Snoop Dogg pustil do Evropy svůj gin s džusem. Tajné promo mu dal i v Paříži, kde bere miliony

Nejoblíbenější drink Snoop Dogga? Gin s džusem, který je v jeho životě natolik zásadní, že o něm nahrál skladbu. Tím to ale neskončilo – před nedávnem vymyslel i vlastní verzi tohoto koktejlu, kterou prodává v plechovkách. Jmenuje se jednoduše Gin&Juice a nově s ní zamířil do Evropy, kde v posledních dnech baví celý svět. A slušně vydělává.

V jádru je Snoop Dogg rapperem. Velice úspěšným a chytrým rapperem, který včas opustil nevyzpytatelný pouliční lifestyle a začal ze svého jména těžit i jinak. Proto se třeba objevil v reklamě, kde se postaral o jeden z nejoriginálnějších marketingových tahů roku, a dokonce založil vlastní značku cereálií (které se mu však v obchodech„záhadně“ schovávají). Podobné nápady mu nejen zajišťují větší slávu, ale také nové zdroje příjmů, které se přičítají k jeho odhadovanému jmění okolo 3,7 miliardy korun.

Klíčová postava celosvětové hiphopové scény ale neusíná na vavřínech, což bylo možné vidět i začátkem roku, kdy oznámila vznik dalšího byznysu. Tehdy se Snoop Dogg rozhodl, že světu nabídne vlastní verzi ginu, který je v plechovkách smíchán s ovocným džusem. Představil čtyři příchutě (meruňka, citrus, meloun a passion fruit), odhalil nápadité balení s výstrahou pro rodiče a typickým americkým lowriderem a první várky začal prodávat po Spojených státech. I rozjezd značky byl pečlivě naplánovaný.

Gin&Juice, jak se koktejl jmenuje, vznikl v době, kdy slavil třicetileté výročí stejnojmenný singl z věhlasné a pro hiphopovou scénu zásadní desky Doggystyle. Na Gin&Juice také pracoval někdejší člen uskupení N.W.A. a slavný rapový producent Dr. Dre, a tak aby to bylo tematické, vybral si ho Snoop Dogg jako spoluzakladatele. Nehledě na to, že je pro něj jedním z nejbližších kamarádů, se kterým si v devadesátkách prožil divoké časy na americkém západním pobřeží.

Foto: Gin&Juice / CzechCrunch Čtveřice příchutí plechovek Gin&Juice

„Podívejte se, jak jsme na tom s kariérou. Podívejte se na náš věk a na to, co jsme dokázali – a stále se máme rádi. Tak proč neudělat něco společně? Mnohokrát jsou lidé ve vztahu třicet let a nemohou spolu mluvit, nemohou se stýkat, takže je prostě zábavné být v partnerství s lidmi, které skutečně milujete,“ komentoval tehdy Snoop Dogg propojení s Dr. Drem, který mimo jiné spoluzaložil značku sluchátek Beats by Dre, kterou vlastní Apple.

Dosud ovšem značka Gin&Juice byla dostupná pouze na americkém trhu. Možná i díky letní olympiádě, která teď probíhá v Paříži a v jejímž pokrývání má Snoop Dogg velkou roli, byl ale její vstup do Evropy urychlen. Proto se plechovky před nedávnem oficiálně dostaly i do Velké Británie, kde je Snoop Dogg a Dr. Dre představili přímo na svém koncertu, který byl speciální také v tom, že na něm překvapivě vystoupil i neméně známý a důležitý rapper Eminem.

Dostupnost nápoje na dalších evropských trzích je zatím nejistá, byť se očekává, že minimálně ve Francii a Německu by distribuce měla být výhledově zajištěna. A možná právě první zmíněnou zemi Snoop Dogg upřednostní, z jednoho jednoduchého důvodu… Dvaapadesátiletý rapper a milovník zeleného dýmu má poměrně silnou integritu v rámci probíhajících letních olympijských her v Paříži, na které dorazil pod hlavičkou americké televize NBC.

Američané to s ním udělali chytře. Vzhledem k tomu, že jejich výběr z olympiád zpravidla bere největší množství medailí, potřebovali úspěchy svých sportovců a sportovkyň ukázat co nejvíce lidem, ideálně mladší generaci, která k největšímu sportovnímu svátku planety nemusí tolik tíhnout. A byť Snoop Dogg není žádným mladíkem, pořád má u generace Z a dalších velkou relevanci, což se ukazuje i teď, kdy jeho skeče z olympiády letí na sociálních sítích.

„Ok Flipper“ : Snoop Dogg prend des cours de natation avec la légende Michael Phelps 🏊‍♂️🇺🇸 #Paris2024 pic.twitter.com/IzUyFFD0xK — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 31, 2024

Nejen, že Snoop Dogg spolu se svými hosty dění v Paříži z pohledu výpravy Spojených států komentuje, ale také se osobně vydává na sportoviště, aby sportovce pobavil. Nebojí se extravagantních obleků, prakticky denně se na kameru usmívá (což by takzvaný Velvyslanec štěstí měl dělat) a fandí. NBC uvádí, že i díky tomu se na jeho nedělní přenos díval dvojnásobek lidí ve srovnání se stejným dnem před třemi roky na olympiádě v Tokiu.

Snoop Dogg si ovšem za to nechává údajně velmi dobře platit. Podle neoficiálních informací, které kolují na sociální síti X, si denně přijde na půl milionu dolarů, v přepočtu 11,5 milionu korun. S ohledem na to, že olympiáda trvá devatenáct dní, jednoduchou matematikou lze zjistit, že si za celý průběh her může vydělat přes 218 milionů korun. A do toho si navíc mohl nést olympijskou pochodeň. Zjevně vydařené léto.

Zároveň si na hrách mohl zpropagovat i právě Gin&Juice, a to naprostou náhodou. Když totiž před pár dny sledoval drezuru, zaujalo ho, že jeden z koní – konkrétně ten od polské jezdkyně Sandry Sysojevové – se jmenuje Gin&Juice. Rychle se zarazil a jako správný rapper vytáhl z rukávu freestyle právě na onu slavnou skladbu. Pobavena byla i populární americká kuchařka a byznysmenka Martha Stewartová, která s ním olympijskou drezuru zrovna komentovala.