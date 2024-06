Svět ho zná pár let, zasvěcení ale ví: Sam Altman je magnet na moc a učebnicový muž ze Silicon Valley

Uložit 0

Sam Altman, šéf známého startupu světa umělé inteligence OpenAI, se do povědomí široké veřejnosti dostal na podzim roku 2022, kdy jeho firma vydala textový generátor ChatGPT a naplno spustila vlnu generativní AI, která trvá dodnes. Valuace a prestiž OpenAI díky tomu vzlétla do stratosféry. Zatímco startup a umělá inteligence z Altmana udělaly celebritu, miliardářem před čtyřicítkou je díky svým investicím. Ti, kdo ho znají dlouhá léta z americké startupové scény, se shodují: je to nejdravější člověk v Silicon Valley.

Každoroční vývojářská konference Applu, sál plný očekávání. Sam Altman přichází na podium, kde napjatému publiku představuje horkou novinku svého startupu. Na sobě dvě pestrobarevná trička s límečkem, jedno křiklavě zelené a na něm růžové, na nohou džíny a šedé tenisky.

V mírně excentrické uniformě ale Altman nevystoupil na letošní mezinárodní vývojářské konferenci Applu WWDC, byť tam jeho OpenAI hrálo důležitou roli. Barevná trička na sobě měl v roce 2008, kdy představil Loopt, svou aplikaci pro první generaci iPhonu, která sdílela polohu uživatele s přáteli. Tehdy třiadvacetiletý rodák z Chicaga totiž už tou dobou pár let čeřil vody americké technologické scény.

Chodící klišé

Altman už od mala vyčníval z řady a všem kolem i jemu samotnému bylo jasné, že z něj jednou něco bude. Nebývale všestranného talentu si všimli už na střední škole. Kromě skvělých studijních výsledků ale oplýval i velkým sebevědomím. Když například jeho spolužáci chtěli bojkotovat debatu o homosexualitě, vyskočil na lavici a před třídou se vyznal z toho, že je gay.

Po střední nastoupil na dráhu, kterou u byznysmena ze Silicon Valley nelze nazvat jinak než klišé: nastoupil na univerzitu, kde studoval IT (v jeho případě šlo o Stanford), ale podobně jako zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg nebo otec Applu Steve Jobs a další studium nedokončil. V roce 2005 založil už zmíněný startup Loopt a následně naskočil do pověstného startupového inkubátoru Y Combinator spoluzakladatele Paula Grahama a jeho ženy Jessicy Livingston. Společnost v ročníku mu tehdy dělali třeba zakladatelé komunikační platformy Reddit nebo služby pro streamování počítačových her Twitch.

I mezi nimi ale Altman vyčníval z řady, vzpomínal Graham: „Takový musel být Bill Gates, když mu bylo devatenáct,“ prohlásil o Altmanovi pro server Recode. Mladík jakoby mentoring zkušených byznysmenů ani nepotřeboval a dařilo se mu přesvědčovat jednoho partnera za druhým, i když jeho Loopt neměl žádný produkt. V té době totiž ještě Apple nepředstavil iPhone, a nebylo tak zařízení, které by člověk nosil v kapse a výhodu neustálého sdílení polohy s přáteli nemohl naplno využít.

Foto: Steve Jennings/Getty Images for TechCrunch / Flickr Sam Altman stojí za vývojem umělé inteligence ChatGPT

To se změnilo v roce 2007, když Apple první iPhone ukázal. O rok později už Altman oznamoval výsledek spolupráce s firmou Steva Jobse: aplikace Loopt exkluzivně pro uživatele iOS. Už tehdy bylo všem kolem Altmana jasné, že pro něj žádný cíl není moc velký. „Mohli byste ho vysadit na ostrově kanibalů, vrátit se za pár let a on by byl králem,“ řekl o Altmanově charismatu Graham agentuře Bloomberg.

