V Karlíně vyrostlo moderní fitko za 40 milionů. Česká síť Next.Move navíc získala silného investora

Nájemní dům Fragment, který vyrostl v pražském Karlíně, budí vášně, protože k němu umělec David Černý připevnil obří blyštivou sochu ženy. Vedle samotných nájemníků ale již dva měsíce přitahuje také všechny fanoušky pohybu. V přízemí této budovy otevřela svůj vlajkový fitness club společnost Next.Move. Její zakladatel Julián Jančík tím pokračuje ve svém plánu – stát se předním hráčem na českém fitness trhu. Nedávno k tomu navíc získal silného partnera. Do firmy vstoupil finančník Jozef Janov, který projektu poskytne důležitý kapitál pro další rozvoj. Next.Move totiž nestaví jen tak ledajaké posilovny.

V Next.Move svým pobočkám říkají fitness cluby a mají k tomu své důvody. Na rozdíl od běžného „fitka“ nabízí řadu dalších služeb navíc, zároveň toto označení působí moderně – a právě na moderní přístupy a nejnovější technologie taktéž sází. Ostatně když do některé z poboček Next.Move přijdete, můžete si připadat jako v nějakém futuristickém studiu či kanceláři. I proto je růst celého projektu kapitálově velmi náročný. Jen nejnovější pobočka v Karlíně, která se rozprostírá v budově Fragment na téměř 900 metrech čtverečních, vyšla na více než 40 milionů korun.

Čtyřiatřicetiletý Julián Jančík dosud financoval rozvoj Next.Move převážně z vlastních zdrojů. První velké peníze vydělal, když si v Nizozemsku po zkušenostech z brigády založil firmu, která na amsterdamské letiště Shiphol a následně i dál začala vozit chybějící personál. Tento byznys i nadále dobře běží, ale hlavní Jančíkovou aktivitou jsou teď pražské fitness cluby. Aby je mohl dál rozvíjet tak, jak si předsevzal, vzdal se dokonce většiny ve své firmě, kterou přenechal Jozefu Janovovi. Známý finančník, který mimo jiné spravuje fond Hartenberg ze svěřenských fondů Andreje Babiše, v projektu získal sedmdesát procent.

Foto: Next.Move Fitness club Next.Move v pražském Karlíně

Jedná se o ryze soukromou investici Jozefa Janova, který vedle Hartenbergu rozvíjí i vlastní investiční portfolio. Už přes patnáct let investuje na burzách do akcií a dluhopisů, má rovněž podíly v několika menších developerských projektech a patří mu 65 procent v e-shopu Spokojený pes. Na podobném půdorysu nedávno vstoupil také do Next.Move. Proč právě síť posiloven?

„Mnoho našich investic vzniká tak, že nás nadchne příběh firmy nebo zakladatele. Když za mnou s projektem Next.Move poprvé přišla kolegyně, zaujalo mě to a požádal jsem o konkrétní čísla, analýzu a byznys plán. Celý projekt podle mě dává velký smysl, protože si vytváří vlastní trh pro lidi, kteří chtějí žít zdravě, hýbat se a udělat něco pro své zdraví,“ říká pro CzechCrunch Janov.

Julián Jančík vzpomíná, že tehdy ještě netušil, že by z celé věci mohla vzejít investice. Když pak ale absolvoval několik mítinků přímo s Jozefem Janovem a společně si v Next.Move zacvičili, celý deal už se uzavřel relativně rychle. Dle informací CzechCrunche se investice pohybovala řádově v desítkách milionů korun, což potvrdil i sám nový většinový majitel firmy.

„Otevření každé pobočky nás stojí desítky milionů, máme aktuálně tři a připravujeme čtvrtý klub,“ poodhaluje další plány. Ovládnout celou firmu prý v plánu nemá. „Mám rád týmovou práci a skoro ve všech projektech upřednostňuji partnera, který firmě rozumí víc než já,“ doplňuje Janov.

Foto: Next.Move Fitness club Next.Move v pražském Karlíně

Otevření fitka za více než čtyřicet milionů korun může znít jako šílená částka, ale ani v Karlíně, ani předtím v Holešovicích nebo na Vinohradech, a ani v budoucnu na Smíchově, kde plánují otevírat letos na podzim, nechtějí Jančík a spol. dělat kompromisy. „Zákazníkům nabízíme opravdu bezkonkurenční technologie a vybavení na cvičení, kdy se ceny jednotlivých strojů běžně přehoupnou přes 300 tisíc korun. Dále je pro nás zásadní design, funkčnost a zážitek, to se zase odrazí v nákladech na stavbu a například soundsystém,“ vypočítává Jančík.

