Začínali v pokojíčku, kde s tužkou a papírem v ruce plnili první letadla. Dnes mají miliardovou cestovku

Uložit 0

Jako malá toho Lenka Pátek moc nenavštívila. Jako pro většinu Čechů v 80. letech byly vrcholem cestování zájezdy do východního Německa, kam i ona jezdila na tábory. Svět začala objevovat až po revoluci, kdy se vrhla do práce v cestovním ruchu. To největší dobrodružství přišlo v roce 1997, kdy společně s Imedem Jeddaiem založila cestovní kancelář Blue Style. Jejich začátky byly plné práce z dětského pokojíčku a přesvědčování Českých aerolinií, že zvládnou naplnit celé letadlo. Dnes je Blue Style miliardový podnik, v němž Lenka Pátek zastává pozici obchodní ředitelky a expertky na cestování, která radí, kam vyrazit na perfektní dovolenou.

Díky modrým firemním insigniím a názvu společnosti o sobě s nadsázkou říká, že má modrou krev, a cestovku Blue Style označuje za své první dítě, které za sedmadvacet let existence pořádně vyrostlo. Letos plánuje vyslat na dovolenou více než 500 tisíc klientů a obrat by měl přesáhnout hranici 8,5 miliardy korun. Blue Style dnes představuje jednu z největších cestovních kanceláří u nás, která na rozdíl od ostatních velkých konkurentů není vlastněná zahraniční společností.

Historie firmy se začala psát už v roce 1997, v době, kdy na český trh se zájezdy dolehla krize. „Řada cestovek krachovala a příliš dobře to nevypadalo ani se společností, pro kterou jsem tehdy pracovala,“ vzpomíná pro CzechCrunch Pátek. V té době se seznámila s Imedem Jeddaiem, který chtěl v Česku coby bývalý vojenský pilot rozjet letecký byznys.

Jenže firma, ke které se měl Tunisan přidat, zkrachovala. A tak se s Lenkou Pátek pustili do realizace vlastní cestovní kanceláře. „Plní naivity jsme si řekli, že když ostatní dělají špatný produkt, my to budeme dělat dobře,“ dodává dnes padesátiletá podnikatelka, která ve společnosti už od začátku zastává pozici obchodní ředitelky.

Foto: Blue Style Lenka Pátek je dnes zkušenou cestovatelkou, která dokáže poradit, kam se vydat na dovolenou

Vše začali budovat na koleni, bez víkendů a volného času. Obrazové materiály skenovali v dětském pokojíčku jejich grafika, jenž v té době ještě studoval, oslavovali každý koupený zájezd, který vylezl z faxu, a rezervačním systémem byla A4 se sto osmi kolonkami. „Když se zájezd prodal, tak se jméno zapsalo propiskou, a když to byla jen předběžná rezervace, zapsalo se obyčejnou tužkou, aby šlo případně vygumovat,“ vzpomíná s úsměvem Pátek.

Každé políčko na A4 odpovídalo jednomu sedadlu v letadle, které si Blue Style zarezervoval u ČSA. „Když jsme k nim tenkrát napochodovali a chtěli po nich letadlo, koukali na nás jako na úplné blázny,“ popisuje Pátek s tím, že nakonec získali boeing, který nabízel právě 108 sedadel. Jeho první lety směřovaly do Soluně, na oblíbený řecký poloostrov Chalkidiki.

„Když někdo letěl do tříhvězdičkového hotelu s polopenzí, byl VIP. Lidé tehdy létali především do studií a apartmánů, které často vlastnili třeba farmáři nebo řidiči autobusů. Smlouvy se dojednávaly v taverně, kde se vše sepsalo na ubrousek, protože potřesení rukou a dané slovo znamenalo pro Řeky víc než podpis smlouvy,“ vzpomíná spoluzakladatelka Blue Stylu, která k Řecku začala později přidávat další destinace jako Tunisko, Egypt či Turecko.

Právě k poslední jmenované zemi má zvláštní vztah, protože se jednalo o vůbec první destinaci, do které se ještě před vznikem své cestovky vydala pracovně. Do té doby se podívala nanejvýše k Balatonu či do východního Německa. A jak sama popisuje, z Turecka byla tak nadšená, že zájezdy do něj následně prodala každému, kdo za ní přišel na přepážku.

Dnes má Blue Style ve své nabídce zájezdy do 20 zemí světa a podle Lenky Pátek je vlastně zázrak, že její společnost tak moc vyrostla. „Přece jen měly ostatní české cestovní kanceláře sedmiletý náskok a některé i větší. Nám se však podařilo mít už to první letadlo směřující do Soluně celé léto plné,“ vzpomíná.

