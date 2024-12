Pán prstenů si zaslouží víc. Válka Rohirů se drží Tolkiena, ale i Prsteny moci mají víc dobrých momentů

Animovaný film Pán prstenů: Válka Rohirů neboli War of the Rohirrim měl slavnému jménu dělat větší čest

Uložit 0

Dokonce i seriálové Prsteny moci dokážou být místy povedenější než Válka Rohirů. Novinka, která právě přicválala do českých kin, značku Pána prstenů rozšiřuje o animovaný pohled do minulosti světa J. R. R. Tolkiena. Spojení zkušeného tvůrce anime s nejmilovanějším zástupcem fantasy slibovalo hodně, ale výsledek je rozpačitý.

Pán prstenů: Válka Rohirů je snímek nutně zatížený velkými očekáváními. Trilogie Petera Jacksona je zářícím klenotem, který je pro mnohé dokonalou adaptaci Tolkienových příběhů. Kdyby se japonský režisér Kendži Kamijama, mimochodem zkušený tvůrce podepsaný například pod seriálovou verzí ikonického anime Ghost in the Shell, hraným filmům přiblížil aspoň na dohled, byl by to zázrak. Jaký jeho pohled do minulosti rohanského království je? Podle prvních dojmů Lucie Černohlávkové a Michala Mančaře nic moc.

Obyčejné anime, nebo něco víc?

Lucka: Michal už nějakou dobu trousil poznámky o tom, jak se těší, ale jak ho na plakátech znervózňuje postava ústřední hrdinky, která jakoby vypadla z jakéhokoliv anime. No a měl pravdu. Kletba pokusů navázat nějak na genialitu Pána prstenů stihla i Válku Rohirů, která nabízí jen plochý, kreslený televizní příběh, navíc roztažený do stopáže přesahující dvě hodiny.

Michal: To, že rohanská princezna Héra je schopná válečnice, je v pohodě. Už Pán prstenů nám dal Éowyn, jejíž představitelka Miranda Otto slouží jako vypravěčka nového filmu. Jasně, někdo zvedne obočí nad tím, jak moc heroicky schopná je, ale stále koukáte na anime. Bohužel se s tím pojí i to, že v jinak pseudostředověké stylizaci filmu nosí bílý obleček s kozačkami do půli stehen. Ale to rozhodně není ten největší problém Války Rohirů.

Pokulhávající animace

Lucka: Tohle je TEN VELKÝ PROBLÉM a udeří na vás po pár prvních sekundách. Ty úplně počáteční vteřiny vypadají přitom víc než slibně, hudbou a celkovou koncepcí dokonale navazují na Jacksonova Pána prstenů… a pak se objeví první animovaný orel a vy začnete tušit průšvih v podobě nedělního dětského filmu na ČT.

Michal: Vizuálně ničím nevynikající anime by mohlo asi být OK, ačkoliv od Pána prstenů tajně očekáváte víc. Jenže ono je to horší. Všimnete si nevyvážené (ne)plynulosti pohybu postav, do očí vás praští také občas nevzhledná statická pozadí nebo efekty plamenů. Někdy jako by vypadly spíš ze scénky v patnáct let staré videohře.

Vymyšlený příběh? Kdepak, sám Tolkien!

Michal: Pro mnohé diváky to bude překvapení, ale Pán prstenů: Válka Rohirů se v jádru drží Tolkienova díla! Události dvě století před hlavní ságou popsal jen v pár větách, ale postavy a jejich činy (až na klasicky neohroženou hlavní hrdinku) vlastně sedí. Včetně osudu krále Helma Kladiva, který by vám přitom snadno mohl přijít přitažený za vlasy a „až moc anime“. Je pak trochu paradox, že celá Válka Rohirů působí spíš epizodně. Jako střet pár desítek bojovníků na každé straně, ne boj o osud království.

Lucka: Je to tak, osudovost, která k Tolkienovi patří asi snad ze všeho nejvíc, tu úplně chybí. Nepovedený kreslený svět navíc mnohdy výrazně víc připomíná japonské klasiky svého žánru (ahoj, příšero v lese) než jeho svět. Kostým hlavní hrdinky, který tolik vadí Michalovi, netřeba znovu zmiňovat.

Pomrkávání na Pána prstenů

Michal: Trochu zvláštní dojem budí snaha o připomenutí filmových okamžiků. Jedna z dějových linek kopíruje Théodena a Éomera, některé scény jsou přímým odkazem na Jacksonovu trilogii, někdy skoro až slovo od slova. Ale chybí jim velkolepost a ten správný patos.

Lucka: Patos sice chybí, nutkání skládat všechno do megaepického příběhu, v němž Gandalf všechno ví už dávno, ale ne. Bohužel. Některé příběhy přece mohou existovat samy o sobě, bez odkazů na prsteny a čaroděje.

Rohan volá o pomoc

Lucka: Pán prstenů: Válka Rohirů je zklamání. Sice to není film, u kterého si budete nesouhlasem či nudou rvát vlasy, ale bohužel je provedením i scénářem hluboko pod očekáváními. Potenciál mělo přitom oboje velký, chtělo to ale mnohem víc péče.

Michal: Kde je jezdec a kůň? Kde roh, který pěje? Kde je teď přilba a pancíř a vlas, který věje? Ve Válce Rohirů ne. Je to přinejlepším generické fantasy anime. To je na nositele jména Pán prstenů a celovečerní film málo. I ty Prsteny moci nabízejí víc tolkienovštějších momentů.