Prémiové fitko Next.Move sází na extra zážitek i na mobilu. Cvičit můžete i se zakladatelem

Uložit 0

Mladý podnikatel Julián Jančík a jeho síť fitness center Next.Move posilují na tréninkovou sezónu: v září do světa vypustili vylepšenou verzi mobilní aplikace Next Workout a v lednu přijde další upgrade. Platforma nabízí širokou škálu cvičících programů a nových funkcí, které mají pomoci uživatelům na cestě za jejich fitness cíly.

Zatímco většina klasických fitness aplikací se zaměřuje na to, jak cvičit doma nebo prostě mimo tělocvičnu, aby se jejich tvůrci přiblížili maximálně klientům, updatovaná aplikace od Next.Move nabízí nejen to – tým Juliána Jančíka se při její přípravě zaměřil i na to, aby byla ideální též pro ty, kteří chodí do fitness center. A proto nabízí pokročilé cvičební plány.

Aktuálně služba obsahuje 18 tréninkových plánů a téměř 30 extra workoutů pro různé úrovně obtížnosti. Uživatelé si mohou vybrat mezi různorodými typy cvičení, od silového tréninku po jógu.

K dispozici jsou i plány zaměřené na specifické cíle, jako je například příprava na vytrvalostní fitness závody Hyrox, regenerace po porodu nebo tréninky pro začátečníky. Například tréninkovým plánem s názvem Fast & Strong provází přímo zakladatel Next.Move Jančík.

„Aplikace byla dlouho jedním z našich vysněných cílů a mám radost, že ji neustále posouváme kupředu,“ říká zakladatel Next.Move, který rozjel také firmu na zaměstnávání lidí na amsterdamském letišti. Podle něj aplikace nyní umožňuje přístup k prémiovému fitness zážitku odkudkoliv na světě a nabízí alternativu k tréninkům v klubech.

Aplikace zahrnuje vedle klasických funkcí, jako je timer pro měření času u jednotlivých cviků nebo režim kruhového tréninku, který kombinuje cviky za sebou, například videa ke každému cviku, aby uživatel věděl, jak přesně je provádět. Navíc parametry tréninku, jako je den, opakování či váha, si člověk samozřejmě navolí sám a aplikace si je pamatuje. Další funkcí je i virtuální podpora trenéra před a po každém cvičení. Tříměsíční předplatné služby vyjde na 1 380 korun, tedy 460 korun měsíčně.

Na vývoji aplikace se podíleli trenéři, kteří ve videích vysvětlují provedení jednotlivých cviků, což uživatelům pomáhá dosáhnout lepší techniky i výsledků. Next Workout je dostupná ke stažení v AppStore a Jančíkův tým již chystá další aktualizace, který by měly přicházet každé tři měsíce. Půjde jak o nové tréninky, tak nové funkce.

Společnost Next.Move, která patří mezi přední poskytovatele prémiových fitness služeb v Česku, provozuje čtyři kluby v Praze, její vlajkovou lodí je karlínský gym v budově Fragment.

S novým přístupem k digitálním službám se Next.Move snaží přinést atmosféru a kvalitu tréninku i mimo své fyzické pobočky. Misí Jančíka a spol. je nadchnout pro zdravý životní styl co největší počet lidí. Investorem do společnosti se před časem stal Jozef Janov, který jinak řídí fond Hartenberg Capital.