Covid a pozitivní změna

Plno bylo i v lednu 2020, kdy měla „modrá cestovka“ prodáno rekordní množství zájezdů na first minute. Vše naznačovalo, že přichází úspěšný rok. Jenže místo něj začala pandemie covidu a s ní absolutní zmrazení celého trhu. „Scházeli jsme se tu, přemýšleli, co dělat, a měli zavařené hlavy. V první řadě jsme museli být transparentní v tom, co budeme dělat s penězi, které nám naši klienti dali. Jenže my jsme je už poslali do zahraničí, třeba do hotelů, které je také poslaly dál,“ popisuje Pátek.

Řešením se ukázal být vývoj vlastního systému voucherů, který nabízel flexibilitu. Tehdejší systém covidového semaforu, podle kterého se vždy rozhodlo, do jakých zemí a za jakých podmínek je možné vycestovat, byl nevyzpytatelný. Měnil se ze dne na den. Firma proto umožnila měnit dovolené tak, aby zákazníci neměli strach, že přijdou o své peníze.

Systém se navíc ukázal být k užitku i poté, co byly veškeré covidové zákazy staženy. A Blue Style z toho začal těžit. Nejen že se rychle podařilo navázat na předcovidové výsledky, ale brzy je i předčít. Zatímco v roce 2019 činil obrat 3,2 miliardy korun a do zahraničí společnost poslala přes 225 tisíc turistů, v loňském roce se obrat dostal na 8,2 miliardy a do ciziny odjelo více než 460 tisíc lidí.

Lenka Pátek odhaduje, že v letošní sezóně by Blue Style mohl narůst o dalších až třicet procent. „Určitě to ale u nás nefunguje tak, že kvůli tomu v příštím roce otevřeme deset nových destinací. Navyšujeme počty klientů tam, kam létáme dlouhodobě a kde mám osobně ověřené hotely, v nichž se lidem líbí a stále je potenciál růstu,“ vysvětluje s tím, že se jedná o destinace, jako je Tunisko, Řecko, Egypt, Turecko a v poslední době i Bulharsko. Nově přibyla také třeba Sardinie.

Letos do Ománu

Výběr nových destinací a hotelů, které začne Blue Style zákazníkům nabízet, je podle Lenky Pátek proces vyžadující například i chození bosky po pláži, průzkum hotelů od sklepa po půdu a vnímání dalších vjemů. „Hotel mi musí vonět. Už v lobby kolikrát člověk doslova cítí, že to bude dobré. Zajímá mě i čistota na pokojích, kvalita jídla a ochota personálu. Důležité jsou samozřejmě ceny a podmínky, ale i když jsou sebelepší, tak si ještě přečtu cestovatelské recenze na internetu a doptávám se lidí, kteří jsou zrovna na místě ubytovaní,“ přibližuje, co ji při výběru zajímá.

Tím možná nejdůležitějším kritériem je však odpověď na otázku, zda by chtěla na místě strávit dovolenou se svou vlastní rodinou. V jejím případě to znamená dovolenou s manželem a třemi syny, kdy nejmladší chodí do školky, zatímco nejstarší studuje vysokou školu. Sama přitom říká, že s rodinou nemusí mít nutně to nejluxusnější. Jde jí především o zážitky, kulturu, gastronomii a genius loci daného místa, ať už se jedná o chatku na pláži či krásný hotel.

Foto: Blue Style Lenka Pátek se právě vrátila z Ománu, který doporučuje jako jednu z ideálních destinací pro rodinnou dovolenou

Kolik takových destinací za celou dobu navštívila, prý ani nepočítá, nicméně nesplněných cestovatelských snů má stále spoustu. „Mám v hledáčku Japonsko. To je místo, které prostě musím navštívit. A pak mě lákají destinace, které jsou od nás už skutečně hodně vzdálené, jako je Tahiti, Fidži, Velikonoční ostrov. Takhle daleko jsem se nikdy nedostala a moc bych chtěla,“ vyjmenovává exotické destinace s tím, že za zážitky ale není nutné létat tak daleko.

„Čerstvě jsme se s rodinou vrátili z dovolené v Ománu, kam se létá přímo. Byla jsem tam poprvé před dvěma lety a to místo mi naprosto učarovalo,“ pochvaluje si arabský stát v jihozápadní Asii. „Jejich pláže jsou podobné těm, jaké jsem zažila na Maledivách. Světlý písek, tyrkysově modré moře. Nádhera,“ dodává a doporučuje přenocování v poušti.

Češi si podle ní na dovolené nebojí dopřát podobné zážitky, což je prý jeden z důvodů, proč patříme mezi oblíbené turisty. „V zahraničí si nás pochvalují i pro naši fyzickou kondici, že umíme plavat, nebojíme se skočit ze šesti metrů do vody a podobně. Jiné národy tohle třeba vůbec nedávají,“ dodává Lenka Pátek.