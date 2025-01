Pražskou Národní proměnili Drnem, teď chtějí rozsvítit i smíchovskou náplavku. Postaví tu obytné domy

Proč Šemíkův? Je to místo, kam podle pověstí při velkém skoku právě z Vyšehradu dopadl Horymír se svým koněm Šemíkem. Už příští rok by se tu mohly začít stavět tři bytové domy, které navážou na stávající síť zástavby. „Pro lidi jde aktuálně o velmi neutěšené místo za zdí, my měli to štěstí, že jsme ho dostali do vínku a rádi bychom jej zkultivovali, zapojili do města, otevřeli směrem k Vltavě,“ vysvětluje architekt Fiala.

Domy vytváří polootevřené bloky, které se otevírají k historickému hradu. Na Smíchově by díky tomu měly vzniknout více než tři stovky nových bytů. Počítá se rovněž s aktivním parterem, ve kterém se budou nacházet zejména restaurace a služby.

„Projekt by měl přinést otevřené propojení města k řece v ambientu zeleně a živého parteru. Domy budou propojeny skrze podzemní parkoviště, tak aby byla zajištěna efektivní obslužnost, která nebude obtěžovat volný pohyb pro pěší,“ líčí pro CzechCrunch výkonný ředitel společnosti Sebre Jan Kubíček.

Spolu s novou výstavbou by se každopádně mělo proměnit i zanedbané území, a to jak na straně směrem k řece, tak na straně druhé, která je lemována rušnou Strakonickou ulicí. Na nábřeží by měl vzniknout prostor pro aktivní odpočinek, který bude navazovat na parter, kde budou další možnosti sportovního a odpočinkového vyžití. „Ve spolupráci s Povodím Vltavy se snažíme vytvořit jedinečný přírodní prostor se snadným, přímým vstupem k řece,“ říká Kubíček.

Co se Strakonické ulice týče, mají v plánu vytvořit zelenou alej, čímž zároveň vznikne klidná část pro pěší, která bude oddělená od Strakonické. Do ní by měla být také začleněná cyklostezka, která bude napojená na zbytek sítě. Zelení by ale měly být obrostlé i samotné domy, podobně jako je to i v případě Drnu.

V rámci projektu mělo rovněž vzniknout propojení s nedalekou Císařskou loukou, které si přála Praha 5. Zatím se ale nedaří dohoda se společností České přístavy, která louku vlastní. „Problematika je složitá i z technického hlediska, protože přístaviště u Císařské louky slouží jako ochranný přístav pro kotvení lodí v případě povodní a musí být pro ně zajištěn neomezený průplav, což je zejména z pohledu zajištění dostatečné podjezdné výšky komplikované,“ vysvětluje Kubíček. „Nicméně návrh našeho projektu s možným propojením počítá a pokud by v budoucnu došlo k nalezení shody, je možné oba břehy propojit na úrovni uliční sítě,“ dodává.

Stavbu v této části Smíchova umožnili loni v červnu pražští zastupitelé, kteří schválili změnu územního plánu. Sebre v současnosti pracuje na přípravě dokumentace ke stavebnímu řízení. Stavět by se pak mohlo začít v roce 2026.

Součástí dohody o změně územního plánu jsou i kontribuce, tedy příspěvky developera za jeho změnu. V případě Šemíkova břehu by mělo jít do městské kasy celkem 165 milionů. Součástí je nefinanční plnění, které zahrnuje právě úpravu okolí lokality.

Sto milionů by pak mělo být rozděleno mezi Prahu a městskou část Praha 5. Peníze by měly jít do sportovního vyžití, právě o jejich zachování šlo některým obyvatelům, a to i přesto, že sportoviště jsou neveřejná. Finance by mohly být využity například na sportoviště, které má vzniknout v rámci nové školy v Praze 5.