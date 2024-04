Ryan Reynolds a jeho Wrexham to zase dokázali! Po jediné sezoně ve čtvrté lize slaví v Anglii další postup

Uložit 0

Ryana Reynoldse nejspíš znáte jako filmového Deadpoola. Oblíbený herec se ale kromě komediálního nebo akčního hrdiny stal hrdinou i v úplně jiném oboru a mimo Hollywood. Pořídil si fotbalový klub Wrexham AFC – a teď s ním prožívá bez nadsázky jednu pohádkovou chvíli za druhou. Pouhý rok od loňského postupu do čtvrté ligy opět slaví úspěch a v příští sezoně si zahraje třetí nejvyšší fotbalovou soutěž v Anglii.

Řekli byste, že je to jak nějaký přeslazený příběh od Disney. A měli byste stoprocentní pravdu. Tahle sportovní story je totiž námětem série Welcome to Wrexham neboli Vítejte ve Wrexhamu, jejíž třetí řada za dva týdny na streamovací službě Disney+ skutečně začne. Jenže to není komediální seriál. Ale dokument. O tom, jak koncem roku 2020 hollywoodský herec Ryan Reynolds a jeho kolega Rob McElhenney koupili tradiční, ale malý fotbalový klub. A v sobotu s ním po vysoké výhře 6:0 nad Forest Green Rovers oslavili postup do vyšší soutěže. Stejně jako loni!

„Kdybyste mi před pár lety řekli, že budu brečet štěstím nad fotbalovým zápasem hraném v severním Walesu, byli byste Rob McElhenney. Gratuluju Wrexhamu a mému spolupředsedovi a parťákovi. Je to ta největší jízda našeho života,“ okomentoval Reynolds ve fotbalu málokdy vídaný kousek v podobě dvou postupů za sebou. Ještě před rokem hrál Wrexham AFC pátou ostrovní ligu, ekvivalent našeho krajského přeboru. A taky první soutěž, která není v Anglii zcela profesionální. Ačkoliv tým hereckého dua spolu s většinou konkurence plně profi byl.

A history-making day and one to last a lifetime. Nos da, Cochion 👊 🔴⚪️ #WxmAFC pic.twitter.com/tGSf6JUZDP — Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) April 13, 2024

„Rudí draci“ se takhle nízko anebo ještě níž trápili patnáct let. Jenže pak přišli Reynolds s McElhenneym a začaly se dít věci. Dva a půl roku po jejich příchodu si Wrexham vybojoval v páté lize první místo a návrat do plně profesionálních pater anglického ligového systému. A aktuální sezonu ve čtvrté lize vzal neohroženým útokem. V ročníku 2023/24 EFL League Two mu ještě zbývají dva zápasy, už teď ale má jistotu toho, že si od podzimu zahraje v League One, třetí nejvyšší ostrovní lize.

Wrexham o automatický postup už nemůže přijít, teoreticky je ještě možné, že svou ligu dokonce zase vyhraje. Ale Stockport na prvním místě má náskok čtyři body a zápas k dobru. Takže mu stačí jediné vítězství, aby si zlatou příčku matematicky pojistil. Reynoldsovi a spol. to ale určitě vadit nebude. Vždyť tým z šedesátitisícového města zažije fotbalové výšiny, které si vychutnával naposledy v roce 2005. Tehdy ale ze třetí ligy sestoupil, zatímco teď se do ní vrací.

Stejně jako loni byl tahounem úspěchu týmu pod vedením kouče Phila Parkinsona útočník Paul Mullin. Při postupu z páté do čtvrté ligy nastřílel v šestačtyřiceti zápasech osmatřicet gólů. V právě probíhající sezoně jich za šestatřicet duelů nasázel „jen“ třiadvacet, i to mu ale stačí na titul nejlepšího kanonýra klubu a druhého nejproduktivnějšího střelce League Two. Tým posílili také někdejší skotský reprezentační útočník Steven Fletcher, záložník se zkušenostmi z Premier League James McClean nebo hostující mladý gólman Arsenalu Arthur Okonkwo.

Parádní počin se velšskému týmu navíc povedl přímo v den 47. narozenin druhého spolumajitele Roba McElhenneyho. Ani hvězda komediálního seriálu It’s Always Sunny in Philadelphia nešetřila po zajištění postupu emocemi. „Nemám slov,“ vzkázal jednoduše světu herec na sociálních sítích. S Reynoldsem – který parťákovi natočil narozeninové titanikovsko-deadpoolovsko-wrexhamovské video – klub koupili za dva miliony liber (asi padesát milionů korun), od té doby ho zadotovali dalšími miliony liber.

Majiteli ostrovního celku se herci stali z velké části díky populární hře Football Manager, která v realistické simulaci dělá z hráčů fotbalové manažery a kouče. Při natáčení seriálu Mythic Quest se McElhenney spřátelil s britským scenáristou Humphreym Kerem, velkým fanouškem Liverpoolu. Ten vášní pro fotbal nakazil i McElhenneyho a doporučil mu dokument Dycky Sunderland, který popisuje mnohdy velmi pohnuté osudy tradičního celku.

McElhenneymu anglický fotbal učaroval natolik, že se rozhodl jeho jedinečnou magii zažít na vlastní kůži. Spojil síly s Reynoldsem, který kromě herectví vydělává i na dobrých byznysových rozhodnutích – a dohodli se na tom, že skutečně koupí fotbalový klub. Jenže jaký? To jim pomohl vybrat právě Ker, když nastartoval Football Manager a hledal v jeho extrémně detailní databázi celek, který nebyl v kdovíjak ideální pozici a ocenil by vstup nadšených investorů. Jako Wrexham AFC.

Klub s fantastickou současností má navíc bohatou minulost. Vznikl v roce 1864, což z něj činí nejstarší velšský celek a jeden z nejstarších ostrovních vůbec. A tím pádem i na světě. Své historické triumfy by ale podle Reynoldsova dřívějšího rozhovoru chtěl ještě předčit: „Říkáme to neustále, chceme se dostat do Premier League. Může to znít šíleně, ale proč bychom to nechtěli? Proč bychom pro to neudělali všechno? Je to pro nás projekt klidně na desítky let.“