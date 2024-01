Vyzkoušeli jsme občanku v mobilu. Snadno zjistíte, kdo se díval, ale zatím se s ní neprokážete všude

Uložit 0

Možná jste byli nejednou nervózní, když někdo vzal do ruky vaši občanku. Ne ale kvůli kontrole samotné. Při otočení průkazu vypadal, jako by očima hledal adresu, kde bydlíte. S občankou v mobilu by se nic takového stát nemělo. Člověk totiž může ukázat jen ty údaje, které zrovna chce, takže třeba věk. CzechCrunch měl možnost vyzkoušet si testovací verzi aplikace eDoklady, která začne fungovat v sobotu.

Aplikaci, kterou představuje Digitální a informační agentura, budou moci lidé stahovat v Google Play i App Storu. Přihlásit se je možné několika způsoby: například mobilním klíčem k eGovernmentu, mnohem pravděpodobněji ale lidé budou volit bankovní identitu. Kdo používá internetové bankovnictví, snadno si může nechat na internetu ověřit totožnost. To přitom stačí udělat jen jednou, dál už je možné přihlašovat se jen zvoleným pinem, který není jednoduché obejít. Chybný kód lze naťukat jen třikrát, pak se aplikace odhlásí a je potřeba registraci provést znovu. Zvolit lze v nastavení občanky také přihlašování skrze biometrii, tedy přes otisk prstu nebo sken obličeje.

Pak už je všechno velmi snadné. Po zadání pinu se objeví stránka s kartou v barvách klasické občanky, na které je jen číslo průkazu. Teprve pokud na něj člověk klikne, objeví se všechny další údaje, které jsou i na klasické občance, tedy kromě jména také datum, místo narození a rodné číslo, stejně jako adresa. Odtud je možné údaje kopírovat, pokud je například potřebujete zadat při nákupu letenky.

Foto: eDoklady/CzechCrunch Místo svých dat člověk ukáže QR kód

Mnohem častěji ale bude člověk používat tlačítko Prokázat se. Po jeho stisknutí se rozsvítí na telefonu velký QR kód, který má uprostřed variaci státního znaku. Když se budete potřebovat prokázat, právě tento kód ukážete. Zároveň vám přijde informace o tom, co všechno chce kontrolující vědět. Pokud budete souhlasit, jednoduše svolíte, aby se vybraná data zobrazila kontrolujícímu na jeho telefonu. Důležité je dodat, že ten v takovém momentu nemůže udělat printscreen obrazovky ani údaje kopírovat. A pokud chce vidět víc, než si přejete, můžete jeho žádost odmítnout.

Jinými slovy, na úřadě patrně člověk svolí se sdílením všech údajů, v hospodě bude stačit pouhá informace o věku. Při objednání alkoholu obsluha uvidí potvrzení, že je dotyčný starší osmnácti let, a také jeho fotku. Podobně může člověk vybrat údaje, které nasdílí třeba s hotelem při rezervaci ubytování nebo v půjčovně aut.

Zároveň je možné s aplikací kontrolovat i cizí doklad. To se může hodit třeba v případě, kdy dojde k autonehodě a řidiči si budou chtít předat údaje pro pojišťovnu. Kromě povolení k jednotlivým údajům dá uživatel souhlas v tomto případě také s možností kopírovat data pro pozdější použití.

Aplikace má ještě jednu výhodu. Pokud si člověk zapne historii prokazování, snadno uvidí, kdo všechno se na jeho občanku díval. Zvolit lze ale samozřejmě i druhý režim používání aplikace eDoklady, a být tak tím, kdo kontroluje, přičemž existuje jiný systém pro úředníky a jiný pro fyzické osoby.

Občanka v mobilu využívá bluetooth, to znamená, že bude možné ji používat i v případě, že bude člověk offline nebo nebude mít žádný signál. Ale pozor, pokud se dotyčný nepřipojí k internetu alespoň jednou za dva dny, při kontrole aplikace sdělí, že údaje mohou být zastaralé. Potřeba je také hlídat to, zda je platný fyzický občanský průkaz. Jedno totiž funguje s druhým.

S občanským průkazem v mobilu se člověk bude moci postupně prokazovat na různých úřadech. Ze začátku to budou například ministerstva, od poloviny roku přibude také policie nebo kraje a obce s rozšířenou působností. Od roku 2025 by je měla přijímat i pošta nebo zdravotní pojišťovny.