„Stanu se novým králem snídaňových cereálií,“ ohlásil před rokem Snoop Dogg, když spouštěl vlastní značku produktů, bez kterých se v mnoha domácnostech neobejde žádné ráno. Postavil okolo ní tým animovaných postaviček v čele s lišákem jménem Captain Ace. A během léta ji poslal do prodeje a slíbil, že část výdělků poputuje na pomoc rodinám s dětmi v nouzi. Teď ovšem Snoop musí zapřáhnout své právníky, protože jde do střetu s jedním z největších amerických řetězců Walmartem, který žaluje za to, že mu krabice s vločkami v obchodech prý schválně schovává.

Snoop Dogg je marketingová mašina, která umí své jméno dobře prodat. Neplatilo to tedy úplně o nedávné kampani na chytrá ohniště, kvůli kterým zpočátku způsobil takový mediální poprask, až to kvůli nenaplněnému očekávaní následně vyhnalo z křesla šéfa dotčené firmy. Jinak se mu ale daří. Pořád vydělává miliony dolarů na hudbě, do toho pojede v létě zvednout zájem o olympiádu přímo do centra Paříže a jen tak mimochodem zakládá byznysy, které se nutně netýkají jen jeho oblíbené marihuany.

Jedním z nich je firma Broadus Foods, která vyrábí především produkty určené ke snídani. Třeba maminčin javorový sirup na palačinky, ovesnou kaši s příchutí jablek a skořice nebo ovocné cereálie, které jsou podobném slavným Froot Loops, naprosté nutnosti v běžných amerických rodinách. Právě ty Snoop Dogg se svým parťákem – a povoláním také rapperem – Masterem P vypustil loni v létě a přizval si k tomu silného byznysového partnera, známého výrobce potravin Post Consumer Brands.

Díky zapojení jednoho z nejtradičnějších amerických výrobců snídaňových pokrmů se Snoopovy cereálie dostaly do všech hlavních řetězců, takže byly rychle k dostání ve Walmartu, Targetu, Krogeru i Amazonu. Musely být, protože s nimi rapová celebrita mířila na běžnou americkou populaci, respektive rodiny s dětmi. Byl tomu přizpůsobený i design krabic, na kterých hrají prim barvičky a animované postavičky, a nijak závratná nebyla ani prodejní cena. Zkrátka cereálie pro všechny.

Foto: Broadus Foods Krabice cereálií od Snoop Dogga a Master P

„Vytváření generačního bohatství je důležitým poselstvím, které je třeba sdělit světu. Pocházet z hip hopu a být schopen vyrábět produkt rodinného jména, jehož součástí budou mé děti, vnoučata a další, je požehnáním. Tvoříme historii,“ prohlásil Snoop Dogg s loňským uvedením produktů do prodeje.

Na začátku se zdálo, že vše běží jako po másle, byť se musel změnit název jednoho druhu cereálií Snoop Loopz, jelikož se až příliš podobal zmíněné stálici Froot Loops. O novince se mluvilo nejen v souvislosti s tím, kdo za ní stojí, ale také proto, že měla charitativní přesah – část výdělků značky Broadus Foods, údajně okolo pěti procent, mělo totiž putovat na podporu rodin v nouzi. Teď je ale realita nejspíš jiná. A Snoop Dogg vytahuje z rukávu své právníky, aby zastavil údajnou sabotáž.

Jak uvádí zahraniční média, dvaapadesátiletá legenda hiphopové scény podala na Walmart a Post Consumer Brands žalobu kvůli tomu, že mají záměrně zamezovat prodejům jeho cereálií. Odvolává se na to, že zaměstnanci obchodu měli najít nespecifikované množství krabic ukrytých ve skladu, které byly „označeny“ tak, aby se nikdy nedostaly na pulty prodejen, ačkoliv se podle Snoopových slov měly dříve dobře prodávat.

„Na rozdíl od ostatních krabic cereálií značky Post v jejich okolí byly krabice Snoop Cereal ve skladech již několik měsíců, aniž by byly kdy zpřístupněny zákazníkům,“ uvádí právník Ben Crump s tím, že se měly obě firmy domluvit na krocích, které by vedly k tomu, že by prodeje Snoop Cereal klesaly.

Údajně kvůli tomu, že Snoop Dogg a Master P odmítli svou značku Postu prodat, ale naopak se snažili o to, aby se Post stal legitimním partnerem, který by zajišťoval výrobu a distribuci do velkých obchodních řetězců. Walmart ani Post Consumer Brands se k této záležitosti nevyjádřily. A válka na americkém trhu s cereáliemi možná teprve vypukne!