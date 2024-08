Obchvat Prahy z Běchovic k D1 se může začít stavět. Po 41 letech od otevření prvního úseku

Uložit 0

Stavba, jejíž neexistence tvrdě postihuje dopravu jak v Praze, tak v jejím okolí, se přiblížila realizaci – ředitelství silnic a dálnic může začít budovat třináctikilometrový úsek obchvatu hlavního města z Běchovic k D1, stavební povolení totiž nabylo právní moci. Skončily tak mnohaleté tahanice s odpůrci projektu především z řad obcí, jejichž katastry dálnice povede. Co do objemu finančních prostředků jde o největší investici ŘSD, stavba má stát 15 miliard korun.

Že stavební povolení pro plánovaný úsek Pražského okruhu z Běchovic k dálnici D1 nabylo právní moci, uvedl šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl na sociální síti X. Pozemky jsou vykoupené od 90 procent vlastníků, cílem je zahájit stavební práce do konce letošního roku, dodal.

Na úsek dlouhý téměř 13 kilometrů ŘSD vybírá zhotovitele prací. Tendr se rozjel už loni a musel být pro množství dotazů posunut, nyní státní organizace plánuje, že by vítěze mohla znát už během září a se stavbou samotnou by se mělo začít do konce roku. Už nyní ale na částech úseku probíhají první přípravné činnosti.

Mátl uvedl, že na Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ) nepřišel žádný rozklad proti vydanému stavebnímu povolení. „Což znamená, že stavební povolení na trasu délky 12,6 kilometru nabylo právní moci,“ dodal. Ve stavebním řízení byly podle Mátla podány troje námitky, se všemi subjekty ale ŘSD našlo shodu, aby se stavební povolení neblokovalo. Poskytlo například smluvní závazek pražské městské části Kolovraty.

Součástí nového úseku mezi Běchovicemi a dálnicí D1 označovaného jako 511 bude dvojice tunelů nebo čtyři mimoúrovňové křižovatky. Na konci května začal v místech připravovaného úseku archeologický výzkum. Při plánovaném zahájení stavby na konci letošního roku by měla skončit na přelomu let 2027 a 2028.

Stavba Pražského okruhu je rozdělená do 11 úseků, zprovozněných je zatím sedm. První se otevřel v roce 1983. Naposledy se okruh řidičům rozšířil v roce 2010, kdy byl zprovozněna trasa od D1 k D5. Kromě jihovýchodního úseku mezi Běchovicemi a D1 chybějí tři v severní části mezi Ruzyní, Suchdolem, Březiněvsí a Satalicemi. A u těch není dostavba zatím v dohledu.

S využitím ČTK