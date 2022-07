Dystopická stěna v poušti. Saúdská Arábie odhalila podobu kontroverzní lineární metropole

Korunní princ Saúdské Arábie Muhammad bin Salmán představil vizualizace města budoucnosti, které má vyrůst na pobřeží Rudého moře jako součást právě vznikajícího regionu Neom. Megastruktura se zrcadlovou fasádou se bude táhnout krajinou v délce 170 kilometrů a vypínat se bude do výšky 500 metrů nad mořem. Ve stavbě se odrážejí všechny ambice, které Saúdská Arábie v soudobé výstavbě má. A není jich zrovna málo.

Město pod označením The Line má nabídnout alternativu k dosavadním urbanistickým řešením, která se rozrůstají kolem středu. Celou strukturu budou tvořit dvě lineární stěny, mezi kterými vznikne rozsáhlý veřejný prostor. Stěny budou sloužit jednak k vytvoření kapacit pro bydlení, jednak pro služby a kanceláře.

Projekt je zároveň navržen jako město, které bude pro své fungování využívat pouze energii z obnovitelných zdrojů. Jeho struktura by měla pojmout devět milionů obyvatel, kteří by měli mít vše po ruce do pěti minut chůze. Ať už budou žít a pracovat v jakékoliv její části. Tudíž i když se The Line táhne pouští nekonečně daleko, stále půjde o město krátkých vzdáleností.

Součástí stavby bude také vlastní dopravní infrastruktura v podobě autonomních vozů a vysokorychlostního vlaku, který člověka dopraví z jednoho konce na druhý do dvaceti minut. Navíc bude svedena do podzemí, aby nenarušovala veřejný prostor. V něm tak díky tomu vznikne místo pro vysázení stromů a jiné zeleně. Součástí města bude rovněž přístav pro jachty.

Foto: Neom Fasáda struktury bude zrcadlová a splyne s okolím

„Už při představení města The Line v minulém roce jsme se zavázali k tomu, že přijdeme s civilizační revolucí a radikální změnou v urbanistickém plánování. Návrhy, které nyní odhalujeme, jsou výzvou pro tradičně pojatá horizontální města. Nemůžeme totiž ignorovat environmentální krizi, které současná města čelí,“ říká Muhammad bin Salmán.

Cílem vlády Saúdské Arábie je vytvořit místo, které bude rájem na zemi. Nebude vytvářet žádné emise, bude plné parků a díky tomu, že to budou mít jeho obyvatelé všude kousek, budou mít více času na to, aby si užívali svůj volný čas v prostředí, kde architekti při navrhování myslí na každý detail. V regionu Neom má navíc vzniknout téměř 400 tisíc pracovních míst a jeho vybudování má probudit v oblasti turistický ruch.

Jenže už při prvním pohledu na odhalené vizualizace a pročítání webových stránek projektu Neom se nelze bránit dojmu, že je celá vize možná až moc přitažená za vlasy a působí lehce naivním, utopickým dojmem. Saúdská Arábie však počítá s tím, že do transformace území investuje 500 miliard dolarů a zdá se, že z nich chce dostat co nejvíce.

Samotný region Neom vyrůstá jako pokroková urbanistická oblast, která má přilákat investory z celého světa. Rozprostírat se má na 26 500 kilometrech čtverečních a už v roce 2025 by měla stát jeho první sekce. Kromě města The Line má pojmout také horské letovisko s názvem Trojena. Podle informací, které uvádí saúdskoarabská vláda, má k transformaci dojít na panenském, dosud zcela nevyužitém území.

Foto: Neom Obyvatelé města budou mít po ruce veškerou občanskou vybavenost

Foto: Neom Ve městě bude prostor pro spoustu zeleně

Jenže právě v této souvislosti získává celý projekt kontroverzní přídech. Kvůli vybudování zaslíbeného regionu totiž došlo k násilnému vystěhovávání a zatýkání dvaceti tisíc příslušníků kmenového společenství Huwaitat, kteří tuto oblast obývají. Původní obyvatelé se dokonce obrátili na Organizaci spojených národů (OSN), aby začala kroky vlády Saúdské Arábie vyšetřovat.

V roce 2018 dokonce z projektu vystoupilo několik členů poradní rady včetně architekta Normana Fostera, a to kvůli údajnému zapojení vlády Saúdské Arábie ve vraždě novináře deníku Washington Post Jamala Khashoggiho. Debaty rozvířila i smrt člena společenství Huwaitat Abdula Rahima al-Hwaitiho, který se k projektu Neom veřejně odsuzoval. Zabily ho bezpečnostní složky Saúdské Arábie poté, co odmítl opustit svůj dům.

Ve stínu těchto událostí působí hezká slovíčka, kterými jsou město The Line i projekt regionu Neom opředeny, trochu pokrytecky. Je ale možné, že v očích saúdskoarabské vlády vypadají nápaditá řešení, akcelerátor lidského pokroku, lepší zítřky a nová budoucnost právě takto.