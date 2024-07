Pracovala v továrně na pružiny, teď ji zná celý internet. Kdo je Hawk Tuah Girl a co se stalo oné noci?

Uložit 0

Stačila jedna noc, jediný flám a pár slov na kameru, aby znal Hailey Welch celý internet. Že vám její jméno nic neříká? A co její přezdívka Hawk Tuah Girl? Kdo alespoň občas používá sociální sítě, a především TikTok, nejspíš se už chytil. Někoho by mohlo napadnout, že Welchová po své odpovědi na otázku, co přivádí muže k šílenství, nyní raději chodí kanály. Opak je ale pravdou. Doslova přes noc nabyté slávy si užívá a začala na ní i vydělávat.

Na country festival CMA Fest v Nashvillu vyrazila Welchová coby naprosto neznámá dívka, z něj se však vrátila jako internetová celebrita. Nic z toho by se nestalo, kdyby ji cestu nezkřížili tvůrci kanálu Tim & Dee TV, kteří pokládají náhodným lidem na ulici nejrůznější otázky. A aby měli sledovanost, často se jedná o otázky na tělo týkající se sexu.

Video s Hailey Welch, které je ke zhlédnutí na YouTube, mohlo být jen dalším z mnoha, která má Tim & Dee TV na svém kanálu. Nicméně spojení bezprostřednosti třiadvacetileté dívky s peprným dotazem dalo vzniknout videu, respektive hlášce, kterou nyní lidé nosí i na kloboucích.

Welchová se stala virální senzací díky části videa, ve které odpovídá na dotaz, po čem podle ní muži v posteli šílí. Welchová bez rozpaků přišla s odpovědí „You gotta give ‚em that ‚hawk tuah‘ and spit on that thang.“ Ve volném překladu do češtiny by tedy její odpověď mohla znít „Musíš nabrat sliny a na tu ‚věc‘ plivnout.“ Welchová používá anglického citoslovce Hawk Tuah, které by se dalo přirovnat k našim citoslovcům chrr, flus. Uznáváme, že se nejedná o příliš inteligentní humor, nicméně internet nic takového ani nepotřebuje.

Záběrů Welchové se okamžitě chytli tvůrci nejrůznějších memů a vtipných videí, její „hawk tuah“ začali remixovat do známých hudebních hitů a označovat ji za ženu, která spojuje národy. Všichni se začali ptát: „Kdo je ta dívka?“ A spolu s tím začaly přicházet i nejrůznější spekulace. Podle jedné měla Welchová podepsat smlouvu s hollywoodskou talentovou agenturou, podle další zase měla být za svou odpověď vyhozena z práce. Některé spekulace ji označovaly za učitelku, další za dceru kazatele.

Welchová však zůstávala v ústraní, až do momentu, kdy se ukázala na podiu při vystoupení hvězdy country hudby Zacha Bryana v Nashvillu, kde si s ním zazpívala jeho hit Revival. Před tímto vystoupením navíc dala rozhovor do podcastu Plan Bri Uncut, ve kterém se více rozhovořila o tom, jak ji ona noc změnila život.

Hailey Welchová uvedla na pravou míru, že není ani učitelka, ani dcera kazatele, ale pracovala v továrně na pružiny v rodném městě Belfast v Tennessee. Odmítla také, že by ji vyhodili z práce, prý skončila sama v momentě, kdy se z videa stal hit. Za svůj výrok se rozhodně nestydí a prý i doma přijali celou věc s humorem. „Myslí si, že je to vtipné. Ví, jak jsem nepředvídatelná. Tentokrát to bylo náhodou na kameru,“ řekla v podcastu.

Welchová na své slávě začala i vydělávat. Navázala totiž spolupráci s výrobcem klobouků a kšiltovek Fathead Threads. Spolu dali dohromady merch v podobě klobouků s jejím výrokem, kterých se mělo prodat již na dva tisíce. Největší zájem byl o podepsanou verzi za 50 dolarů, tedy přibližně 1 200 korun. Podle odhadů měl prodej klobouků vynést přibližně 65 tisíc dolarů, v přepočtu zhruba 1,5 milionu korun. Kolik z této částky připadl Welchové, není jisté, nicméně podle majitele kloboukárny podíl dostala.

Třiadvacetiletá influencerka má nyní v plánu zapracovat na svém zviditelnění i mimo internet. Chce navštěvovat nejrůznější podcasty a mít další vystoupení před živým publikem. Zároveň uvedla, že by chtěla vykročit ze stínu své hlášky, která podle ní byla myšlena pouze ve vtipu.