Přes Kanadu až na Rozvadov, kde se stal králem. Do kasina se musíte chodit bavit, říká Leon Tsoukernik

Majitelé kasina u nás mohou být vnímáni jako podnikatelé ze světa na pomezí zákona. Často se ve spojitosti s nimi objeví spojení jako vekslák s citem pro byznys, který se chytne v každém prostředí a každém režimu. Na první pohled do této škatulky může spadat i majitel rozvadovského impéria King’s Resort Leon Tsoukernik. Jakákoliv snaha o hodnocení jeho osobnosti prostou nálepkou se však vždy začne bortit, pokud mu dáte pár minut prostoru na to promluvit.

I když Tsoukernik pochází z rodiny akademiků, vystudoval jen tři třídy základky. Otec byl matematik a matka fyzička. „Rodiče byli úspěšní, ale ne finančně. Svět podnikání a akademické sféry je jiný,“ svěřil se v novém díle Investičního podcastu Vojty Žižky, který si můžete poslechnout v přehrávači níže.

Tsoukernik měl od malička cit spíše pro ten byznys a hru. Na základce poprvé k hazardu přičichl, když v dětské sázce vyhrál spolužákovy boty. Byznysu naplno propadl, když se musel jako nezletilý emigrant z Ruska protloukat ulicemi v Tel Avivu, Milánu a Toronta. Právě v posledním ze zmiňovaných měst ukázal svou schopnost pro adaptování.

Do Toronta se dostal v domnění, že se tam mluví, jako v některých částech Kanady, francouzsky. Místní ho ale překvapili angličtinou, kterou si zakrátko osvojil – jako i dalších sedm jazyků. Chvilku žil v kanadském velkoměstě na ulici a chodil si pro jídlo pro potřebné. Trvalo to nicméně jen pár měsíců a postavil se na vlastní nohy. Otevřel si tam malý stánek se starožitnostmi.

„V garážovém výprodeji koupíš talíř, vyleštíš ho a pak prodáš za větší peníze. Zvládne to každý,“ popisuje, jako by se jednalo o tu nejbanálnější věc. Také vám to připomíná podnikatelské legendy o lidech, kteří koupili jablko za 50 centů, vyleštili ho a prodali za dolar? Takhle jednoduše dokáže Tsoukernik mluvit o jakémkoliv byznysu, který kdy rozjel.

Z jeho úst to zní, jako kdyby si peníze vždy našli jeho. „Peníze mi štěstí nepřinesly, ale zážitky ano,“ upozorňuje. V podcastu popsal i to, kvůli jakému náhodnému setkání se dostal do Prahy a kam vedly jeho kroky k novému životu, proč se s ním setkal Václav Havel a jak začalo přátelství s Karlem Gottem.

Jeho úspěšný byznys začal kvůli šťastné náhodě, když se mu podařilo koupit pozemek u Rozvadova za dva miliony korun. Krátce nato začal dostávat od majitelů kasin za onu půdu i několikanásobné nabídky. Tím ho budoucí konkurenti k jejich smůle upozornili na to, co by s parcelou měl udělat. Nyní tam stojí jedno z nejvyhlášenějších kasin v Evropě – King’s Casino.

Tsoukernik v podcastu popisuje, jaká cesta vede k postavení tak úspěšného pokerového ráje. Rozpočet proti původním naivním plánům překročil desetkrát. Dnes už řeší i takové detaily, jak moc je okysličený vzduch, aby lidé měli o ten ždibíček lepší náladu.

A jak Tsoukernik vnímá hazard? Uvědomuje si, že kasina mají v Česku jinou pověst než v USA. Zatímco tady si je lidé spojují s riskováním, které ničí život, za oceánem jsou synonymem zábavy. „Kasino je jako divadlo. Má to být showbyznys. Pokud jdete do kasina vyhrát, neměl byste tam chodit. Měl byste se tam jít pobavit, a to někdy stojí peníze. Pokud vyhrajete, máte k tomu zážitek,“ říká.

„O patologické hráče nestojím,“ dodává a vysvětluje, jak se před nimi snaží své kasino chránit a proč u něj obyvatelé Rozvadova nemohou hrát. O tom a mnohém dalším hovoří v novém dílu Investičního podcastu Vojty Žižky, který si můžete poslechnout v přehrávači výše nebo na youtubovém kanálu Vojty Žižky.