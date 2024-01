Uznávám, že není originální. O to nám ale nešlo, říká návrhářka české olympijské kolekce

Uložit 0

Olympiáda je hlavně o sportovních výkonech, zároveň je ale krásnou ukázkou módního vkusu jednotlivých zemí. Obzvlášť během slavnostního zahajovacího ceremoniálu, kde se sportovci prezentují v úborech, za nimiž často stojí uznávaní návrháři. Ale nejen během něj, důležité je i oblečení, v němž se reprezentanti ukazují v olympijské vesnici a na sportovištích. Stejně jako všichni ostatní, také Česká republika vyráží na olympiády v nových národních kolekcích, často se na ně ale snáší kritika za umírněnost a plochost. A jinak tomu není ani letos. Za vším je ale tvůrčí záměr.

Už od roku 2009 je partnerem českého olympijského týmu značka Alpine Pro, známá pro své outdoorové oblečení, která má v návrzích a výrobě kolekcí pro reprezentanty klíčové slovo. Styčnou osobou je designérka Veronika Paulenová, která aktuální edici vdechla podobu, v níž se budou sportovci za pár měsíců na olympijských hrách v Paříži pohybovat. Nejde tak o výběr pro zahajovací ceremoniál, ale o kolekci pro volnočasové aktivity.

„Před vznikem každé kolekce hledáme spojitost a propojení mezi naší republikou a pořadatelskou zemí – a chceme pomocí ní vzdát hold,“ říká Paulenová pro CzechCrunch. Úbor, v němž se čeští sportovci představí, vychází hodně z historie a sahá až do roku 1924, tedy přesně sto let od momentu, kdy v Paříži proběhla poslední olympiáda. A je to znát i na zvoleném designu.

„Naši sportovci nás tehdy reprezentovali s vlajkou na hrudi. Je ale o to významnější, že jsme na ní získali první zlatou medaili, a to díky Bedřichu Šupčíkovi v gymnastické disciplíně šplh na laně bez přírazu (která už dnes jako olympijská neexistuje – pozn. red.). Tady vznikla naše inspirace. Hrdě odkazujeme na sportovní výpravu z roku 1924,“ pokračuje Paulenová.

Protože jde o záležitost, která má Českou republiku reprezentovat na nejvyšší sportovní scéně, má svá jasná pravidla. Promlouvá do ní Český olympijský výbor, který Alpine Pro poslal první zadání na novou kolekci už předloni v červnu s tím, že ještě v září téhož roku firma první návrhy vytvořila a ukázala sportovní komisi ke schválení.

„Návrhy se pak upravovaly podle jejich komentářů a následně jsme nechali ušít první vzorky, které sportovci testovali a dále komentovali. Takto otestované a okomentované vzorky se mohly poslat do finální výroby,“ dodává Paulenová. Představení kolekce proběhlo loni koncem listopadu, kdy ji česká veřejnost poprvé spatřila. A samozřejmě se rozhořely debaty…

Nikdy se nedá zavděčit všem, a proto se kolem oblečení seskupily dva tábory. Jednomu se líbí a oceňuje návrat ke kořenům, druhý nerozumí tomu, proč je vzhled stále tak plochý a pro mnohé neoriginální. „Určitě uznávám, že kolekce postrádá dávku originality, na druhou stranu jde o věci, ve kterých se sportovci budou pohybovat po celou dobu na olympijských hrách – a někteří i po nich,“ říká Paulenová.

Abychom se vyhnuli kolizi mezi Czech Republic a Czechia, zvolili jsme neutrální zkratku CZE.

„Proto je kolekce spíše umírněnější a více zaměřená na komfort uživatele. Samozřejmě sleduji trendy ve sportovní módě a snažím se je vždy ve svých návrzích uplatňovat, tady jsme ale cílili hlavně na to, aby se v nich sportovci cítili pohodlně a oblečení bylo funkční. Máme zde určitá pravidla. A také se musíme řídit prodejem, tedy tím, co se nejlépe prodává,“ dodává návrhářka.

Zcela jiná situace je v případě slavnostní kolekce, ve které se sportovci poprvé představí na zahajovacím ceremoniálu, jenž se letos uskuteční na plavidlech na řece Seině. „Ta by měla zaujmout celý svět,“ zmiňuje Paulenová a odkazuje se na českého módního návrháře Jana Černého, mimo jiné stážistu z věhlasného domu Louis Vuitton, který ji navrhuje.

„Už jsem měla možnost něco málo z jeho návrhů vidět a jsem zvědavá, jak to bude vypadat jako celek na celé české výpravě a také v prostředí, ve kterém se bude ceremoniál konat,“ pokračuje Paulenová, která je zároveň příznivkyní kolekcí pro národní tým Kanady, jež považuje „vždy za jedny z nejlepších“.