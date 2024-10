Timothée Chalamet přišel na soutěž dvojníků Timothéeho Chalameta. V chaosu zatkli jednoho ze Chalametů

Uložit 0

Kdo se nejvíce podobá jedné z největších hollywoodských hvězd současnosti, Timothéemu Chalametovi? Odpověď na tuto otázku se v neděli ve Washington Square Parku v New Yorku snažilo nalézt téměř 10 tisíc návštěvníků akce, na které vystupovali dvojníci herce. Najednou ale přijel skutečný Timothée Chalamet a způsobil tím poprask, na jehož konci bylo i několik zatčených.

Pořadatelé soutěže o nejlepšího dvojníka Timothéeho Chalameta nejspíš plánovali poklidný happening fanoušků herce, který zazářil ve filmech jako Duna, Wonka či Malé ženy. Na akci ovšem nakonec dorazil desetitisícový dav, a co hůř, přijel i skutečný Timothée Chalamet.

Ten očividně neměl v neděli odpoledne nic lepšího na práci než vyrazit do houfu svých zarytých obdivovatelů. S několika fanoušky se vyfotil, rychle nasedl zpět do auta a zmizel. Davové pozdvižení, které způsobil, však zůstalo.

Bylo dokonce takové, že musela zasáhnout policie, která se snažila na akci udržet pořádek. „V jednu chvíli ke mně přistoupil policista a křičel na mě, že musím z parku odejít,“ řekl pro CNN Reed Putman, jeden ze soutěžících. „Ignoroval jsem ho, šel jsem jinam, ale viděl jsem, že jiného soutěžícího spoutali a odvlekli,“ dodal.

idk what’s crazier:

1) the fact that the REAL timothee chalamet showed up at the timothee chalamet lookalike contest OR

2) the fact a fake timothee getting ARRESTED at the timothee chalamet lookalike contest 💀 pic.twitter.com/M9KpclqbS6

— mils ✩˚.⋆ (@thelorebitch) October 27, 2024