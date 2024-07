Olympiáda bojuje o mladé diváky. Servíruje jim video s populární zpěvačkou a láká do Paříže influencery

Uložit 0

Nadcházející olympijské hry se snaží přitáhnout mladé publikum. Vysílací práva jsou zdrojem obrovských příjmů, přitom průzkumy ukazují, že jen menšina mladých se dívá na sport prostřednictvím živých přenosů. Jak tedy oslovit generaci Z? S téměř polovinou světové populace, která má v plánu se na sportovní událost roku dívat, se organizátoři snaží přijít s novými, moderními způsoby: do Paříže si pozvali řadu influencerů a na pomoc povolali i popovou hvězdu Sabrinu Carpenter.

Sledování sportovního dění se postupně přesouvá na internet a sociální sítě. Na olympijské hry v Tokiu se dívaly v roce 2021 tři miliardy lidí napříč televizemi i internetem. Zlomily ale jeden rekord: na digitálních platformách, které patří oficiálním vysílatelům, měla videa dohromady 28 miliard zhlédnutí. To je o 139 procent více než na předchozích letních hrách v Riu v roce 2016. Během nadcházejících her v Paříži, které začnou už za méně než dva týdny, číslo nejspíše znovu vzroste. A není se čemu divit.

Loňský výzkum společnosti YouGov totiž odhalil, že jen 31 procent fanoušků ve věku 18-24 let sleduje živé sportovní přenosy, kdežto u lidí starších 55 let je to 75 procent – a dá se předpokládat, že u náctiletých bude rozdíl ještě větší. Mladší diváci dávají přednost sestřihům s nejdůležitějšími momenty a komunikaci se sportovci prostřednictvím sociálních sítí. Velká část z nich se také věnuje svým preferovaným sportům prostřednictvím videoher.

Mezinárodní olympijský výbor se proto snaží zaujmout mladé diváky nejrůznějšími způsoby. Například skrz atraktivní obsah, a tak do programu her letos opět přidává populární sporty jako skateboarding, surfing, sportovní lezení, breakdance nebo basketbal 3×3. Ty mají za cíl reflektovat zájmy generace Z, která je i podle samotného výboru více městsky založená a inkluzivnější.

Mladá generace má podle zprávy YouGov také v oblibě sportovní obsah zaměřený na životní styl. I proto se do Paříže sjedou influenceři, kteří mají svým sledujícím poskytnout exkluzivní pohled do zákulisí a soukromí sportovců, soutěží i dalšího programu. Jednou z nich bude jednatřicetiletá americká modelka Haley Kalil, která natáčí na sítích vtipná videa a která má na svém Instagramu 5,7 milionu sledujících. Ta se do centra olympijského dění podívá díky mediální společnosti NBCUniversal. Své spřízněné tvůrce přiveze na letošní olympiádu ale také firma Meta, vlastník Facebooku a Instagramu, nebo Overtime, mediální společnost zaměřená na sportovní fanoušky z generace Z.

„Od sportovců přes jídlo až po různé oslavy nabídnou tvůrci obsahu svým fanouškům jedinečný a poutavý pohled na letošní letní celosvětové setkání v Paříži,“ zdůvodnil krok Gary Zenkel, šéf divize americké televize NBC zaměřené na vysílání z olympijských her.

Dalším důkazem o snahách zaujmout mladé publikum je i nová oficiální upoutávka na hry, ve které vystupuje známá zpěvačka Sabrina Carpenter, autorka letošního hitu Espresso. Právě ten hraje ve videu v pozadí, zatímco si popová hvězda povídá s virtuálním ptákem a rozplývá se nad blížící se olympiádou.