Přestaňte živit konspirace, Diddy je zrůda i bez nich. Tady jsou důvody, o nichž se tolik nepíše

Komentář Filipa Housky: Je neuvěřitelné, co se okolo Diddyho děje. Není snad dne, kdy by nevznikl článek postavený na novém obvinění, kterému hiphopový magnát čelí – a často jde o nařčení, která by ho posílala ještě hlouběji do pekla, v němž si zatím máčí jen nohy. To vše je ale naprosto dokonalou živnou půdou pro přestřelené konspirace, na kterých hlavně bulvár generuje kliky a návštěvnost. Už je ale čas od těchto teorií a senzací upustit.

Sám jsem byl šokovaný z toho, co v posledním roce vyplavalo na povrch. Obzvlášť pak v září a říjnu, kdy se Diddymu dostalo globální pozornosti. Když byl obviněn z četných napadení, sexuálního obtěžování, vydírání a obchodování s lidmi. Všichni fanoušci zámořské rapové scény, kteří ji neznají jen z Wikipedie, ale vědí, že Diddy nikdy nebyl svatoušek.

Jednou nohou v kriminále byl vlastně v průběhu celého svého nejplodnějšího kariérního období. Zatímco dnes se už rojí konspirační teorie o tom, jestli náhodou nemá prsty v nedávné smrti Liama Payna z One Direction, nebo se dělalo haló okolo zásoby dětských olejů, zapomíná se, že si pověst vypočítavce budoval už v devadesátých letech.

Stačí si vzpomenout, jak nechal zavřít svého týmového kolegu z vydavatelství Bad Boy Records Mosese Barrowa, tehdy známého jako Shyne, který patřil k největším rapovým talentům – a podle mnohých měl nakročeno stejně dobře jako Biggie. Jenže to by v roce 1999 nesmělo dojít ke střelbě v jednom z newyorských klubů, ve kterém byl s Diddym a jeho partnerkou, už tehdy slavnou Jennifer Lopez.

Poté, co z podniku všichni tři aktéři uprchli a byli zadrženi, Diddy při vyšetřování našel takové svědky, kteří potvrdili jeho nevinu – a vše automaticky spadlo na Shyna, který dostal deset let za mřížemi a zcela mu to zničilo kariéru. Diddy byl navíc zproštěn i obvinění z držení zbraní. Všechno bylo zameteno pod stůl a jeho kariéra mohla dále vzkvétat.

„Když mi bylo osmnáct, nechtěl jsem dělat nic jiného než to, na co by byla moje matka pyšná. Aby bylo Belize pyšné (odkud Shyne pochází a kde je dnes politikem – pozn. red.), aby byl uznán můj talent a já mohl ovládnout svět. Obhajoval jsem ho, on ale otočil a povolal takové svědky, aby svědčili proti mně,“ řekl Barrow pro server USA Today.

Jeho manipulativní chování zažila i redaktorka zámořského magazínu Vibe, jíž vyhrožoval „smrtí a uložením do kufru auta“, pokud by mu neukázala přebaly časopisů, na které byl nafocen. Ta se o hrozivých událostech rozpovídala ve velkém příběhu pro The New York Times s tím, že ji dodnes děsí, co si s ním musela prožít.

Koncem tisíciletí se Diddy pustil i do konkurence, když napadl jednoho z hlavních výkonných pracovníků vydavatelství Stevea Stouta z Interscope Records, který byl mimo jiné manažerem legendárního newyorského rappera Nase. Ani to mu na kariéře neublížilo, proslýchalo se, že mu zaplatil půl milionu dolarů za to, aby mlčel.

A co ono zapálení auta jiného rappera známého pod pseudonymem Kid Cudi, do kterého v roce 2011, zřejmě z bývalé partnerské žárlivosti, hodil molotov? To je pořád věcí soudního šetření, na druhou stranu to, že v roce 2016 napadl svou přítelkyni Cassie Ventura u hotelového výtahu, zkopal ji a pak táhl po zemi, je potvrzený fakt, za který se sice omluvil, ale nic to na věci nemění.

A 2016 surveillance video obtained by CNN shows Sean “Diddy” Combs violently grab, shove, drag and kick his then-girlfriend Cassie Ventura during an altercation in a hotel in California. https://t.co/qgD40mRPtQ pic.twitter.com/1u7qJgn3mC — CNN Breaking News (@cnnbrk) May 17, 2024

Diddy si zkrátka takzvaný gangsta attitude jel po desetiletí, ale příliš se o tom nemluvilo. I když se například rappeři 50 Cent nebo Eminem několikrát do Diddyho opřeli ve svých skladbách, pořád šlo jen o náznaky něčeho podivného, co všichni věděli, ale neřekli nahlas. Bylo to takové veřejné tajemství.

Jeho obrovské množství peněz, dlouhý seznam vlivných přátel, které zval na své vyhlášené a návykovými látkami protkané „bílé párty“, a jakási kultura mlčení slavných osobností tak vytvořily pevnou kombinaci, která je jako stvořená pro šíření konspiračních teorií. Což se dnes a denně děje. Protože se to čte, sleduje, mluví se o tom.

Proč ale živit konspirace, když je na stole celá řada věcí, kvůli kterým měl Diddy sedět už dávno? Uvidíme, jak v květnu dopadne soud.