Fitko, které připomíná moderní kanceláře. Julián Jančík do Česka přináší světovou úroveň cvičení

Když půjdete Dělnickou ulicí v pražských Holešovicích a u nové kancelářské budovy č. p. 9 nahlédnete přes velká okna dovnitř, neuvidíte tam lidi v košilích sedící u počítače, ale ve sportovním oděvu, jak běží na pásu, zvedají závaží nebo cvičí se stroji, které pohání chytrá technologie. Do přízemí moderního komplexu se totiž nastěhoval nový fitness projekt Next.Move. Při prvním pohledu si ho ale možná třeba s kancelářemi velkých technologických společností spletete, protože i ty tradičně hýří industriálními a designovými prvky. Julián Jančík se totiž do Česka rozhodl přinést světovou úroveň fitness, kterou objevil při svých cestách Evropou.

Nápad rozjet u nás moderní gym, jak se posilovnám a fitness centrům všeho druhu říká, se v hlavě dnes třiatřicetiletého Jančíka začal formovat, když svět ochromila pandemie. Do té doby si chodil do různých klubů po celém světě zasportovat hlavně jako zákazník. Nejčastěji se pohyboval v Amsterdamu, kam před deseti lety odjel na brigádu, aby si se spolužáky z plzeňského gymnázia přivydělal. V Nizozemsku nakonec založil firmu, na amsterdamské letiště Schiphol začal každý rok vozit chybějící personál a vydělal první velké peníze.

„Původně jsme do Amsterdamu jeli jen na brigádu. Uklízeli jsme nebo dělali ve skladech, ale tamní manažer byl z naší práce tak nadšený, že se ptal, jestli bychom nemohli příště přivést i další kamarády,“ usmívá se při vzpomínkách na podnikatelské začátky Jančík. V Nizozemsku sice dělali manuální práci, ale jako studenti si díky tomu přišli v přepočtu na skvělé peníze. Na jedno z největších letišť v Evropě pak začali každoročně vozit stovky dalších pracovníků. Jenže předloni udeřila pandemie a letecký byznys se zastavil. Jančík nicméně rychle spatřil příležitost jinde.

Jelikož na zajišťování náboru a organizaci personálu pro klienty operující na letištích v Amsterdamu, Düsseldorfu, Eindhovenu či Rotterdamu postavil výdělečný byznys, několikaměsíční ochromení leteckého průmyslu ho existenčně neohrožovalo. Mohl se zároveň díky tomu rozhlížet po dalších aktivitách. „Cvičení mě vždycky bavilo, navíc jsem si říkal, že po pandemii bude zdraví a péče o tělo pro mnoho lidí ještě důležitější. Nejdřív jsem chtěl začít v Nizozemsku, ale pak mi došlo, že nemá cenu nosit dříví do lesa,“ popisuje zakladatel Next.Move.

Foto: Next.Move Julián Jančík, zakladatel fitness clubu Next.Move

Amsterdam je totiž podle něj plný progresivních fitness center, ale jak se v posledních letech stále více vracel do Česka, zjistil, že u nás tato oblast ještě zdaleka nerozkvetla. Myšlenka přinést k nám vyšší úroveň služeb do světa cvičení se ho už nepustila, a tak před rokem a půl začal hledat místo pro první pobočku. Nakonec skončil v novém komplexu Astrid Offices v Holešovicích, kde v industriálním prostředí na 650 metrech čtverečních začal budovat svůj koncept. „Věděli jsme, že to musíme udělat jinak. Nabízíme prémiovou službu i zážitek,“ vysvětluje Jančík.

Žádná činkárna

Původně plánoval, že otevření první pobočky bude stát kolem 10 milionů, nakonec skončil na více než dvojnásobku. Nechtěl totiž dělat kompromisy. Při návrhu se dbalo na každý detail, polovinu peněz navíc spolkly stroje. Výsledkem je, že Next.Move nepůsobí jako činkárna, jak Julián Jančík s nadsázkou popisuje sklepní posilovny, kde lidé v propocených tílkách hekají při zvedání těžkých vah.

Atmosféra v jeho gymu má naopak přitahovat širokou veřejnost a budovat komunitu, na nichž je ostatně značná část fitness světa postavená. Z vlastní zkušenosti Jančík ví, že pravidelné cvičení může mít pro tělo značné benefity, ale taktéž ví, že mnoho lidí z různých důvodů cvičit vůbec nezačne. Proto je v holešovickém Next.Move, které se brzy objeví i v dalších částech Prahy, hned několik služeb a programů, které mohou využít všichni od začátečníků po ty nejzkušenější.

Jako největší technologickou vychytávku představuje Julián Jančík stroje BioStrength. Jde o moderní způsob silového tréninku, který absolvujete na devíti strojích pod kontrolou digitálního kouče. Při první návštěvě vám stroje pomůže nastavit profesionální trenér a při každé další už jen přiložíte svůj čip nebo telefon s aplikací a stroje se nastaví automaticky. Při cvičení pak v minihře na displeji ovládáte kuličku připomínající Pac-Mana, která ukazuje, zda cvičíte správně.

