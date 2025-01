Sam Altman se s OpenAI pustil do výzkumu dlouhověkosti. Model sledující regeneraci buněk hlásí průlom

Uložit 0

OpenAI, firma známá především díky svým jazykovým modelům umělé inteligence, se nově pustila do výzkumu dlouhověkosti. Ve spolupráci se společností Retro Biosciences, do které dříve investoval 180 milionů dolarů (v přepočtu 4,4 miliardy korun) i šéf OpenAI Sam Altman, vytvořila model GPT-4b. Ten byl navržen speciálně pro bioinženýrství a zaměřuje se na interakce bílkovin a jejich potenciální využití v rámci regenerace buněk.

Projekt OpenAI a Retro Biosciences se zaměřuje na takzvané Jamanakovy faktory, a tedy bílkoviny, které dokážou přeměnit dospělé buňky na buňky výrazně mladší. Ty ale samy o sobě zatím vykazují nízkou účinnost. Nicméně s využitím modelu GPT-4b byly dvě bílkoviny přepracovány, čímž se jejich efektivita v rámci buněčného omlazení zvýšila až padesátinásobně. To by mohlo znamenat průlom v léčbě nemocí a postižení, jako je třeba slepota nebo cukrovka.

Zatímco se podobné aktivní modely umělé inteligence, jako je třeba AlphaFold od DeepMind, specializují na předpověď tvaru bílkovin, GPT-4b se zaměřuje na to, jak spolu bílkoviny interagují. Na základě těchto poznatků pak hledá způsoby, jak zvýšit jejich účinnost, což umožňuje vývoj efektivnějších metod buněčného přeprogramování, klíčového kroku v regenerativní medicíně.

Spolupráce s firmou Retro Biosciences, která se dlouhodobě zaměřuje na prodloužení lidského života o deset let, je vůbec prvním krokem OpenAI na poli biologického výzkumu. Jejich propojení přitom není žádným překvapením – šéf OpenAI Sam Altman zainvestoval do firmy už v roce 2021.

Retro Biosciences se snaží nejen omladit buňky, ale zlepšit i celkové fungování těla, a to skrze autofagii, buněčné přeprogramování a plazma terapii. Autofagie, tedy proces recyklace buněčného odpadu, má potenciál být řešením proti stárnutí, zatímco plazma terapie, zahrnující třeba ředění krevní plazmy, vykazuje úspěchy v omezení zánětů a zlepšení regenerace. Právě buněčné přeprogramování, na které se zaměřuje model GPT-4b, pak představuje pro regenerativní medicínu zatím největší průlom.

A jak vůbec model takových výsledků dosahuje? To zatím není jasné ani šéfům zmíněných firem. „Je to, jako když AlphaGo rozdrtil nejlepšího člověka v Go, ale trvalo dlouho, než jsme zjistili proč,“ vysvětluje výkonný ředitel společnosti Retro Biosciences Joe Betts-Lacroix a připomíná tím případ, kdy počítačový program využívající umělou inteligenci způsobil poprask, když před lety vyhrál v deskové hře. Ačkoliv jsou výsledky zatím předběžné, OpenAI je plánuje do budoucna publikovat, což umožní jejich ověření také širokou vědeckou komunitou.

Pokud téma dlouhověkosti zajímá i vás, přijďte si ho vyzkoušet v praxi na našem Revolution Longevity Festivalu, který se uskuteční už 30. ledna ve Vnitroblocku v Praze. Kromě role DNA nebo metod regenerace těla a mysli se na festivalu dozvíte také o správném využívání stravy. Poslední vstupenky na festival jsou ještě v prodeji, na webu eventu najdete i detailní informace o programu.