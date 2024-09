TikTok pohltila okurková mánie. Mladý Kanaďan učí rychlé recepty, díky kterým rozjel nový byznys

Uložit 0

Někdy prostě musíte sníst celou okurku. Alespoň to tedy proklamuje Cucumber Guy, který se stal v posledních týdnech hitem TikToku. Takovou přezdívku si v online světě vysloužil třiadvacetiletý Logan Moffitt, který si získal miliony sledujících tím, že v každém ze svých videí předvádí, jak si nejrůznějšími způsoby ochutit nebo připravit okurku. Jeho videa se obratem stala natolik virální, že ovlivňují už nejen jídelníček uživatelů sociálních sítí, ale i reálný svět.

Kanaďan Logan Moffitt vydal svůj první okurkový recept začátkem léta 2024. Ten doplnil i sloganem Někdy prostě musíte sníst celou okurku, který se pro jeho další videa spojená s okurkami stal ikonickým. Videa, na kterých Moffitt připravuje nakrájenou okurku třeba s jalapeňo papričkami, uzeným lososem nebo smetanovým sýrem, si rychle získala na popularitě – natočil jich od července desítky a některé z nich dosahují i 40 milionů zhlédnutí.

„Rozhodně jsem dost překvapený, protože když jsem natáčel první video, moc jsem o tom nepřemýšlel. Jen jsem se snažil, aby to bylo zábavné jiným způsobem. Takže když vidím, že se to povedlo, je to dobrý pocit,“ uvedl Logan Moffitt koncem srpna pro americký magazín Forbes. Oblast sociálních sítí pro něj ale není nic nového, vytvářením obsahu se ostatně živí a v současnosti má na TikToku už 6,6 milionu sledujících.



Netrvalo dlouho a internet začal Moffitta přezdívat Cucumber Guy, tedy jako okurkového chlápka. Jedním z faktorů, díky kterým se stal tak populárním, je přitom jednoduchost jeho receptů. Ty většinou zahrnují jen několik ingrediencí, které má doma téměř každý, třeba sůl, chilli, majonézu nebo sezamový olej. Okurka je navíc poměrně levnou a lehce dostupnou zeleninou, která se dá kreativně kombinovat nespočtem způsobů.

Nejedná se ale jen o záležitost internetu. Krátce po zpopularizování okurkových receptů se objevila zpráva, že mají Moffitt a jeho recepty takový ohlas, že kvůli němu dochází k nedostatku okurek na Islandu. Podle některých farmářů a odborníků je ale v letním období nedostatek okurek na ostrově běžný, a to i bez Moffittova zapříčinění. Server BBC uvedl, že se ale zdvojnásobil prodej ingrediencí, jako je právě sezamový olej nebo některé druhy koření.

Na Moffittovy recepty zdaleka nereagují jen uživatelé TikToku. Jakmile se začal trend okurek šířit, začaly Kanaďanovi přicházet i nabídky spoluprací od různých firem, jako je například fastfoodový řetězec s mexickým jídlem Chipotle nebo rozvážková služba DoorDash. Zdaleka se ale nejednalo jen o sponzory z potravinářského průmyslu.

Influencer zahájil spolupráci třeba i s kosmetickou značkou Flamingo. Ta vyrábí holicí potřeby pro ženy a Moffitt tak namísto použití tradiční mandolíny v jednom videu krouhá okurku holicím strojkem této značky. Dalšími firmami byly třeba Sephora nebo K18, specializující se na péči o vlasy. Tu zase Moffitt zakomponoval do jednoho ze svých videí, když během natáčení okurkového receptu použil její vlasovou masku.

A nejsou to jen sponzoři, kteří oblíbenosti Moffittova obsahu využívají. I on sám se totiž rozhodl z okurkové mánie těžit a na svých webových stránkách odkazuje na prodejny Amazonu ve Spojených státech a v Kanadě. V nich jsou totiž po skupinách k dostání všechny produkty, které Moffitt na výrobu okurkových salátů používá – ať už se jedná o mandolínu, kuchyňský nůž, koření na ryby nebo plastové krabičky, ve kterých své saláty míchá. Influencer navíc vytvořil i svůj vlastní specifický merch s okurkovou tematikou.

Trend má ale mnohem širší dopad než jen v rámci kreativních receptů a spoluprací. Dříve byla totiž vodnatá okurka spojována s dietami a zdravou stravou, jež se zaměřovala na omezení příjmu kalorií. To bylo ze své podstaty problematické, lidé totiž okurkami nahrazovali veškerá plnohodnotná jídla. Moffitt ale teď světu ukazuje, že okurky se dají připravit nejen zdravě, ale i chutně a kreativně a že tak nemusí být jen nudnou dietou.