Holešovice stály přes 20 milionů, Vinohrady kolem 25 milionů a Karlín byl zatím nejdražší. Není se čemu divit. Jde o vlajkovou pobočku ve zbrusu nové a rovněž architektonicky poutavé budově Fragment, kde Next.Move sídlí například s kavárnou The Miners či restaurací Bowlers. Vedle již známých strojů BioStrength, na kterých cvičíte s pomocí digitálního kouče, je novinkou třeba koncept zvaný Hot.Yoga, pro kterou bylo vybudováno speciální studio.

Jde o místnost, která se dokáže velmi rychle vytopit na 42 stupňů. To spolu s vysokou vlhkostí vytvoří klimatické podmínky, ve kterých se tělo snáze dostane do hlubších poloh a zároveň se zvyšují fyziologické benefity. Zatím pouze v karlínské pobočce Next.Move je k dispozici společná bio sauna pro muže i ženy. Pro každý fitness club Jančík a spol. vymýšlí také unikátní typ lekcí – prý tak, aby je člověk mohl třeba během týdne střídat.

„Každá pobočka je unikátní především svými službami a koncepty. Ta nejlepší cesta, jak využít naše členství, tedy je dát si například v pondělí Next.Burn v Holešovicích, ve středu silový trénink zakončený saunou v Karlíně, v pátek Next.Booty na Vinohradech a týden zakončit atletickým tréninkem nebo jógou na střeše budovy Visionary nebo Astrid. Neustále hledáme vhodná místa, která poskytnou prostor pro unikátní trénink mimo naše pobočky, čímž opět navyšujeme kapacitu,“ vysvětluje Jančík.

V Karlíně je na zákazníky připravená skupinová lekce zvaná Next.Battle. Jde o kombinaci boxu, silového tréninku, klubových beatů a atmosféry nočního klubu, což ve speciálně vybaveném studiu zaujalo i Jozefa Janova. „Běžte si to vyzkoušet. Je to zábavná kombinace boxu do pytle s vodou a kruhového tréninku, lekce navíc vedou kvalifikovaní trenéři, kteří vám pomáhají s korekcí postavy, techniky a poskytují další odborné rady,“ říká čtyřiačtyřicetiletý slovenský investor.

Foto: Next.Move Fitness club Next.Move v pražském Karlíně

S Jančíkem se Janov shoduje v tom, že každá další novinka by měla členům Next.Move přinést jedinečný zážitek. Právě na členech je totiž postaven celý byznys plán. Síť fitness clubů má aktuálně podle zakladatele zhruba 1 500 aktivních členů, kteří některou z jeho poboček navštěvují. „Po otevření Karlína nám přibývá kolem 100 členů týdně, což jsou čísla, se kterými jsme v létě rozhodně nepočítali. Jsme sami malinko zaskočeni, jak se Karlín rozjel,“ usmívá se.

Celý koncept je napočítán tak, že na dva metry čtvereční připadají dva členové. To znamená, že v Next.Move mají pro rok 2024 cíl dosáhnout na čtyři tisíce členů v rámci čtyř poboček. Většina členů by přitom měla mít přístup do všech poboček včetně například ručníkového servisu či kávy při každé návštěvě. Členství startuje na dvou tisících korun, dražší pak nabízí například i lekce s trenérem. Postupně tak rostou i tržby celého projektu.

„V závěru roku se chceme pohybovat kolem šesti milionů korun měsíčně,“ plánuje Jančík, který loni v listopadu po otevření první pobočky hlásil, že do roku 2024 chce být tržním lídrem prémiového fitness s pěti pobočkami a ziskem EBITDA (před započtením úroků, daní a odpisů) ve výši 100 milionů korun. Nyní říká: „Myslím, že lídrem prémiového fitness trhu již jsme. V roce 2024 budeme na avizovaných čtyřech pobočkách. Koncem příštího roku chceme mít tržby kolem 10 milionů korun měsíčně a vstupovali bychom tedy do roku 2025 s předpokladem ročních tržeb přesahujících 120 milionů korun.“