Pankáč, co tvořil Pána prstenů, Matrix a hry za miliardy. Moje mladé já by mě mělo za buržousta, hlásí

To by ale pro člověka s punkem v srdci měla být naopak výhoda, ne?

Nejsem si teď jistý, jestli to byl Gabe Newell (zakladatel a prezident Valve – pozn. red.) nebo někdo jiný z veteránů Valve. Ale prohlásil, že chtějí být ta nejlepší herní firma na světě. Jenže já jsem nikdy neměl ambice být rockovou hvězdou nebo nejlepším skladatelem. Párkrát se stalo, že i když mi práci někdo pochválil nebo aspoň chápal, kam s ní mířím, tak mi řekl: „Pojďme to udělat ještě lepší. Pojďme mířit ještě výš.“ Přijmout tuhle myšlenku a začít se jí řídit mi trvalo několik let. A je s tím spojená i další věc…

Jaká?

Jako umělec se snadno ztratíte ve své vlastní tvorbě. A obzvlášť jako hudebník do své práce dáváte emoce. Dívka vám zlomí srdce, tak o tom napíšete song a jdete ho nahrát. Sám vím, že jsem to několikrát udělal! (smích) Ale především ve videohrách je nutné mít na paměti, že i když třeba jsou emocionální a umělecké, tak obecně mají být interaktivní zábavou pro hráče a že vaše tvorba je jen jednou ze součástí velkého celku, který je až sám o sobě tím finálním dílem. Takže vytvořit něco citlivého pro mě nemusí nutně znamenat tvůrčí přínos pro hru. Naučit se, kdy být tvůrčí a emocionální a kdy poodstoupit a být racionální a logický, to pro mě byl velký osobní rozvoj. Vědět, kdy přemýšlet jako designér a kdy jako umělec, je klíčové. A není to snadné.

Kdy se vám spojení obou těch přístupů povedlo nejvíc, co vás ve Valve nejvíc bavilo?

Toho je spousta! Svou práci mám opravdu rád. Že jsem ve Valve nějakých dvacet let, to dokazuje. Jasně, pořád je to občas stres, pořád to umí být náročné. Ale asi by to byla doba kolem online zombie střílečky Left 4 Dead, po níž rychle následovalo pokračování. Bylo to nesmírně kreativní období bez větších překážek. A podobné to bylo na Portalu 2, tam byly také skvělé tvůrčí momenty. Takhle pěkné vzpomínky mám samozřejmě spojené i s dalšími hrami, ale tyhle mě napadají jako první.

Nutně se musím zeptat i na ty méně příjemné vzpomínky.

Ve Valve vznikala nebo vzniká spousta her, které nakonec nevyjdou. Naštěstí jsem přímo pracoval jen na jedné, ale viděl jsem jich vícero. A není to tak, že by přišel Gabe Newell a projekt zatrhl. Ne, přijdou s tím sami vývojáři. Je to postupný proces, kdy s nadšením tvoříte něco nového, ale pak se vzbudíte a zjistíte, že nejste ani o krok blíž vytyčenému cíli. A je jedno, jestli je to o jednom člověku, který míří jiným směrem, nebo jestli to tak cítí všichni v týmu. Obzvlášť to zamrzí u projektů, u kterých jste přesvědčeni, že by mohly být skvělé. Ale prostě se nikam neposouvají.

Jak se posunulo samotné Valve?

Samozřejmě je firma násobně úspěšnější. Lidé přicházejí, kultura se trochu mění. Ale spousta věcí zůstává stejných. Ta nevydaná hra, o které jsem mluvil, vznikala v době, kdy se o Valve říkalo, že už nedělá žádné hry. To samozřejmě nebyla pravda, kromě nedokončených projektů tu byl Counter-Strike: GO nebo Dota 2, úspěšné tituly, na kterých se stále aktivně pracovalo, ve kterých se hrály či hrají turnaje… Ale možná to pro nás bylo ponaučení, že je potřeba být aktivnější. V tom nám nesmírně pomohlo vydání Half-Life: Alyx. A teď to vypadá, že Deadlock má nakročeno k velkému úspěchu – raději zaťukám na dřevo, ale lidé, co na něm pracují, odvedli vynikající práci.

A co váš osobní posun, jaká výzva vůbec čeká na někoho s vaším životopisem?

Výzva pro mě není něco konkrétního, co si člověk vytyčí a splní. Ale něco, co přijde a co zvládnete. Pro mě je teď výzva hraní v kapele. Čtvrt století jsem nehrál, ale nedávno jsem se k tomu zase vrátil. Chybělo mi to. Jít ve středu večer do zkušebny, kde je zima a tma, je to někde ve špinavém skladišti… Ale je to skvělé, potkáte se s kamarády a rozjedete to nahlas a naplno.

Čímž se tak trochu vracíte ke svým punkrockovým začátkům. Co by vám řeklo vaše mladé punkové já?

Už jsem říkal, že jsem vždycky byl velký fanoušek filmu. Takže si myslím, že tohle by moje mladší já potěšilo. Že jsem měl docela cool job. Co se týče her, ty byly v osmdesátkách teprve v plenkách, ale taky jsem si je zamiloval. Když mi bylo nějakých osmnáct devatenáct, byl jsem chvíli v Japonsku a rychle mi došlo, že umění může být součástí větších, klidně i komerčních celků, a přitom zůstat uměním, něčím tvůrčím a nekomerčním. Takže si myslím, že moje mladší já by mi rozumělo. Ale taky by mi řeklo, že jsem totální buržoust. Jo a taky: „Měl by sis víc užívat, starouši!“ (smích)

Na zábavu není čas?

Ba ne, to já se zase umím pobavit. Opět hraju v kapele, stále jezdím na skejtu, zrovna v létě jsem si opět něco zlomil. A tady v Praze si po Game Developers Session zajdeme na operu, ale pak si najdu nějaký pěkný punkový podnik a užiju si to tam. I když tam budu nejstarší.