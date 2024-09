Novým šéfem českého Googlu je František Štrupl. Jeho bratr Václav je známým investorem z Mitonu

Uložit 0

Český Google letos po 18 letech na jaře opustila jeho šéfka a hlavní tvář Tatiana le Moigne. Firma pak několik měsíců hledala jejího nástupce, na LinkedInu rozjela dokonce masivní kampaň, aby nalákala co nejvíc uchazečů do výběrové řízení. Nakonec sáhla po člověku zevnitř firmy – novým CEO se stal dlouholetý manažer pobočky František Štrupl.

„Je to pro mě úžasná příležitost, kterou vnímám jako jedinečnou šanci dále podporovat české firmy v jejich digitálním rozvoji a nyní i v oblasti implementace umělé inteligence. Fascinují mě možnosti, které pokrok v generativní AI přináší, a věřím, že Google může sehrát klíčovou roli v tom, aby z nich česká ekonomika vytěžila co nejvíc,“ prohlásil Štrupl ke svému jmenování.

V Googlu působí posledních 12 let, předtím pracoval v digitální agentuře H1.cz, která se specializovala na výkonnostní marketing. Agenturu založil v roce 2005 David Špinar a kromě Františka Štrupla v ní působil i jeho bratr Václav, který byl se Špinarem spoluzakladatelem. V jejich jménech se kuriózně proplétá příběh českého Googlu a investiční skupiny Miton.

Nastartujte svou kariéru Více na CzechCrunch Jobs QA Engineer Veeam Software

C++ Developer Veeam Software

Backend C# Developer Veeam Software

🔴⚫️ React Native Tech Lead (Full remote) edgy.digital s.r.o.

Hledáme Flutter developery 😊 Pixelmate, s.r.o.

David Špinar totiž poté, co prodal H1.cz, zamířil podobně jako František Štrupl právě do Googlu, kde byl head of performance čili v podstatě obchodním ředitelem. Pak si jej ale Miton vyhlédl v roce 2016 jako svého skupinového CEO. A partnerem Mitonu už tehdy byl pro změnu Václav Štrupl: původním zakladatelům Mitonu se osvědčila spolupráce s ním na rozjezdu e-shopu Bonami, čemuž se věnoval po prodeji H1.cz, a vzali ho mezi sebe.

František Štrupl ale zjevně aspoň nějakou dobu z Googlu neodejde. Na oficiálním blogu Googlu se píše, že se dosud zásadním způsobem podílel na digitální transformaci významných středo- a východoevropských retailových společností a že napomohl klíčovým regionálním e-commerce hráčům k expanzi na globální trhy. Je absolventem fyziky na Karlově univerzitě a ve volném čase se věnuje vytrvalostním sportům, především dálkové cyklistice a běhu.