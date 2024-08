Po stopách Ryana Reynoldse. Ed Sheeran koupil část fotbalového klubu, který postoupil do Premier League

Uložit 0

Zatímco Ryan Reynolds teprve čeká, než se jeho fotbalový Wrexham, který je fenoménem posledních let, dostane mezi evropskou špičku, Ed Sheeran měl o poznání jednodušší cestu. I on – po vzoru jiných celebrit – investoval do svého srdcového sportovního týmu. Populární anglický zpěvák si vybral Ipswich Town, jenž letos po více než dvaceti letech postoupil do Premier League, jedné z nejlepších lig světa. Oproti filmovému Deadpoolovi má ale ve fotbalovém mančaftu mnohem menší roli.

Když byl Ed Sheeran ještě malý kluk, dojížděl do zhruba třicet kilometrů vzdáleného Ipswiche, kde si oblíbil tamní fotbalový klub – a stal se jeho velkým fanouškem. Dnes už má jeden z nejposlouchanějších hudebních interpretů současnosti jiné kariérní priority, spočívající v produkování nové hudby a vyprodávání koncertů (včetně toho v Hradci Králové), i tak si ale najde čas, aby Tractor Boys, jak si Ipswich Town říkají, podpořil. A ne nutně jen z pozice fanouška.

Před třemi lety se s týmem spojil s cílem umístit na jejich dresy tematické symboly jeho dosud vydaných desek. Teď se třiatřicetiletý rodák z anglického Halifaxu a autor megahitů jako Thinking Out Loud, Perfect nebo Shape of You rozhodl, že do novopečeného přírůstku v prestižní Premier League investuje. A byť koupil jen minoritní podíl, konkrétně 1,4 procenta, může se stát, že o klubu teď bude více slyšet.

Stačí si vzpomenout, jaké haló způsobil známý hollywoodský herec Ryan Reynolds se svým kolegou z branže Robem McElhenneym. Herecké hvězdy si před pár lety pořídili malý velšský tým Wrexham AFC, z něhož udělali paradoxně jeden z nejznámějších fotbalových celků. Marketingově v něm excelují, dostali ho i do seriálu na Disney+ a loni se s ním dokonce probojovali do třetí nejvyšší anglické ligy, což je pro jinak nepříliš úspěšný klub velký úspěch. V ní hraje dodnes.

Oproti Reynoldsovi a McElhenneymu má ale Sheeran ve fotbalovém klubu mnohem menší roli. Zatímco první dva zmínění svůj Wrexham vedou z pozice majitelů, populární britský hudebník v Ipswichi nemá žádné rozhodovací pravomoce. Není akcionářem s hlasovacím právem ani členem představenstva. „Jen vkládám nějaké peníze do klubu, který mám rád. Takže se mě neptejte na podepisování nových hráčů nebo na taktiku,“ napsal Sheeran na svém Instagramu.

Dosud se ani neví, kolik peněz Sheeran do klubu vložil. Půjde ale rozhodně pouze o zlomek jeho celkového jmění, které podle odhadů činí asi 350 milionů eur (8,8 miliardy korun). Zajímavější tento vstup může být z marketingového pohledu. Tím, že v Ipswichi nabyl podílu, se stal jeho součástí, což se může odrazit na propagaci týmu navenek.

Z posledních deseti fotek na jeho Instagramu, který čítá skoro 50 milionů sledujících, byly čtyři v dresu Ipswich Town. A to stačí k tomu, aby se o klubu dozvídali noví fanoušci, kteří možná budou chtít fandit týmu, který je přímo podporován jejich nejoblíbenějším zpěvákem. Ostatně něco podobného udělala Taylor Swift s Kansas City Chiefs, kteří hrají v americké NFL. Když docházela na jejich zápasy – primárně kvůli svému příteli, hráči Travisi Kelcemu –, popularita fotbalového týmu rychle rostla.

Jeho vstup dává i nový impuls pro samotné hráče. Když Ipswich Town senzačně po dvaadvaceti letech postoupil do Premier League, jedné z nejlepších soutěží světa, Sheeran pro ně měl uspořádat soukromý koncert a mejdan na počest tohoto velkého úspěchu. Mimo jiné se podílel i na navrhování jejich alternativních dresů, které jsou výrazně růžové a stejně jako domácí i venkovní mají na sobě matematické prvky, které symbolizují názvy jeho studiových desek.

Když má navíc Sheeran čas a není zaneprázdněn koncerty, snaží si dělat prostor, aby domácí zápasy Tractor Boys navštěvoval. Na stadionu Portman Road se objevil i před pár dny, kdy hrál Ipswich Town úvodní zápas Premier League proti papírově mnohonásobně silnějšímu Liverpoolu. Po poločase držel remízové skóre 0:0, nakonec ale utkání prohrál 0:2. A britská média spekulují, jestli na výsledné prohře neměl „vliv“ právě Sheeran, který ze své privátní lóže po prvních pětačtyřiceti minutách odešel.

Ne že by se na výkon hráčů nemohl dívat – Ipswich Town totiž nehrál vůbec špatně. Musel ale spíš rychle zamířit k letadlu, které ho dopravovalo na koncert v srbském Bělehradu, kde vystupoval vůbec poprvé.