a 1,98 metru na výšku a jeho výkon činí 205 kW.

Kdo by si ovšem chtěl koupit automobil se špatnými recenzemi, jehož výrobce se pomalu, ale jistě potápí i s veškerými zárukami a možností dávat vůz do autorizovaného servisu? Firma totiž odmítla sdělit, kdo by se o servis postaral v případě, kdyby skutečně zanikla.

Masivní zlevňování se přitom týká i evropských zákazníků, protože automobilka má své zastoupení na starém kontinentu. Zde jsou nabízeny verze Ultra a Extreme, které vycházejí na částky okolo 1,05 a 1,15 milionu korun. Oproti nabídce v zámoří se jedná o dvojnásobné ceny, nicméně tyto verze nabízejí podstatně lepší parametry. V případě verze Extreme je to 410 kW výkonu, zrychlení z 0 na 100 km/h za 4 sekundy a dojezd 630 kilometrů na jedno nabití. Nabídka je to lákavá, ovšem zájemci by měli raději odolat.

Přestože ve Fiskeru stále udržují naději, že se vše zlé v dobré obrátí, mnoho indicií tomu nenasvědčuje. Společnost v nedávné době sice uzavřela několik nových dealerských partnerství, na což hodnota akcií zareagovala jemně optimistickým poskočením, přesto je situace hlavně po finanční stránce kritická.