Foto: Next.Move Na strojích BioStrength jste pod dohledem digitálního kouče

„Gamifikace může být zejména pro začátečníky důležitým prvkem, aby u cvičení vydrželi. Vidíme, že jakmile si lidé na těchto strojích zvyknou, začnou pokukovat po dalším vybavení a cvičit třeba s volnými vahami. Postupně se tak posunou na další úroveň, protože už znají své váhy i potřebné nastavení strojů,“ popisuje Jančík ideální cestu zákazníků Next.Move. Vyzkoušet mohou také třeba intenzivní HIIT (High Intensity Interval Training) lekce Next.Burn, které probíhají ve speciálním studiu. V něm je atmosféra připomínající noční klub včetně světel a hudby, což má do cvičení ještě více vtáhnout a dodat na intenzitě.

Postupně se navíc objevují i další koncepty. V létě Jančík se svými kolegy a profesionálními trenéry přidal lekce jógy a důležitým milníkem je otevření nových poboček. Tím se Next.Move otevře dalším zájemcům. První holešovický fitness club se totiž rychle plní a do naplnění kapacity členů, kterých pojme až 800, chybí pár desítek. Do Next.Move jde sice koupit i jednorázové vstupné, ale celá myšlenka a nakonec i byznys model jsou postaveny na předplatném, které aktuálně začíná na 1990 korunách za měsíc. V něm mají členové k dispozici veškeré cvičící koncepty a lekce včetně ručníkového servisu nebo kávy.

Jančík si uvědomuje, že je Next.Move dražší než řada jiných podniků, navíc v něm nemůžete použít oblíbenou MultiSport kartu. Právě ta ale podle něj do velké míry určuje podobu tuzemského fitness trhu, a to ne vždy v tom nejlepším směru. Za MultiSportem stojí polská společnost Benefit Systems, která zároveň skoupila řadu menších sítí a na poli fitness center opanovala trh. Vzhledem k její velikosti i kapitálové síle není úplně snadné jí konkurovat, ale Jančík věří, že se svým „západním“ konceptem prorazí. Naději mu dává necelý první rok v Holešovicích. Po několika měsících už totiž dokázal generovat zisk, který ale obratem dává do expanze.

„Nestojí za námi velká korporace, jsme srdcový projekt nadšenců s velkými plány a odvahou. Za rychlý úvodní růst jsme vděční, zároveň se nám velice rychle otevřel velký, neprozkoumaný prostor, který chceme vhodně zaplnit. Do roku 2024 chceme být tržním lídrem prémiového fitness s pěti pobočkami a ziskem EBITDA ve výši 100 milionů korun. I proto jsme momentálně nakloněni vstupu strategického partnera,“ říká Jančík, který dosud celý rozjezd financoval z vlastních zdrojů. Na jeho koncept už nicméně slyší jak fitness partneři, tak developeři, kterým se podobné služby zamlouvají, jelikož zvyšují hodnotu a zlepšují služby v jejich budovách.

Foto: Next.Move Intenzivní lekce Next.Burn probíhají ve speciálním studiu

Například od přední italské značky Technogym, která stojí za zmíněnými stroji BioStrength, získal Next.Move výhodný leasingový deal za několik desítek milionů korun, který mu pomáhá v rozjezdu. Zároveň si Julián Jančík plácl s Marcelem Souralem, majitelem developerské skupiny Trigema, která stojí za budovou Fragment v Karlíně, v níž bude nájemní bydlení a pozdvižení vyvolala i socha od umělce Davida Černého, která ji objímá. Next.Move tam v prvním čtvrtletí příštího roku na 880 metrech čtverečních otevře svou vlajkovou pobočku se dvěma sály pro skupinové lekce, hot jógou a wellness. Další pobočka už zároveň roste na Vinohradech a ještě dvě pobočky by měly brzy přibýt.

Radost navíc dělá Jančíkovi také jeho holandský byznys, který je důležitou součástí celého příběhu a pomohl financovat start Next.Move. „Po pandemii se letecký byznys zase postupně obnovil a naše aktivity vyrostly úplně raketově, protože aerolinky propustily všechny lidi a ti jim teď chybí,“ říká. To ostatně v posledním roce pociťovali i cestující, kteří čekali na přeplněných letištích.

„Z Česka a Slovenska jsme na letiště Schiphol obvykle posílali kolem 250 lidí, jen letos v létě jich ale bylo 500 – a to po nás chtěli dvojnásobek. Nemají jak lety a letadla odbavovat,“ říká Jančík. Podnikání přímo v Amsterdamu ale dnes řídí pod hlavičkou Worktravel.jobs hlavně jeho kolegové, sám se soustředí na Next.Move.