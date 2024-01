Jak nalákat Američany na olympiádu? Přes Snoop Dogga. Rapper přiletí do Paříže, aby ji pokrýval

Uložit 0

Amerika před startem letošní letní olympiády v Paříži vytahuje další eso z rukávu. Ne že by nějak významně doplňovala svou reprezentační výpravu, sportovcům ale i tak dá něco, co jim může zajistit extra pozornost – a dodat celé události trochu pravé, americké šťávy říznuté rapem, vtipem, stylem a možná zeleným dýmem. Do francouzské metropole v létě přiletí i Snoop Dogg, který tam bude olympiádu pro zámořské publikum pokrývat.

Snoop Dogg je v první řadě hiphopová celebrita a podnikatel, v minulosti ale ukázal, že umí bavit i diváky sportovních akcí. Dokonce natolik významných, jako jsou olympijské hry. Když byla letní olympiáda v roce 2021 v japonském Tokiu, přidal se k baviči Kevinu Hartovi a spolu rekapitulovali nejzajímavější okamžiky, které se tam udály. A měli se svou minisérií velký úspěch s desítkami milionů zhlédnutí. Teď své komentování proto posune na novou úroveň.

Americký mediální gigant NBCUniversal, který bude letošní hry na televizní stanici NBC a streamovací službě Peacock vysílat, oznámil, že se Snoop Dogg stává jedním z hlavních členů výpravy, která bude pařížskou olympiádu živě pokrývat. Objevovat se bude přímo v hlavním vysílacím čase a sedět bude hned vedle známého komentátora Mikea Tirica. Jen o mluvení ze studia to ale nebude, Snoop Dogg vyrazí i do terénu.

V harmonogramu má návštěvy hlavních památek města, sportovišť i amerických sportovců a jejich rodin. Zkrátka se zhostí role reportéra lomeno analytika, možná i novináře. A bůhví čeho dalšího… „Čeká nás několik úžasných soutěží a já do toho všeho přinesu trochu toho Snoopova stylu. Bude to ta nejepičtější olympiáda, jaká kdy byla, takže se těšte,“ láká autor nespočtu přelomových rapových hitů.

Yup, it’s official. 2024 Paris Olympics I’m there!! @miketirico , save a seat for the Dogg 👏🏿💍💨🤷🏾 pic.twitter.com/atXnKu9HJj — Snoop Dogg (@SnoopDogg) January 1, 2024

I když je o něm známo, že má sporty v oblibě a několikrát byl i komentátorem zápasů fotbalové NFL, basketbalové NBA nebo hokejové NHL, expertem v oboru samozřejmě není. O to ale NBCUniversal vůbec nejde – Snoop Dogg má na olympiádě sloužit především jako nový, zábavný element, který by ideálně přilákal diváky jen proto, aby si poslechli jeho hlášky, neotřelé poznatky… Zkrátka slyšeli a viděli jeho personu.

„Snoop je již zlatým medailistou v komentování olympijských her, protože jeho komentáře během olympiády v Tokiu zaznamenaly desítky milionů zhlédnutí. Už jen díky tomuto výkonu získal místo našeho zvláštního zpravodaje v Paříži. Nevíme, co se bude každý den dít, ale víme, že do našeho přepracovaného pořadu vnese svůj jedinečný pohled,“ říká Molly Solomonová, výkonná producentka a prezidentka NBC Olympics Production.

Letní olympijské hry v Paříži odstartují 26. července ceremoniálem, který proběhne na plavidlech na řece Seině. Přípravy ale doprovází i kontroverze kvůli zahrnutí ruských a běloruských sportovců, kteří mohou startovat pod neutrální vlajkou.