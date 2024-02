Mark Zuckerberg otestoval brýle od Applu a vynesl nepřekvapivý verdikt: Náš Quest je prostě lepší

Uložit 0

Po dlouhém čekání se na začátku února dostaly k prvním zákazníkům brýle pro virtuální a rozšířenou realitu (VR/AR) Vision Pro od Applu a internet zaplavilo obrovské množství recenzí, které ukazují, že jde minimálně o nejzajímavější produkt výrobce iPhonů za mnoho let. Vyzkoušel si ho teď také Mark Zuckerberg, zakladatel Facebooku a Mety, která stojí za vlastními headsety Quest. A svého konkurenta (podle očekávání) moc nešetřil.

„Nejenže si myslím, že Quest přináší lepší hodnotu, ale myslím si, že Quest je i lepší produkt, tečka,“ uvedl Zuckerberg na Instagramu. Ve tři a půl minuty dlouhém videu zdůraznil, že VR brýle od Mety jsou podle jeho slov sedmkrát levnější, zároveň jsou prý vhodnější pro většinu běžných činností, na které lidé rozšířenou realitu využívají.

Meta Quest 3 vyjde asi na 16 tisíc korun, nabízí širokou knihovnu her a jeho primárním módem je kompletní ponoření se do virtuální reality s možností využít také transparentní mód. Headset Vision Pro naproti tomu stojí v přepočtu 80 tisíc a Apple s ním chce razit výrazně jinou vizi brýlí pro rozšířenou realitu, které skutečnému světu přidávají digitální vrstvu, i když samozřejmě nabízejí také plnou virtuální realitu.

Zuck on the Apple Vision Pro

He’s still got fire in him, love to see it pic.twitter.com/httIBlpZJX

— Sheel Mohnot (@pitdesi) February 13, 2024