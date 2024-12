Střechu Masaryčky doplnil podnik česko-švédského dua. Stojí na zahraničních kuchařích i koktejlech

Uložit 0

Střechy nově otevřených budov na Masarykově nádraží jsou tím nejpoptávanějším artiklem. Platí to jak o Masaryčce Zahy Hadid, tak o hotelu Motel One naproti přes koleje, za kterým stojí Schindler Seko Architects. Nově je možné navštívit také střechu, kterou si pro sebe jinak ukrojila samotná Penta, tedy investor zdejší výstavby. Část nyní obývá také restaurace Noel.

Za svůj život otevřel Tommy Sjöö už 35 podniků. V Kodani to byla vyhlášená Il Ristorante postavená na italské kuchyni, v USA pak třeba Miami Barock. Velkou část z nich ale Švéd otevřel také v Česku. Po revoluci sem přijel se svou českou ženou, Danielou, a postupně přišel s oceňovanými restauracemi jako Kampa Park, Barock či Pravda. Poslední takovou byla Danielas by Barock.

Nyní se Sjöö pustil do podnikání se svojí dcerou Jessicou a jejím přítelem Andersonem Noëlem a zamířili – kam jinam – než do budovy, která poslední dva roky způsobila v hlavním městě největší povyk. Nová restaurace a také Cafe sídlí v Masaryčce, konkrétně v budově A, jejíž střechu obývá právě společnost Marka Dospivy. Ten chtěl svůj zážitek ze zdejšího výhledu s někým sdílet. A tak tu vnikl nový podnik, který může výhledem ohromovat kohokoli, kdo sem zavítá.

Koncept zdejší restaurace je postavený na spojení středomořské a asijské kuchyně. A stejně jako jiné restaurace, za kterými rodinný byznys stál, i tady budou směr určovat zahraniční šéfkuchaři. V čele stojí Mickey Bhoite – Ind, který strávil dětství v italském Toskánsku. Jeho jídlo tak stojí na autentických italských chutích. Tým doplňuje rodák ze Sydney, David Rodgers, který zase spojuje francouzskou kuchyni s thajskou. Zároveň tu ale mají hostovat spřátelení barmani a kuchaři z celého světa.

Noel má být restaurací, ze které se po jídle neodchází. Podnik totiž zároveň funguje jako bar, kde se člověk může zastavit na koktejl. „Noel vás zabaví, udrží vaši pozornost a potěší programem dlouho do pozdního večera. Praha je stále dost skoupá, co se kvalitní noční klubové scény týče. My jsme se ji rozhodli vyplnit,“ líčí majitelé podniku. Koktejlové menu má být exotičtější a zaměřené na výběr toho nejlepšího z jižní Evropy.

Vzhledem k tomu, že Jessica Sjöö je také absolventkou London School of Design a společně s Andersonem Noëlem vlastní v New Yorku designové studio, je nový podnik na Masaryčce zaměřený také na design. Interiér je laděný do tlumených barev a využívá tmavé dřevo. „Oba jsme pracovali jako modelové, procestovali hlavní metropole světa a poznali nejlepší podniky. Tyto zkušenosti jsme nyní zkoncentrovali do společného projektu Noel,“ uvádí Anderson Noël.

Restauraci a bar na střeše doplní podnik v přízemí budovy, v části, která je blíž nádraží. V současnosti je na této straně ruch, a to kvůli budování dvou kolejí, které mají vést na letiště. Do budoucna tak lidé vystoupí z vlaku přímo u Noel Cafe. Provoz nabízí třicet míst k sezení a dvacítku míst venku, které jsou otevřené celoročně.

Podnik je postavený na sezónních jídlech. V menu je možné si vybrat polévky, saláty, i masové pokrmy různých chutí. Narazit tu můžete na svíčkovou či bramboračku, stejně jako na švédské masové kuličky či poke bowl. Noel Cafe ale stojí také na tom, že si tu můžete jídlo vzít s sebou. Ve vitríně jsou tak italské sendviče, stejně jako klasický obložený chlebíček v dánském stylu, a to jak s čerstvými rybami, tak ve veganském provedení. „Koncept Grab & Go je pro nás velmi důležitý. Noel tak reaguje na to, že se nachází v přízemí nové kancelářské budovy a chce nabídnout lidem možnost sníst si dobrý oběd v práci nebo kdekoli v okolí,“ líčí Jessica Sjöö.