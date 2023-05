Na projekt Neom se zaměřila OSN. Upozorňuje na hrozící popravy a další porušení lidských práv

Neom, projekt budoucnosti. Rozsáhlé území zaslíbené udržitelnosti, inovacím a spokojenému životu. Akorát, že ne tak docela. Kvůli pouštnímu megalomanskému projektu, který je iniciativou korunního prince Saúdské Arábie Muhammada bin Salmána, totiž z oblasti, kde vzniká, vláda protiprávně vystěhovala tisíce domorodců. A podle oficiálního prohlášení Rady pro lidská práva Organizace spojených národů (OSN) je kontroverzní development spojen také s násilnou smrtí a hrozící popravou tří členů kmene Howeitat. Potenciálním investorům tak doporučuje, aby se zamysleli nad svým zapojením do projektu.

Rozsáhlý projekt Neom má vyrůst celkem v deseti regionech Saúdské Arábie a jeho součástí má být například dystopické město The Line, které se nebude rozpínat do šířky, ale namísto toho se potáhne v linii dlouhé 170 kilometrů, či obrovské lyžařské letovisko Trojena, na němž se mimo jiné podílí také studio Zaha Hadid Architects, a luxusní ostrov Sindalah v Rudém moři.

Vláda Saúdské Arábie v souvislosti s projektem skloňuje zejména diverzifikaci ekonomiky země, rozvoj nového, zcela uhlíkově neutrálního regionu a zapojení moderních technologií, díky kterým vznikne místo, kde bude život připomínat záběry z pokrokových sci-fi filmů. Zapomíná přitom na to, jak velkou ekologickou zátěž taková výstavba přinese. Od počátku projektu je navíc patrné, že v Saúdské Arábii si pokrok představují poněkud nelidsky – a to i přes to, že mezi hlavními sděleními projektu je spojení „lidé na prvním místě“.

Foto: Neom Trojena, chystané saúdskoarabské horské středisko

Neomu se ale nyní podívali na zoubek neutrální experti z OSN. A na začátku května zveřejnili znepokojivé prohlášení, ve kterém poukazují na hrozící smrt tří příslušníků původního kmene Howeitat, který od 16. století osídluje území jižního Jordánska, Sinajského poloostrova a severozápadní Saúdské Arábie, kde má vyrůst projekt Neom. V uplynulých letech tak začalo násilné vystěhovávání zdejších obyvatel z této oblasti.

V prohlášení OSN znějí tři jména: Shadly Ahmad Mahmoud Abou Taqiqa al-Huwaiti, Ibrahim Salih Ahmad Abou Khalil al-Huwaiti a Atallah Moussa Mohammed al-Huwaiti. Vláda Saúdské Arábie trojici mužů odsoudila k smrti 5. srpna 2022 a jejich tresty potvrdil Odvolací soud 23. ledna letošního roku. Další tři příslušníci kmene Howeitat byli odsouzeni k přísným trestům odnětí svobody, a to až na 50 let.

„Přestože byli obviněni z terorismu, ve skutečnosti byli údajně zatčeni za odpor proti násilnému vystěhování ve jménu projektu Neom a výstavby 170 kilometrů dlouhého města The Line. Podle mezinárodního práva mohou státy, které dosud nezrušily trest smrti, tento trest ukládat pouze za nejzávažnější zločiny, které zahrnují úmyslné zabití. Domníváme se, že dotyčné činy tuto hranici nesplňují,“ uvedli experti OSN.

Experti vyjádřili také vážné znepokojení nad tím, že někteří ze zadržených v „případu Neom“ byli údajně podrobeni mučení a špatnému zacházení, aby z nich bylo vynuceno přiznání viny. O spravedlivém procesu, který by se držel lidskoprávních principů, tak nemůže být řeč.

Od ledna 2020 navíc proběhla ve třech vesnicích, kde se usídlili příslušníci kmene Howeitat, série násilných vystěhování. Údajně během nich došlo ke zbourání domů a také k zabití jednoho z členů kmene, Abdula Rahima bin Ahmeda Mahmouda Al Huwaitiho, příslušníky saúdských speciálních jednotek.

Foto: Neom Město The Line má vyrůst v poušti, na místě, kde žijí obyvatelé kmene Howeitat

„Zmíněné činy se zcela jistě rovnají nucenému vystěhování, které mezinárodní právo zakazuje. Tyto akce rovněž představují hrubé porušení práva na svobodu projevu a přístup k informacím,“ doplňují experti OSN a připomínají Saúdské Arábii její závazky, které vyplývají z Úmluvy proti mučení. Po vládě Saúdské Arábie nyní OSN požaduje, aby umožnila vnější kontrolu včetně návštěvy země zástupci Rady lidských práv, aby odložila plánované popravy a aby směřovala k zrušení trestu smrti.

„Vyzýváme všechny zúčastněné společnosti v projektu Neom, včetně těch zahraničních investorů, aby se ujistily, že nezpůsobují závažné porušování lidských práv, nepřispívají k němu a nejsou s ním přímo spojeny,“ uvedli. To se týká i zapojených architektonických studií, která by také neměla strkat hlavu do písku před informacemi, které se v médiích objevují s každým měsícem ve větší míře.

Například Peter Frankental z lidskoprávní organizace Amnesty International uvedl pro magazín Dezeen, že zapojení architekti profitují z porušování lidských práv a že si musí dobře uvědomovat, s čím se spolupráce na projektu Neom pojí. „Nesou za to určitou část zodpovědnosti. To nejmenší, co mohou udělat, je poukázat na tato porušení lidských práv a nakonec se rozhodnout, že s projektem nechtějí být spojováni,“ uvedl Frankental.

Saúdové s výstavbou města The Line již začali. Před šesti měsíci se na YouTube objevilo video, které zaznamenává první stavební práce. Celkem má investice do projektu Neom přijít na 500 miliard dolarů, respektive zhruba 12,4 bilionu korun.