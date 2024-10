Práce by vám měla sednout jako ananas na pizzu. Známý portál v nové kampani sází na vztahovou chemii

Foto: Welcome to the Jungle/CzechCrunch

Trojúhelník pizzy se rozběhne po kuchyňské lince, když na jejím druhém konci spatří ananas. Nejde přitom o animovanou pohádku pro děti, ale o nové video pracovního portálu Welcome to the Jungle. Ten rozjel svoji první českou celoplošnou kampaň. V novém roce chce firmám pomáhat i s budováním jejich image a spustit službu vlastních profilů pro uchazeče o práci.

Řekli byste, že pizza a ananas patří k sobě? Welcome to the Jungle ano. V kampani sází na vizuální metafory a na takzvaný „obvious match“, tedy věci, které k sobě přirozeně patří. V životě to může být právě okamžik, kdy člověk najde pracovní nabídku, která mu prostě sedne. Dvě ikonické dvojice, pizza a ananas nebo vonný stromeček a zpětné zrcátko, představují podle firmy jiskru a chemii, která vzniká mezi kandidátem a firmou při zjištění, že našli perfektní shodu. Welcome to the Jungle totiž věří, že pro kandidáty i firmy může být proces náboru pozitivní a vzrušující zážitek.

Inspirací byl způsob, jakým se ve světě hledání práce hlásí o slovo její mateřská firma v Paříži, kde měli se stejnou kampaní začátkem letošního roku úspěch. Ta dala dohromady tvář kampaně v těsné spolupráci s kreativní agenturou Marcel, která pracovala například na reklamách pro supermarkety Lidl nebo kosmetickou firmu Kiehl’s. Vizuální podobu pomáhala uvést v život dvě mezinárodní animátorská studia Passion London a Troublemakers. První zmínění jsou známí například svojí prací pro LEGO, stojí za jejich animovanými reklamami i seriálem Lego City.

Chtít být vidět je přitom jen částí firemních plánů pro příští rok. „Naším cílem je změnit pohled na nábor a vrátit lidem kontrolu při hledání práce. V době, kdy je stále obtížnější sladit pracovní požadavky s osobním životem, chceme, aby kandidáti i firmy prožívali proces náboru jako pozitivní a vzrušující zážitek,“ říká o kampani Martin Doležel, marketingový manažer firmy.

Lidé se však podle něj při hledání práce stále ještě rozhodují hlavně na základě jejího finančního ohodnocení, za ním je hned ale zaměstnavatel, obsah práce, pracovní prostředí a kolegové v týmu. To se samozřejmě z inzerátu poznat nedá, proto Welcome to the Jungle tvoří profily jednotlivých firem. „U nás mohou zájemci o práci podrobně prozkoumat profil dané firmy. Zjistí, co by měli za kolegy, kde se kancelář nachází, jaká je v ní atmosféra nebo jak to v ní vypadá. I takové drobnosti často rozhodují o tom, jestli se kandidát rozhodne přihlásit se do výběrového řízení,“ líčí Doležel.

A to je přesně věc, se kterou Welcome to the Jungle pomáhá firmám. „Budujeme s nimi jejich employer brand prostřednictvím autentického multimediálního obsahu, který dokáže představit jejich unikátní firemní kulturu. Díky tomu jsou schopny přilákat nové zaměstnance, kteří již mají o dané společnosti jasnou představu a lépe tak zapadnou do kolektivu,“ vysvětluje Doležel.

„Pokud jste totiž například špičkový IT architekt, téměř každá firma je vám schopna nabídnout podobné peníze nebo třeba práci z domova. Peníze a kancelář vám nabídnou po Praze všude podobné. Kandidát si tak rád prohlédne firemní profil a rozhodne se na základě něj. Rozhodujete se pak spíš podle toho, jaká ta či ona společnost ve výsledku je nebo kdo v ní v současné době pracuje,“ vysvětluje Doležel.

Od příštího roku má firma v plánu společnostem poskytovat konzultace zaměřené na specifikaci firemních hodnot a tvorbu tzv. employer value proposition. „Z naší zkušenosti totiž firmy nevědí, v čem jsou v rámci firemní kultury jejich silné a slabé stránky, nebo to, jak je co nejlépe komunikovat,“ dodává. Welcome to the Jungle proto nabídne hloubkový audit a pomůže jim employer branding nastartovat na základě reálných dat a potřeb.

Na závěr Doležel dodává, že Welcome to the Jungle plánuje růst v Čechách i v zahraničí, firma tak chce upevnit své přední postavení na globálním trhu. Již letos vstoupila na anglický trh díky akvizici společnosti Otta, v dohledné době plánuje expanzi do USA. „Propojení s globálním trhem nám pomáhá přinášet českým zákazníkům i uživatelům nejnovější trendy a přidanou hodnotu,“ uvádí Doležel. Zároveň dodává, že každý z trhů je specifický, a proto český Welcome to the Jungle vyvíjí řadu produktů a řešení speciálně pro lokální trh a zákazníky. Některé z nich si pak dokonce sama matka přebírá pro ostatní trhy.