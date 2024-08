Saúdové si spletli fotbalový šampionát s počítačovou hrou. Chystané stadiony jsou architektonický cyberpunk

Uložit 0

Saúdská Arábie odhalila 15 fotbalových stadionů, na kterých by se mohlo konat fotbalové mistrovství světa v roce 2034, o jehož pořadatelství pouštní země stojí. Deset let je sice relativně dlouhá doba, jenže Saúdové jsou napřed minimálně o sto let. Některé ze stadionů totiž vypadají jako svatostánky sportu z velmi vzdálené budoucnosti. Vyrůst mají poblíž měst Rijád, Džidda, Al-Chobár, Abhá a také Neom. Tři jsou momentálně již ve výstavbě, dva největší stadiony v zemi by kvůli mistrovství měly projít rekonstrukcí a další dva budou dočasně rozšířeny. Tohle je sedmička těch nejzajímavějších.

Neom Stadium

Jeden z nejpozoruhodnějších stadionů celého šampionátu by měl být součástí projektu Neom, lineární metropole vzbuzující řadu pozitivních i negativních emocí. Ty pozitivní se rozplývají nad její pokrokovostí, ty negativní jsou vyvolány násilným vystěhováváním, zatýkáním, a dokonce i popravami původních obyvatel míst, kudy má město vést. Na projekt se kvůli tomu měla zaměřit i OSN.

Samotný stadion je již nyní označován za světový unikát. Měl by být součástí dystopického inteligentního města, a to ve výšce 350 metrů nad zemí. Jeho střecha bude tvořena polygonálními tvary, které budou zrcadlit dění pod nimi a vytvářet hroznovitě tvarovanou strukturu. Kapacita stadionu by měla být 46 tisíc diváků a celý má být poháněn obnovitelnou energií z větrných a solárních zdrojů. Jeho dokončení je naplánováno na rok 2032.

Foto: Saudi Arabia 2034 FIFA World Cup bid Stadion v Neomu má čnít vysoko ve vzduchu

Murrabba

Nový stadion Murrabba z výšky působí, jako by se jednalo o soubor skalisek. Jednotlivé segmenty mají stupňovitou strukturu a prolétají se mezi nimi kaňony. Stadion by měl poskytnout zázemí pro 45 tisíc diváků a má se stát součástí centra stejnojmenného města. Doplní jej také Mukaab, 400 metrů vysoký mrakodrap ve tvaru krychle.

Foto: Saudi Arabia 2034 FIFA World Cup bid Struktura stadionu má připomínat skaliska či kůru

Mezinárodní stadion krále Salmána

Vlajkovou lodí mezi stadiony a místem, kde by se mělo odehrát i finále celého šampionátu, je Mezinárodní stadion krále Salmána. Ten by se měl stát vůbec největším stadionem v celé Saúdské Arábii. Nabídne kapacitu 92 tisíc osob a cyberpunkový design se v tomto případě mísí s organickými tvary. Jeho vzhled se měl inspirovat u zvlněných pohoří a jeho konstrukce je částečně tvořena zeminou s vegetací. Stadion by díky tomu měl splynout se svým okolím. Kromě estetického vzhledu má design stadionu přinášet účinné stínění a proudění vzduchu, díky kterému by nemělo být okolní pouštní klima příliš velkou překážkou.

Foto: Saudi Arabia 2034 FIFA World Cup bid Stadion krále Salmána

Stadion Roshn

Stadion Roshn evokuje srážku tektonických desek a krystalické střepy čnící do vzduchu. Má stát na jihu Rijádu a být ozdobou nově vznikající rezidenční čtvrti. Je navržen tak, aby sloužil nejen pro sportovní účely, ale také se zde odehrávaly komunitní akce a lidé sem chodili na procházky. Okolo samotného stadionu, který má připomínat onu krystalickou strukturu, tak bude vybudováno široké zázemí budov a parků.

Foto: Saudi Arabia 2034 FIFA World Cup bid Stadion Roshn

Stadion prince Muhammada bin Salmána

Pokud si při pohledu na vizualizaci této stavby nejste vůbec jisti, na co se díváte, nejste sami. Komplex, který ponese jméno současného korunního prince země, se má stát součástí zábavního projektu Qiddiya ležícího zhruba 30 kilometrů jižně od Rijádu. Stadion má vyrůst na útesu a tribuny pro diváky budou obklopovat centrální plochu jen ze tří stran. Čtvrtou má tvořit LED stěna, kterou bude možné v případě potřeby zatáhnout a tím odhalit výhled směrem na útesy. LED obrazovky by měly tvořit i plášť stadionu, spolu s barevnými skleněnými deskami.

Foto: Saudi Arabia 2034 FIFA World Cup bid Na první pohled až nelogicky uspořádaný stadion ležící na útesech

Aramco stadium

I stadion Aramco je již ve výstavbě. Stane se novou ozdobou města Al-Chobár na východním pobřeží země. Pojme 47 tisíc diváků, nad kterými se bude rozpínat plášť podobný roztaženým plachtám. Podle architektů má jeho podoba oslavovat dynamickou povahu moře. Dokončení stadionu je plánováno na rok 2026 a měl by hostit zápasy Asijského poháru, který se bude konat v roce 2027.

Foto: Saudi Arabia 2034 FIFA World Cup bid Plášť stadionu má připomínat vzduté plachty

Qiddiya Coast Stadium

Dalším zajímavým objektem bude Qiddiya Coast Stadium v severní části města Džidda na pobřeží Rudého moře. Jeho vzhled má evokovat barevnou mexickou vlnu plnou energie.

Foto: Saudi Arabia 2034 FIFA World Cup bid Barevné vlny Qiddiya Coast Stadium

Saudská Arábie prozatím nemá od FIFA pořadatelství oficiálně potvrzeno. Jedná se však jen o formalitu vzhledem k tomu, že země je aktuálně jediným uchazečem. K oficiálnímu posvěcení místa konání by mělo dojít během prosince tohoto roku, a i kdyby se objevil konkurent, porazit tuto cyberpunkovou nabídku Saúdské Arábie bude velice těžký úkol. Všechny stadiony jsou prozatím jen vizualizace, nicméně bohatství země je téměř bezbřehé a realizace podobných projektů v ní není problém.