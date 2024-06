Slíbili si, že nikdy nebudou zaměstnaní. Teď mají manželé ze Zlína stomilionový obchod s přírodní módou

Uložit 0

Zní to trochu jako pohádka – potkali se ve třeťáku na vysoké a záhy spolu začali chodit. Po třech týdnech si řekli, že spolu vyrazí na cesty. Studium přerušili a vyjeli, jednou byli třeba osm měsíců v Asii. A během objevování světa se rozhodli, že už spolu zůstanou a začnou podnikat, protože ani jeden z nich nechtěl pracovat pro někoho jiného. Nějakou dobu hledali, co by jejich společným byznysem mohlo být, nakonec ale začali dovážet a prodávat přírodní dámskou módu. Protože ona nemohla v Česku sehnat to, co se jí líbilo… Pohádka to ale není, přesně takhle vznikla firma Green butik manželů Radima Hejného a Zuzany Plaché, kteří ze Zlína rozjeli projekt, jenž letos míří v tržbách ke 140 milionům.

„My jsme prostě rádi spolu,“ smějí se pětatřicetiletí manželé a působí natolik uvolněně, že z toho za chvíli máte dobrou náladu i vy. „Máme to tak doma i v práci. Manžel kdysi řekl, že když spolu přežijeme rok na cestách, tak přežijeme už všechno. A měl pravdu, byznys je už pohoda,“ potvrzuje Zuzana Plachá.

Se svým budoucím manželem Radimem se potkala v Brně, kde studovala na ekonomické fakultě, on se věnoval právu. Oba byli rodáci ze Zlína, slovo dalo slovo a zjistili, že mají stejné představy o životě. Tři týdny nato se prý rozhodli, že vyrazí sbírat zkušenosti za hranice. „Hrozně jsme si sedli a už tehdy jsme oba věděli, že chceme podnikat. A tak jsme si rovnou slíbili, že jestli to vydrží, nikdy nebudeme pracovat, protože jakmile člověk zapadne do pracovního koloběhu, tak z něj těžko vyskakuje,“ vzpomíná na dobu před zhruba dvanácti lety Zuzana.

S Radimem vyrazili do zmíněné Asie, po pevnině doputovali přes Transsibiřskou magistrálu až do Kambodže, podívali se do USA, ale úplně nejvíc se zamilovali do Anglie, kde nějakou dobu žili a vydělávali na klasických brigádách v pohostinství a podobně. „To bylo asi nejblíž zaměstnání, co jsme kdy byli,“ komentuje to Radim Hejný. A rovnou dodává, že i díky tomu, jak byli se Zuzanou neustále v pohybu, si usmysleli, že jejich budoucí podnikání by mělo být nejspíš online. A tak se, i když studoval na právníka, začal učit třeba to, jak dělat e-shop. „Ve výsledku jsme se tak rok dva připravovali, ale nevěděli jsme na co,“ přiznává.

O směřování jejich byznysu nakonec před devíti lety rozhodla Zuzana, z poslední cesty se totiž už vrátila těhotná a prošla si situací, kterou zná mnoho podnikatelů – nemohla najít produkt, který by jí vyhovoval. V jejím případě šlo o oblečení z přírodních materiálů, ideálně s certifikátem fair trade, které si pro sebe vysnila. „Narazila jsem ale na zahraniční značky, které mé představy splňovaly, a tak jsem řekla: ‚Udělejme ten e-shop, to se bude líbit více lidem.‘“ Radim ho skutečně udělal a Green butik, jak svou firmu pojmenovali, na něm funguje dodnes.

Mezi cestami dokončili školu, vzali se a vychovávají dceru. Loni firma, pod kterou aktuálně patří e-shop v Česku a na Slovensku, německá varianta Bellagreen a také tři kamenné obchody, utržila 81 milionů korun, letos má mířit ke 140. „Původní plán byl 120 milionů, ale rozjelo se to, a to nám poslední dva obchody teprve nabíhají,“ říká Plachá pro CzechCrunch s tím, že ziskovost jejich projektu se pohybuje kolem deseti procent. S Radimem si vše zatím financují sami, na začátku do podnikání vložili peníze, které jim zbyly z práce v Anglii, a rádi by tak pokračovali i dál.

„V tom, co děláme, je pro nás důležitá udržitelnost a tohle je jedna její forma. Snažíme se budovat firmu, která roste, ale přirozeně. Nemáme za sebou žádné velké skoky, ale ani propady. Třeba covid nás sice zbrzdil, ale nijak zásadně s námi nezamával, rostli jsme před ním, během něj i po něm,“ líčí Radim. Pracovní udržitelnost v podání tohoto páru rovná se zkrátka firma, která nejen vydělává, ale taky poskytuje stabilní práci dvaceti lidem. A majitelům přináší možná o trochu míň stresu než startupová jízda na horské dráze.

Foto: Green butik Zuzana Plachá a Radim Hejný spolu začali chodit už na vysoké

Šetrné má být ale samozřejmě i to, co Green butik, jak už jeho jméno naznačuje, prodává. Zuzana, která je jeho hlavním ideovým motorem, ho definuje jako „místo s krásným oblečením z přírodních materiálů“. Drtivou většinu sortimentu tvoří šaty, které odráží její vkus – jsou tedy často v boho stylu a s květinovým vzorem. Nakupují je většinou v Anglii, některé ale pochází i ze Španělska nebo Německa.

V nabídce e-shopu je šatů úctyhodných šest set a neustále se podle sezóny mění. Menší část tvoří halenky nebo třeba kraťasy a úplně nejmenší pánské oblečení jako trička nebo ponožky. To se totiž prodává jen jako doplněk, drtivou většinu zákazníků Green butiku tvoří ženy, které sem tam koupí i něco malého pro své partnery.

„Celé to vzešlo ze Zuzany, takže to sem logicky vykrystalizovalo. Já jsem s tím v pohodě a starám se o provoz a úředničinu,“ směje se potutelně Radim. O vlastní značce oblečení prý uvažovali, nakonec ale došli k tomu, že by nedokázali vymyslet něco navíc oproti tomu, co už je na trhu, a tak nápad zatím uložili k ledu.

Místo toho se ale opřeli do budování dalších nohou svého byznysu – loni na podzim otevřeli druhý obchod v Praze, ke konci května pak nový ve Zlíně. Tam historicky už prodejnu měli, po čase ale ustoupila online obchodování. „Pak ale začaly zákaznice volat po kamenných obchodech, aby si měly šaty kam přijít vyzkoušet, tak jsme se k nim zase vrátili,“ vysvětluje Zuzana Plachá.

S Radimem teď intenzivně hledají prostor pro další pobočku, která by měla vzniknout v Brně, jedna by ještě měla přibýt i v Praze, a pokud se tato strategie osvědčí, chtěli by je manželé postupně otvírat i v dalších krajských městech. Příští rok pak přijde na řadu e-shop v Polsku. „Dlouhodobě plánujeme růst v Česku a expandovat dál do zahraničí, stále vidíme velký potenciál,“ uzavírají svůj příběh manželé. „Že tam ale je, nás na začátku vůbec nenapadlo. Tehdy to prostě bylo o tom, že se nám to líbilo a řekli jsme si, že to zkusíme. A byla to trefa.“