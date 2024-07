Originální, odvážné, národní. Podívejte se, v čem Češi slavnostně nastoupí na olympiádu v Paříži

Uložit 0

Česká reprezentace zanedlouho vyrazí do Paříže, aby pro svůj národ bojovala o cenné olympijské medaile. Výběr sportovců a sportovkyň je sestavený, nějakou dobu se i ví, jak bude vypadat úbor, ve kterém se na sportovištích budou pohybovat. Co ale dosud bylo skryto pod rouškou tajemství, byla kolekce oblečení, ve které se světu představí během slavnostního ceremoniálu. I to už je ale minulostí – mladý český designér Jan Černý ji právě odhalil.

I když je letní olympiáda hlavně o sportovních výkonech, velkou roli v ní má také móda. Obzvlášť pak v momentě, kdy se reprezentanti poprvé pohromadě ukážou na velkolepém zahájení, které na hrách v Paříži proběhne na plavidlech na řece Seině. A protože má národní výběr na zaujetí světa zpravidla jen několik málo vteřin, než se kamery stočí k další zemi, kolekce musí přilákat takřka hned. Přesně o to se snažil Jan Černý.

Úspěšný český návrhář, který prošel prestižní stáží v Louis Vuitton a šije vlastní oblečení Jan Société, se spojil s Českým olympijským výborem (ČOV) a tradiční tuzemskou značkou Alpine Pro, aby vymysleli něco, co skutečně vynikne. Jestli se to povede, je na posouzení diváků a módních kritiků, nutno však říct, že nástupová kolekce pro českou reprezentaci je podstatně odvážnější a nápaditější než oblečení, ve kterém budou soutěžit.

„To, že můžu tvořit kolekci pro český olympijský i paraolympijský tým, je pro mě velká pocta. Krásnou shodou okolností je to právě pro hry, které se konají v Paříži, k níž mám velice blízký vztah. Proto jsem se snažil tyto dvě kultury propojit a najít mezi nimi pojítko, které by se objevilo i v kolekci. Věřím, že naši sportovci budou v Paříži reprezentovat Česko co nejlépe,“ dodává ke své práci Černý, který jednu dobu pracoval i pod slavným návrhářem Virgilem Ablohem.

Nejvýraznějším kusem z nástupové kolekce je plášť, který se má stát paralelou českého baloňáku pro francouzský styl. Ten je doplněn polokošilí a kalhotami s barevnými gradienty, které jsou pro změnu inspirované historickými českými dresy. Všeobecně pak oblečení pro české sportovce a sportovkyně hraje národními barvami, jež jsou však pojaté v poněkud abstraktním tónu, aby nepůsobily příliš staticky.

„Ať už je koncept jakýkoliv, nejdůležitější je, aby se v kolekci cítili sportovci dobře a aby zastupovala současný mladý design, který v Česku vzniká. Myslím, že je extrémně důležité, že můžeme jako malá země zaujmout výrazným, avšak velmi současným a relevantním lookem a upozornit na sebe. Těším se, jak kolekce vyzní v prostředí Paříže, města módy, v porovnání s kolekcemi ostatních zemí,“ dodává Černý.

Tím, že Češi na Letních olympijských hrách v Paříži, které startují už v pátek 26. července, zaujmou, si je jistý i předseda ČOV Jiří Kejval. Byť sám uznává, že starší generaci možná design kolekce zaskočí. „Nosit ji budou hlavně mladí lidé, kterým je tvorba Jana Černého blízká. A pokud se sportovci v oblečení cítí dobře, mají také potřebné sebevědomí pro sportovní výkony, na které se těšíme,“ dodává Kejval.