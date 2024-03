Nejhorší auto, jaké jsem kdy testoval, řekl o Fiskeru youtuber a automobilku tím poslal ke dnu

Uložit 0

Na světě existují skvělé vozy, vozy průměrné a pak ty, které jsou skutečným propadákem. A jak se zdá, jeden takový se dostal do rukou známého amerického influencera a technologického entuziasty Marquese Brownleeho. Ten měl možnost vyzkoušet elektrickou novinku mladé automobilky Fisker a hned ji označil za nejhorší auto, jaké kdy testoval. Celá věc navíc nabrala na obrátkách v momentě, kdy na jeho video zareagoval samotný Fisker.

Ale popořadě. Marques Brownlee známý pod přezdívkou MKBHD platí ve Spojených státech za internetovou celebritu, a to především díky svému YouTube kanálu, ve kterém divákům představuje čerstvé novinky technologického světa od Apple Vision Pro až po elektrický Rolls-Royce. S nadsázkou se o něm dá mluvit jako o americkém Petru Márovi s „o něco větším“ dosahem.

Právě elektromobilitě se Brownlee věnoval i v jednom ze svých posledních videí, konkrétně zcela novému elektromobilu od firmy Fisker. Ta před lety jen těsně utekla hrobníkovi z lopaty poté, co neuspěla s hybridním modelem. Pomoci jí mělo plně elektrické SUV Ocean, se kterým se však i kvůli Brownleemu nejspíš definitivně utopí.

Brownlee se totiž rozhodl Ocean otestovat na vlastní kůži, přičemž první problémy nastaly už v momentě, kdy si chtěl vůz půjčit přímo od výrobce. Fisker zápůjčku neustále oddaloval, což Brownleeho dovedlo k závěru oficiální distribuci obejít a vyzkoušet dealera, který s tím neměl problém.

Jak už samotný začátek videa napovídá, následovala poměrně zajímavá jízda. Brownlee v něm mluví o nejpodivnějším testu, jaký kdy dělal, a SUV Ocean označuje za nejhorší jím testovaný vůz. Stalo se tak poté, co ho dokonce sama automobilka prosila, aby počkal na aktualizace softwaru. To ovšem Brownlee odmítl s tím, že chce vyzkoušet to, co je zákazníkům k dispozici už teď.

Samotná recenze začíná pohledem na vizuální stránku vozu. Youtuber jej srovnává s Modelem Y od Tesly či Ioniqem 5 od Hyundaie a vzhled vozu za 70 tisíc dolarů, tedy zhruba 1,62 milionu korun, si vyloženě pochvaluje. Brownlee ocenil například přední masku s lehkým Range Rover nádechem, lak, křivky crossoveru i některé neotřelé nápady. Mezi ně patří otevíratelná zadní okénka, boční blinkry a solární střecha, která může dát každý den na slunci navíc 5 až 8 kilometrů dojezdu.

Chvála pokračuje i v momentě, kdy usedá do interiéru vozu. V něm zaujme minimalistický volant, obrovská centrální obrazovka infotainmentu či pohodlná sedadla a spousta prostoru v zadní části. Tím ale výčet pozitiv končí a na přetřes přichází celá plejáda nedostatků vozu.

Všechno špatně

Brownlee poukazuje například na absolutní absenci informací o tom, zda zrovna pracují solární panely a kolik energie v daný čas baterii dodávají. Software neumožňuje přepínat jízdní režimy, které se volí jen skrze tlačítko na volantu. Samotné jízdní režimy mají také nedostatky v akceleraci. S tou se pojí i speciální funkce boost, kterou však řidič může použít jen 500krát za celou životnost vozu, jak ukazuje počítadlo.

Problémy dělalo i otevírání oken, software vyhazoval na přístrojový štít červené chyby týkající se brzd i jízdních asistentů a občas nefungovaly ani kamery okolo vozu. Automobil sice nabízí zajímavou možnost otáčení centrálního displeje, jenže mu trvá několik vteřin, než se přenastaví do správného vykreslení. A ani bluetooth podle Brownleeho nefungoval zcela hladce.

Problematický však u vozu není jen software. Úložný box na středovém tunelu z poloviny zabírá jakýsi skládací stoleček a zcela chybí i přihrádka pod palubovkou u spolujezdce. Tlačítka na volantu lze při řidičských manévrech snadno omylem zmáčknout a auto má problém odpovídat i na povely udávané klíčkem vozu. Třešničkou na dortu je fakt, že nemá automatickou brzdu, takže při zastavení v kopci začne couvat dozadu.

Celé video Brownlee završil výčtem některých funkcí, jež by měl vůz dostat se softwarovým updatem, na který měl původně počkat. Měla by například přibýt možnost monitoringu toku energie ze solární střechy i automatická brzda. Update ale neřeší ani zdaleka všechny nedostatky, které Brownlee objevil. Proto celé video zakončil poselstvím, že by vůz neřídil ani zadarmo.

Video s recenzí vidělo na YouTube již 4,5 milionu diváků, jenže tím problém Fiskeru neskončil. Firma se rozhodla reagovat. Na sociální síti TikTok se poté objevilo video, ve kterém inženýr z Fiskeru volal onomu dealerovi, který vůz Brownleemu zapůjčil, v domnění, že si ho od něj přímo koupil. Během nahrávaného rozhovoru mu pak nabídl možnost aktualizace softwaru, ale zároveň připustil, že i ta má v sobě stále určité díry.

Toto video vidělo přes 3,5 milionu diváků a Fiskeru po Brownleeho recenzi vůbec nepomohlo. Hodnota akcií společnosti od zveřejnění testu vozu spadla o 50 procent. Sám Brownlee přitom není přímo tím, kdo by se o potopení automobilky zapříčinil.

Společnost se potýká s problémy v podstatě od počátku své existence a hodnota jejích akcií nabrala prudký sestupný trend již na podzimu minulého roku. Video slavného influencera se tak možná stalo definitivním hřebíčkem do rakve automobilky, která začátkem března oznámila, že zřejmě nebude mít peníze na přežití letošního roku.