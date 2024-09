S rodiči jsme na dovolenou nikdy nejezdili. Navštěvovali jsme příbuzné, říká zakladatel CK Blue Style

Uložit 0

Jaká byla jejich první dovolená? Do kterých zemí s chutí vyrážejí dnes? Kolik je cestování stojí a jak vyzrávají na levné letenky? Na toto a mnohem více se v rámci letního formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje ty, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich turistických zážitků.

Tentokrát na Karlínských 20 v cestovatelské edici odpovídá Imed Jeddai, původem tuniský pilot a podnikatel, který v roce 1997 založil v Česku cestovní kancelář CK Blue Style. Proč je mu tak blízké Řecko, kdy si poprvé dopřál skutečnou dovolenou a které země by chtěl prozkoumat?

Vzpomínáte si na svou první dovolenou? Jaká byla?

Moje první skutečná odpočinková dovolená byla na thajském ostrově Koh Samui v roce 2000 a byla opravdu nádherná, přímo ohromující. Líbilo se mi tam všechno, lidé, kultura, jídlo, a hlavně úsměvy všude kolem. A to nemluvím o počasí a překrásné pláži Chaweng.

Jak nejčastěji vypadala vaše dovolená s rodiči?

S rodiči jsem dovolenou v klasickém pojetí v dětství nezažil. Jezdívali jsme navštěvovat různé příbuzné po celém Tunisku. Tehdy ještě Tunisko nebylo tak oblíbeným turistickým cílem, jakým se postupně stalo. Mezi Čechy je přitom mimořádně oblíbené – možná i díky blízkosti, letadlem to nejsou ani tři hodiny.

Který svůj pobyt v zahraničí považujete za nejlepší v životě a proč?

Dovolené v Řecku jsou vždy zcela jedinečné a nezapomenutelné. Já prostě miluji řeckou mentalitu a pohostinnost. Možná za to může i to, že když jsme v roce 1997 CK Blue Style založili, první klienty jsme vozili právě na řecké ostrovy, až později jsme postupně přidávali další destinace.

Kolikrát do roka si odpočinek v zahraničí dopřáváte?

Jsem téměř náš průměrný zákazník, jedu většinou dvakrát, někdy třikrát do roka. Ale kromě dovolené občas do nějaké naší destinace vyrazím obchodně, abychom dojednali podmínky další spolupráce a podobně. I to jsou ale příjemné cesty, protože za ta léta se s majiteli hotelů a jejich řetězců dobře známe a je to mnohdy spíše přátelské setkání.

Foto: CK Blue Style / CzechCrunch Imed Jeddai, zakladatel cestovní kanceláře CK Blue Style

Zájezd, nebo dovolená ve vlastní režii?

Protože vytváříme dovolené pro naše klienty, připravuji dovolenou pro svou rodinu přesně podle jejích potřeb a očekávání. A tak trochu někdy moje rodina testuje dovolené, které nabízíme klientům.

Raději do hor, nebo k moři?

Nejraději oboje. Na Vánoce a Silvestra jsme zpravidla v Alpách a s dětmi lyžujeme a užíváme si sníh, ale ideálně aspoň dvakrát během roku zamíříme za sluncem k moři.

Odpočinek, nebo aktivní dovolená plná zážitků?

Letní dovolenou pojímáme spíše v relaxačním stylu, ale ta zimní na horách je ryze sportovní.

Jaký je váš průměrný rozpočet na dovolenou?

To záleží na vybrané destinaci a co člověk od dovolené čeká. Nejdůležitější jsou zážitky, které si člověk z dovolené odveze a které mu zůstanou napořád.

Máte nějaký tajný dovolenkový hack, kde třeba ušetřit?

Určitě doporučím rezervovat si dovolenou spíše dříve, protože to má člověk k dispozici celou nabídku všech hotelů i termínů, ale i různé výhody, jako třeba rezervaci parkovacího místa na letišti a podobně. Pokud tedy přesně víte, jak by vaše vysněná dovolená měla vypadat, je lepší si ji vybrat s předstihem. A navíc se pak na ni můžete delší dobu těšit. Pokud jde o odpočinkovou dovolenou, tak rozhodně all inclusive, abyste si dovolenou mohli skutečně naplno užít.

Auto, letadlo, loď, nebo vlak?

Auto a letadlo.

Máte nějaký trik spojený s nákupem letenek?

Můj „trik“ je koupě celé dovolené včetně letenek, takže je nemusíte řešit zvlášť, zařídí to za vás cestovní kancelář. Navíc na nejvytíženější destinace míří přímé lety.

Váš nejdelší let a co vám pomohlo jej přežít?

Maledivy a karibský ostrov Curaçao, který je severně od Venezuely.

Jak bojovat s jet lagem?

Být na let dostatečně unaven, aby ho člověk co nejvíce prospal. A dostatek spánku i po přistání.

Řešíte, se kterou leteckou společností poletíte?

Nejdůležitější je mít pokud možno přímý let, nebo alespoň co nejmenší počet přestupů.

Největší dovolenkový fuck-up?

Vždycky šlo nanejvýš o nějaké drobnosti, které se daly vyřešit osobně přímo na místě.

Kdy jste se na dovolené nejvíce bál?

Žádná taková situace nenastala.

Nejlepší a nejhorší jídlo na dovolené?

Čerstvé ryby a mořské plody jen těžko něco překoná. A nejhorší? Bufetová nabídka. I když není bufet jako bufet a někdy se rychlost výběru z nabídky hodí.

Země, kde byste si dokázal představit žít mimo Česko?

Řecko. Rozhodně.

Kam se chystáte na příští dovolenou?

Nejspíš opět na některý z řecký ostrovů nebo do Turecka.

Vytoužená destinace, kam byste se jednou chtěl podívat?

Určitě chci prozkoumat Nový Zéland a také se chci podívat do Japonska.