Jestli by to tak skutečně bylo, to se asi nikdy nedozvíme, na žraloky z byznysových vod ale každopádně šarm, a zejména jeho schopnost pozorně poslouchat, působil. Peter Thiel, Elon Musk nebo Satya Nadella… s těmi všemi Altman přišel do kontaktu prakticky na začátku své podnikatelské dráhy. Sám Altman na svém blogu v roce 2019 o svém přístupu napsal: „Slova dokážete ohnout podle své vůle v překvapivě velkém procentu případů. Většina lidí se o to ani nesnaží.“

Jeho pověst už v mladém věku dokládá i to, že ho v roce 2009 Graham zařadil na seznam nejzajímavějších startupistů spolu se Stevem Jobsem a Larrym Pagem a Sergeyem Brinem, kteří založili Google. Díky oblíbenosti u Grahama se Altman dostal třeba k investici do startupu Stripe zajišťujícím online platby. Za dvě procenta společnosti tehdy Altman dal 15 tisíc dolarů a sám si krok později pochvaloval jako nejlepší investici, kterou kdy udělal.

Zhruba v té době se Altman sblížil i se známým americkým miliardářem Peterem Thielem, který se tradičně nebojí podporovat politické kandidáty v USA. Přes něj se dostal k milionům na startupové investice, a právě díky těmto prvním krokům se Altman později stal miliardářem s portfoliem sahajícím od biologie a dlouhověkosti k jaderné fúzi až k základnímu nepodmíněnému příjmu.

Jak se ale Altman nořil hlouběji do vod velkých byznysových investic, začínal mu být projekt Loopt malý. Nakonec ho v roce 2012 prodal bez nějakého podstatného zisku. Ve světě Silicon Valley se něco takového rovná propadáku. Ovšem ne v případě Altmana, který i při pádu stoupal vzhůru. Tehdy se totiž Graham rozhodl, že předá pozici prezidenta Y Combinatoru, který měl tou dobou už za sebou úspěšné projekty jako Dropbox či Airbnb. Jediným kandidátem byl devětadvacetiletý Altman.

Ten se tak ještě před třicítkou chopil kormidla respektovaného fondu amerického startupového světa. A Graham byl na cestu svého chráněnce hrdý. O Altmanovi prohlásil, že je dobrý v získávání moci. „Extrémní lidé mají extrémní výsledky,“ řekl později Altman o svém raketovém vzestupu.

Foto: Czechcrunch/Midjourney Portrét Elona Muska vytvořený v Midjourney

Několik takových lidí – s velkým tahem na branku – dal dohromady v roce 2015 při založení neziskového projektu OpenAI, který měl za cíl vyvíjet umělou inteligenci k prospěchu celého lidstva. Tou dobou se ale začínaly objevovat náznaky, že Altman je extrémní i mezi těmi nejextrémnějšími. V OpenAI se nejprve nepohodl se spoluzakladatelem – miliardářem Elonem Muskem – o tom, jestli má OpenAI primárně fungovat jako byznys, nebo dál jako neziskovka. Musk se obával potenciálních negativních dopadů AI, Altman naopak argumentoval, že vývoj výkonných technologií se neobejde bez obřích investic.

A vyhrál. Musk v OpenAI v roce 2018 skončil a od té doby startupu nemůže přijít na jméno. S dnes už bývalým přítelem Altmanem si nedávno vyměnil žaloby, a když před pár dny Apple oznamoval, že do svých nových zařízení naplno zabudovává umělou inteligenci právě ve spolupráci s Altmanovým OpenAI, majitel sítě X nebo Tesly kontroval, že zařízení od jablečné firmy Tima Cooka svým zaměstnancům zakáže. OpenAI a jeho vlajkové lodi ChatGPT se Musk také snaží konkurovat s vlastním startupem xAI.

Jakoby se ale kolem roku 2018 u Altmana začal opakovat scénář z dob, kdy rozjížděl svou aplikaci Loopt a začínal působit ve světě startupových investic, jenom v opačném gardu. Vlastní Altmanův projekt, OpenAI, kradl jeho pozornost na úkor pozice v čele akcelerátoru Y Combinator. Došlo to dokonce tak daleko, že Graham v roce 2019 letěl z Velké Británie do Kalifornie, aby Altmana ohledně toho konfrontoval. Vedení ho postavilo před ultimátum: Y Combinator, nebo OpenAI. Altman zvolil možnost B.

Extrémní lidé mají extrémní výsledky.

