Startup, který založil, prodal za miliardu dolarů. Jsem bohatý a nevím, co se životem, přiznává

Uplynulý rok byl pro původem Inda, dnes Američana Vinaye Hirematha jako v mlze. „Po prodeji své firmy jsem se ocitl v naprosto nepředstavitelné situaci, kdy už nikdy nemusím pracovat,“ popisuje z pozice spoluzakladatele komunikačního startupu Loom, který v říjnu 2023 prodali za 975 milionů dolarů, v přepočtu přibližně 24 miliard korun. Sami zakladatelé si přitom podle odhadů přišli na miliardy korun, což i Hiremathovi obrátilo život naruby. Ale ne pozitivním způsobem: „Mám nekonečnou svobodu, ale nevím, jak s ní naložit, a upřímně nemám zrovna optimistický pohled na život.“

Své pocity a těžkosti, jak se s nabytím – pro běžného člověka nepředstavitelného – množství peněz popasoval, popsal Hiremath na svém osobním blogu v článku s titulkem: „Jsem bohatý a nevím, co se životem.“ Sám si přitom uvědomuje, že jde o poměrně zvláštní věc, na kterou si „stěžovat“, a upozorňuje, že cílem textu není chvástat se ani získat sympatie.

„Abych byl upřímný, ani přesně nevím, co je smyslem tohoto příspěvku. Snažil jsem se nějaký vytvořit, ale připadal jsem si jako podvodník. Pak jsem si uvědomil tu ironii, že hledám smysl ve vytvoření příspěvku na blog, když v současnosti nevidím moc přesvědčení ani smysl ani v samotném životě,“ říká Hiremath.

Za šest let jednorožcem

Dnes třiatřicetiletý vývojář společně s Joem Thomasem a Shahedem Khanem stáli v roce 2015 u zrodu Loomu – platformy pro asynchronní komunikaci prostřednictvím videa. Hiremath působil na pozici technologického ředitele a pod jeho dohledem tak vzniklo řešení, které uživatelům umožňuje nahrát video své obrazovky, přidat k němu komentáře a sdílet ho s ostatními díky vytvořenému odkazu.

Během let startup uzavřel několik finančních kol v souhrnné výši přes 200 milionů dolarů, a to i od známých fondů venture kapitálového světa jako Kleiner Perkins, Sequoia či a16z. Během posledního kola v roce 2021 dosáhl i valuace 1,53 miliardy dolarů, což z něj udělalo jednorožce. V době pandemie se totiž komunikační nástroje těšily oblibě investorů i samotných uživatelů, kterých Loom registroval desítky milionů po celém světě.

Když se pak startup po odeznění covidu v roce 2023 prodával, došlo i k poklesu cenovky na 975 milionů dolarů. Podle odhadů analytických portálů ale i tato suma stačila na to, aby investoři zhodnotili vložené peníze, 300 milionů dolarů pak mohlo zůstat samotným třem zakladatelům. Kupcem byl softwarový gigant Atlassian.

Samotný Hiremath dostal nabídku zůstat a nadále v Loomu pracovat pod křídly nového majitele, za což mu podle jeho slov měla být nabídnutá i další odměna ve výši 60 milionů dolarů. „Už jsem vydělal víc peněz, než jsem si vůbec dokázal představit, ale když začnete uvažovat o takových částkách, vaše mysl dělá zvláštní věci,“ popisuje s tím, že od března loňského roku prostě nevěděl, co se svým životem. Nabídku nakonec odmítl, ve velké korporaci nechtěl pracovat kvůli politikaření či pomalým změnám.

Když deset let pracujete na něčem, co pohltí váš život, je těžké opustit jistotu a cílevědomost, na které jste si zvykli.

Na procházkách lesem přemýšlel nad – do určité míry – existenciálními otázkami: Co je smyslem peněz, pokud ne svoboda? Co je nejvzácnějším zdrojem, pokud ne čas? „Odešel bych dělat cokoliv. Prostě něco. Jen abych znovu cítil, že žiju. Neměl jsem tušení, co to bude. Ale byl jsem odhodlaný přesvědčit všechny, že mám všechno dokonale pod kontrolou. Ze svého ega. Ze strachu, že se budu brodit do neznáma. Když deset let pracujete na něčem, co pohltí váš život, je těžké opustit jistotu a cílevědomost, na které jste si zvykli,“ pokračuje Hiremath.

Rozhodl se tak, že zkusí založit nový startup v oblasti robotiky, o kterou se začal zajímat už dřív. Setkal se s více než sedmdesáti investory a zakladateli robotických startupů. To trvalo dva týdny, poté se cítil už jen vyčerpaný a hloupý. „Jediné, co mi přišlo zajímavé, byli humanoidi. Začalo mi docházet, že to, co vlastně chci, je vypadat jako Elon (Musk – pozn. red.), a to je neuvěřitelně trapné. Bolí mě, když to vůbec píšu,“ vypráví.

Následně se Hiremath vydal na šest měsíců na cesty po celém světě, tehdy ještě se svou přítelkyní, s níž se ale později rozešel. „Začal jsem se vyrovnávat se všemi narůstajícími nejistotami, které jsem do sebe v posledních letech nacpal. Neměl jsem pocit, že bych na nich s ní mohl pracovat,“ popisuje s tím, že rozhodnutí vztah ukončit bylo bolestivé, ale správné.