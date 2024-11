Tipy na dárky pro děti, co neskončí v koutě: Zkuste domácí laboratoř, chytrý časopis nebo cukrářský kurz

Uložit 0

Nejvíc se na dárky pod stromečkem většinou těší děti. Co jim ale pořídit, aby to mělo smysl a ideálně nešlo jen o hračku jako takovou, ale zároveň i o něco, co bude rozvíjet dětskou mysl? Pokusili jsme se v redakci sepsat pár tipů na dárky, které umí rozvíjet děti od školky po pubertu.

Netradiční dřevěné hračky

Ty nejmenší by mohly pod stromečkem potěšit hračky z dílny severočeské značky Trihorse. Například jejich řemeslně vyráběná autíčka Finger car rozvíjí jemnou motoriku obou rukou a všech prstů, mají pozitivní dopad na zrakovou paměť, posilují vytrvalost a zlepšují pravolevou orientaci. Aktivity boardy nebo třeba teepee stany pak vyrábí čeští Elis design.

Raketa pro školáky

„Časopis pro děti chytrých rodičů“, jak zní podtitul periodika pro děti na prvním stupni základní školy, letos slaví už deset let na trhu. Vychází čtyřikrát do roka a každé číslo má své tématické zaměření. Na dvaapadesáti stránkách malí čtenáři najdou příběhy, komiksy, zábavné hry, úkoly, tvoření, recepty na vaření, doporučenou četbu a tipy na výlety.

Laboratoř pro teenagery

Větší děti, které už si nehrají s hračkami, by mohla zaujmout AlbiLAB. Jde o variabilní stavebnici vědecké stanice. Tvoří ji magneticky pospojované kostky s různými účely a programovatelnou elektronikou. Ve stavebnici lze pěstovat rostliny a jejich růst přitom sledovat webkamerou. A to vše ovládat na dálku přes wifi.

Foto: Albi Variabilní vědecká sta(veb)nice AlbiLAB

Kniha, na které se děti vyřádí

Hledáte knížku pro menší děti, se kterou si budou moct hrát, klidně ji dokreslit nebo upatlat? Pak sáhněte po rozverném dobrodružství krokodýla Franka a jeho malé okrunýřené kamarádky. Její autor Lukáš Bohata pracuje v Sony, tuhle knihu napsal za covidu pro svého malého syna a schválně ji vyladil tak, aby se na ní mohl vyřádit. A vaše děti budou moct taky.

Foto: Frank a želvička Kniha Frank a želvička

Kostičky, co nikdy neomrzí

Jedna z aktuálních reklamních kampaní dánského kostičkářského kolosu se ptá: „Kolik světů se skrývá ve stavebnicích LEGO?“ A rovnou si i odpovídá: „Kolik si jen dokážete představit.“ A to je velká pravda, i když LEGO není ten nejoriginálnější dárek pod sluncem, potěší malé, velké i dospělé. Neustále navíc přibývají nové stavebnice, vybírat můžete z nepřeberného množství. Třeba variace na Fortnite nebo o něco dostupnější kousky z edice Star Wars – Millenium Falcon pořídíte za dva tisíce.

P.S. Adventní kalendář už máte?

Foto: LEGO Stavebnice Millenium Falcon

Něco s nádechem Česka

Česká značka, která svými produkty připomíná to nejzajímavější, co přinesly naše moderní dějiny, nemíří jen na dospělé – v její nabídce najdete i dárky pro nejmenší. Třeba pastelky s motivem Pejska a kočičky nebo pexeso, u jehož hraní si budete moci povídat o Věře Čáslavské nebo historii korunovačních klenotů. A kupou krásných sešitů, triček nebo tašek potěšíte možná i puberťáky.

Foto: Bohéma Pexeso od české firmy Bohéma

Kosmetika, kterou nikdo nepohrdne

Že jsou děti na kosmetiku malé? Kdo má doma malé slečny, tak ví, že to je velká lež. Pokud byste ty své rádi odbarovali něčím netradičním a přírodním, podívejte se na e-shop Byssine s luxusními a ekologickými kosmetickými produkty. Rozmazlovat se totiž můžeme všichni. Pro nejmenší děti tu pak mají značky Minois a Kenko.

Foto: Byssine Kosmetika Kenko

Vychovejte si malého kuchaře

Vařit může každý – a to nejen myšák Remy v disneyovském animáku Ratatouille, ale klidně i vaše děti. Stačí, když je pustíte do kuchyně nebo ještě lépe pošlete na kuchařský kurz, kde autorita tamních šéfů a šéfek funguje, co si budeme povídat, přeci jen o něco lépe, a navíc nebudete doma muset uklízet. Na výsledek pak budou hrdé nejen děti, ale i vy. Kurzů existuje víc, pokud ale máte doma rodícího se cukráře, vyzkoušet můžete třeba nabídku pražského Ippa Café.