Otevřela se D4, dálnice jedinečná v mnoha ohledech. Je první, kterou pro stát postavil soukromník

Uložit 0

Obě vedou přes Jižní Čechy. Dálnice D3, respektive její bezmála 29 kilometrů dlouhý úsek, se začala stavět v roce 2019. Otevřít by se měla před Vánoci, trvalo to tedy pět let. Naproti tomu D4 a její úsek mezi Milínem u Příbrami a Pískem má 48 kilometrů. Stavět se přitom začal o dva roky později, stavba tak trvala pouhé tři roky. Jaký je mezi nimi rozdíl? První staví stát, ta druhá vznikla jako historicky první soukromý projekt pro stát.

Dálnice D4 vůbec nabourala zažité dálniční zvyky v Česku. A to v několika ohledech. Prvním je právě zapojení soukromého kapitálu v rámci takzvaného PPP projektu. To znamená, že dálnici postavila soukromá společnost, konkrétně sdružení Via Salis, což je francouzský koncesionář, za kterým stojí skupiny Vinci Highways a Meridiam. Ten postavil 32 nových kilometrů dálnice a dalších 16 navazujících kilometrů u Dubence a u Písku zmodernizoval.

Soukromník má smlouvu se státem, na základě níž se připravil projekt, a stavbu na vlastní náklady postavil. Stát pak zajistil například výkup pozemků. Teď, po dostavbě, bude dálnici soukromý provozovatel dalších 25 let provozovat, to znamená například i opravovat. Stát za to zaplatí 17,8 miliardy korun. Po 25 letech pak dálnice přejde do majetku státu a starat se o ni začne on.

Druhým unikátem D4 je to, že je monitorovaný. Na provoz dálnice má dohlížet několik kamer, čidel a senzorů. Ty jsou schopné odhalit překročení rychlosti a další porušení pravidel. Všechny informace se budou scházet ve středisku u křižovatky Lety. V něm bude sídlit padesátičlenný tým Via Salis Operation, který bude dohlížet na provoz a bezpečnost. Podle ministra dopravy Martina Kupky je na trase v každém směru celkem osm míst, kde se bude rychlost měřit. Platí však, že měřit se bude vždy jen na dvou úsecích současně a také, že o úsekovém měření budou řidiči informováni skrze cedule. Tah na jih má rovněž vysokorychlostní váhy, které mohou kontrolovat přetížení kamionů.

Foto: Facebook Petra Fialy D4 je první dálnicí v Česku postavená soukromníkem

No a do třetice jde o jeden z nejdelších úseků dálnice, který se v novodobé historii, otevřel. U většiny projektů se totiž výstavba pohybovala v řádu jednotek kilometrů. Via Salis si celou stavbu rozdělila do pěti úseků, a ty dělala najednou. Výsledkem je plynulá cesta z Prahy až do Písku, což se druhé zmiňované dálnici na jih podaří nejdříve ve třicátých letech, spojení s hlavním městem se totiž ještě ani nezačalo budovat.

Zajímavostí je i to, že se při stavbě myslelo na životní prostředí. To znamená, že se zrecyklovalo téměř sto procent vyfrézovaného asfaltu. Zemina z původní krajiny před dálnicí posloužila k pokrytí náspů a ornici dostali zemědělci. Kamenivo se používalo z lokálních zdrojů a kolem dálnice by měla být vyseta speciální směs semen, ze které vyroste divoká louka. Ta představuje na rozdíl od trávníku bohatou potravu a útočiště pro hmyz.

D4 tvoří kromě vozovky také čtyřicet mostů, z nichž polovina jsou přechody pro zvěř. Největší mostní stavbou je estakáda u obce Nerestce. Měří 420 metrů a vede přes silnici třetí třídy, polní cestu, údolí řeky Skalice a regionální železniční trať. Další mosty jsou u Zalužan či u Milína. Vzniklo také odpočívací místo u Krsic, kde jsou kromě čerpacích stanic také restaurace a veřejné toalety. V neposlední řadě si díky nové silnici od hustého provozu oddechne hned několik obcí, především pak Čimelice. Řidiči by pak měli na cestě ušetřit asi dvacet minut času.

PPP projekt se při svém startu v Česku podle všeho osvědčil. Stát, který o zapojení soukromníků mluví skrze své představitele už řadu let, ho má v plánu využívat i u dalších staveb. „Dostavba dálnice D4 ukázala, že model spolupráce státu a soukromého sektoru jako jeden z nástrojů k zajištění výstavby dopravní infrastruktury funguje. Stavba nejenom zrychlí cestu z Prahy na jih Čech, bude také mnohem bezpečnější,“ uvedl premiér Petr Fiala s tím, že v příštích deseti letech je potřeba do rozvoje dopravní infrastruktury investovat biliony korun. „K zajištění těchto prostředků proto počítáme rovněž s větším zapojením soukromého kapitálu do dalších projektů na dálnicích i železnicích,“ dodal předseda vlády.

Česko ale čeká ke konci roku další otevření dálničních úseků, které se stavěly tradičně. Ještě v prosinci by se měl otevřít úsek zmiňované dálnice D3 mezi Úsilným a Kaplicemi. Dohromady jde o bezmála 29 kilometrů. Ve čtvrtek se otevřou také tři nové úseky dálnice D55 u Uherského Hradiště, po jednom úseku také na dálnicích D48 a D49. Dohromady se tak letos dálniční síť rozroste o 111 kilometrů dálnic, což je nejvíc v historii. Poslední rekord padl v roce 1997, kdy se otevřelo 97 kilometrů nových autostrád.