The Macallan slaví dvě stě let. Do Česka nyní dorazily lahve s výroční edicí známé whisky

Patří mezi ty vůbec nejlepší whisky, které můžete na světě ochutnat, a na kontě má i rekord za nejdráže vydraženou lahev s tímto mokem. Skotská destilérka The Macallan letos slaví 200 let od svého založení a od podzimu si to připomíná dvěma speciálními edicemi a vůbec spoustou zajímavých novinek. Tento týden lahve s vybranou whisky oficiálně doputovaly i do Česka.

The Macallan je hrdá značka a na všem, co dělá, je to znát. Její whisky skvěle chutná, a patří nadto i mezi osvědčené investiční stálice. Dřevo na své sudy si pečlivě vybírá výhradně ve Španělsku, Francii, Kentucky nebo Illinois a osmnáct měsíců je namáčí v sherry. Zakládá si na tom, že její výtvory jsou přírodní barvy a na jejích pozemcích v údolí řeky Spey – což je mimochodem lokalita, kde vznikají i další světově proslulé whisky – najdete i jednu z nejkrásnějších staveb Skotska.

Šest let starý a architektonicky ceněný projekt za 140 milionů liber od studia RSHP připomíná hobití nory a ukrývá se v něm moderní návštěvnické centrum. A od konce října v něm funguje i nová restaurace TimeSpirit, která do oblasti proslulé drsnou přírodou přináší prvotřídní kuchyni s nádechem Španělska. Vznikla totiž ve spolupráci s bratry Rocaovými, majiteli věhlasného gironského El Celler de Can Roca se třemi michelinskými hvězdami a dvakrát potvrzeným statusem nejlepší restaurace světa.

I tenhle podnik, s nímž The Macallan doufá vykročit do světa vysoké gastronomie, patří mezi dárky, které značka sobě i svým zákazníkům v rámci svého dvousetletého výročí naděluje. A k dispozici jsou samozřejmě i dostupnější zážitky než výlet do Skotka. I když, jak se to vezme…

Nebyla by to totiž správná destilérka, kdyby ke svým narozeninám nevydala i speciální edice toho hlavního, co dělá, v tomto případě tedy whisky. Ve Skotsku stvořili rovnou dvě a světu je představili už v říjnu, kdy se do ruda laděnou kampaní odkazující na skotskou přírodu, ale i vztah minulosti a současnosti rozzářilo například náměstí Piccadily Circus nebo obří lasvegaská zábavní kopule Sphere.

Globální představovací turné tento týden dospělo i do Česka, a tak si místní labužníci mohou oficiálně vzít do rukou lahve z kolekcí Time:Space a Time:Space Mastery.

Prvně jmenovanou tvoří dvě vzájemně propojené lahve a také dvě whisky – ta nejstarší, jakou kdy The Macallan stočil, a zároveň ta nejmladší. Spojení moku z 1940, stáčeného v jeho 84 letech, a toho z roku 2018, který vznikl jako vůbec první v nové palírně a do lahví putoval ve věku pěti let, má symbolizovat už zmiňované propojení minulosti se současností.

Jde však o vysoce exkluzivní záležitost, která vznikla pouze ve 200 exemplářích, na každý oslavený rok připadá jeden, její cena není veřejná a k dispozici je pouze na pozvání od palírny. Ta o prodejích nechce nic prozradit, uvedla ale, že je o tyto kousky „mimořádný zájem“.

Dalším výročním dárkem je už o poznání přístupnější whisky Time:Space Mastery, která na minulost odkazuje tím, že zrála ve výběru nejvýznačnějších dubových sudů, které mistři destiléři kdy v historii palírny využili. Konkrétně jde o 14 typů sudů. Když tuto whisky ochutnáte, ucítíte díky nim příjemnou sladkost sušeného ovoce s decentně kořeněnými tóny.

Obě edice se pyšní kruhovými nádobami, což je další odkaz na koloběh života, a uložené jsou v krabicích, v nichž se ukrývá i 200 papírových origami bodlin. Ty mají pro změnu symbolizovat to, že oba moky jsou pro destilérku důležité. A tak si je, stejně jako to se svými cennostmi dělá příroda, chrání právě bodlinami. Time:Space Mastery má být k dostání například na webu alkohol.cz a cena jedné lahve se pohybuje kolem 1 200 eur.

Kdyby se vám to všechno zdálo přehnané, tak vězte, že není, protože The Macallan whisky opravdu umí. A dokázal už mnohokrát. Loni si například připsal aukční rekord za vůbec nejdražší prodanou lahev tohoto nápoje – a alkoholu vůbec – v historii. Jednosladovou whisky z roku 1926, která byla stáčená ve svých 60 letech a vyrobilo se jí pouhopouhých 40 lahví, si její nový majitel pořídil na dražbě v Sotheby’s za 2,7 milionu dolarů, tedy asi 63 milionů korun. V seznamu nejdráž vydražených whisky světa ovšem na tuto značku narazíte více než jednou.