Sezónní potraviny mají lepší chuť a jsou šetrnější k přírodě. Shrnujeme, jaké konzumovat v létě

Už jste slyšeli o sezónním stravování? Jedná se o termín, který je často používán restauracemi i odborníky na výživu a označuje princip konzumace ovoce či zeleniny v době, kdy jsou na vrcholu své čerstvosti – tedy v těch ročních obdobích, kdy zrovna produkt dozrává. S nutriční specialistkou Markétou Gajdošovou se v dalším díle našeho speciálu o zdravém stravování podíváme na ty, které můžeme konzumovat v létě.

Může se jednat třeba o zralou letní broskev, podzimní jablko nebo svazek jarního chřestu. Potraviny konzumované ve své sezóně mají často vyšší obsah vitamínů a minerálních látek – například letní rajčata obsahují více vitamínu C a antioxidantů, když jsou konzumována čerstvá a zralá, než ta, která byla sklizena předčasně a dozrávala během přepravy.

Sezónní ovoce a zelenina mají navíc často lepší chuť, což je spotřebitelský benefit. Určitě jste si všimli, že letní broskve a meruňky bývají zpravidla sladší a šťavnatější než ty, které jsou dováženy v zimě. Jejich konzumace na vrcholu čerstvosti proto přináší i jedinečný požitek, který v jiném období nemůže být plně nahrazen.

Konzumace sezónních potravin je navíc ekologicky udržitelnější, protože snižuje nutnost dlouhých přepravních vzdáleností, a tedy i uhlíkovou stopu. Produkty bývají také zpravidla levnější, jelikož jsou jednodušeji dostupné a nevyžadují drahé skladování nebo přepravu.

A ještě jedno plus: nákup sezónních potravin od místních farmářů podporuje lokální ekonomiku. To pomáhá udržovat tradiční zemědělské postupy a zároveň i do budoucna zajišťuje přístup k čerstvějším a kvalitnějším potravinám. Sezónní stravování tedy není z nutričního pohledu jen módním trendem. A co konzumovat v létě?

Rajčata

Rajčata jsou bohatá na lykopen, silný antioxidant, který pomáhá chránit srdce a snižovat riziko některých druhů rakoviny. Nejvíce ho obsahují právě zralá letní rajčata. Dále jsou skvělým zdrojem vitamínu C a draslíku, které podporují imunitní systém a udržují správnou funkci svalů a nervů.

Okurky

Díky vysokému obsahu vody (až 95 %) jsou okurky ideální pro hydrataci v horkých letních dnech. Pokud tedy máte problémy s pitným režimem, okurky jsou vhodným doplněním, které můžete zakombinovat do salátu nebo wrapu.

Cukety

Cukety jsou bohaté na vitamíny A a C, které podporují zdraví očí a imunitu. Obsahují také mangan, který je důležitý pro metabolismus kostí a enzymatické funkce. Jsou navíc perfektní z hlediska všestranné využitelnosti – cukety můžete grilovat, péct, smažit nebo používat jako náhradu za těstoviny. Jejich jemná chuť a textura je ideální pro různé letní recepty.

Papriky

Papriky, zejména červené, obsahují vysoké množství vitamínu C – paradoxně více než proklamované citrusové plody. Jsou také bohaté na vitamín A a karotenoidy, které podporují zdraví očí. Obsahují kapsaicin, který má protizánětlivé účinky a může pomoci snižovat bolest a zánět.

Maliny

Maliny jsou bohaté na antioxidanty, jako jsou vitamín C a quercetin, které pomáhají bojovat proti volným radikálům. Jejich vysoký obsah vlákniny podporuje zdravé trávení a udržuje hladinu cukru v krvi stabilní. Díky nízkému glykemickému indexu jsou maliny vhodné pro osoby s cukrovkou.

Broskve

Broskve jsou bohaté na vitamíny A a C. Obsahují také antioxidanty, které chrání před poškozením volnými radikály. Díky obsahu vlákniny podporují zdravé trávení, zatímco jejich vysoký obsah vody pomáhá udržovat tělo hydratované během vysokých teplot.

Meruňky

Meruňky obsahují vitamín A, který je důležitý pro zdraví očí a kůže, a také draslík, který podporuje srdeční funkce a rovnováhu elektrolytů. Vysoký obsah vitamínu C a antioxidantů zase posiluje imunitní systém a chrání buňky před poškozením.