Tou dobou OpenAI rozjíždělo byznysovou část, která měla začít nabízet umělou inteligenci komerčně. A začít to pro něj nemohlo lépe, protože v roce 2019 do OpenAI vložil první miliardu dolarů technologický obr Microsoft. Investice se ale nestala středem pozornosti médií. Boom umělé inteligence měl nastat až za další tři roky.

Když ale koncem roku 2022 OpenAI vydala dnes populární textový generátor ChatGPT, měl Mictosoft v OpenAI vloženo mnohem více a k dnešku do projektu celkem investoval 13 miliard dolarů. Jména Sam Altman a OpenAI se skloňovala v každém pádu. Všichni se ptali: kdo je člověk, kterému se začalo po vynálezci atomové bomby přezdívat Robert Oppenheimer dnešní doby? Kdo je ředitel firmy s hodnotou 86 miliard dolarů a aplikací ChatGPT, nejrychleji rostoucí aplikací co do počtu uživatelů v historii?

Co mnozí jednou na Altmanovi vnímali pozitivně, z toho najednou byla podezřelá přetvářka, za kterou mnozí vidí jediný cíl: zisk moci. Že ve jménu zisku Altmanovi v čele OpenAI zřejmě nevadí jít přes mrtvoly, to ukazuje třeba nedávná epizoda s herečkou Scarlett Johansson, která firmě vyhrožuje žalobou za podobnost jejího hlasu a toho nejnovějšího systému GPT-4o.

Pro dobro lidstva

Se startupem se navíc loučí řada významných postav, mezi nimi i spoluzakladatel celého projektu a klíčový vědec Ilya Sutskever, který loni na podzim stál v popředí nepovedeného puče, během něhož Altmana nejprve vyhodili z pozice ředitele OpenAI, s tím, že lhal správní radě, aby se po několika dnech plných tahanic a nejasností opět vrátil.

V pozadí této podzimní anabáze byla opět filozofická pře dvou frakcí firmy o ničem menším než o podstatě OpenAI: má se klást důraz na bezpečnost (skupina Sutskever), nebo na zisk (skupina Altman)? Kromě Sutskevera v OpenAI nedávno skončili i další pracovníci a firma po jejich odchodu zrušila celou sekci zaměřenou na výzkum dlouhodobých rizik umělé inteligence, jako by tak trochu naznačovala, který směr zvolila.

Foto: Depositphotos Sam Altman je ve světle veřejných reflektorů krátce. Startupový svět v USA ho ale zná už dlouhá léta

Altman ale i přes podobné momenty trvá na tom, že mu nejde o peníze a že je asketa, který má na srdci dobro lidstva. Zmíněné příklady ale naznačují, že realita bude složitější. Altman je díky své plodné kariéře ve světě kapitálových investic v poměrně nestandardní pozici.

Na rozdíl od běžného modelu, kdy je jmění podnikatele úzce spjato s jeho byznysem, sice Altman z úspěchu OpenAI nemá ani penny. Významně ale profituje ze svých investic, které má vložené i do byznysů, se kterými je OpenAI ve styku. Příkladem je startup Helion, která se snaží vyvinout elektrárny na principu jaderné fúze, technologie, kterou lidstvo zatím neumí prakticky zužitkovat. V budoucnu se to ale může změnit a OpenAI s Helionem jedná ohledně možných dodávek elektřiny, které pokročilé AI systémy potřebují spousty.

Dalšími příklady jsou známá komunikační platforma Reddit nebo startup Retro Bioscience zabývající se prodloužením produktivních let člověka, do kterého Altman vložil 180 milionů dolarů. Jeho jmění časopis Forbes odhaduje na jednu miliardu dolarů. Index miliardářů agentury Bloomberg u Altmana uvádí jmění dvou miliard dolarů, podle Wall Street Journal zase celková hodnota Altmanových investic k začátku letošního roku dosahovala 2,8 miliardy dolarů.

K tomu všemu lze přičíst i fakt, že se o Altmanovi objevily informace, že v OpenAI vytváří toxické pracovní prostředí, fond Y Combinator při jeho prezidentství čelil obviněním ze sexuálního obtěžování, z čehož samotného Altmana s bratrem Jackem nedávno obvinila i sestra obou mužů Annie. Vzniká tím obraz člověka, který odpovídá tomu malovanému lidmi z těch nejvyšších pater americké startupové scény: Sam Altman je magnet na moc.