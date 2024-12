Trápil ji ženský cyklus, až pro něj postavila stomilionovou aplikaci. Bára Kubínová s ní boduje v USA

„Americký trh byl připravený. Tamní lidé už jsou zvyklí platit za aplikace, předplatné je tam běžná věc. Navíc tam menstruace přestává být tabu a ženy chtějí vědět, jak funguje jejich tělo,“ vysvětluje Kubínová své důvody.

Ona sama přitom s technologiemi do té doby žádnou zkušenost neměla. V Dánsku vystudovala fashion marketing a následně v oblasti marketingu pracovala pro značky jako Dior nebo Celine. Říká ale, že nedokázala jít s davem. „Vždycky jsem věděla, že chci dělat něco svého, a zároveň mi spousta věcí, které jsem v tehdejších zaměstnáních dělala, nedávala smysl,“ popisuje.

Impulz k podnikání jí dal i její partner Jiří Diblík, jeden ze zakladatelů aplikace VOS.health, která se zaměřuje na mentální zdraví uživatelů. „Díky Jirkovi jsem pochopila, že aplikace nejsou jen zdarma dostupné nástroje, ale že za nimi může být i silný byznys model. Kdybych se nedostala do prostředí technologií, asi bych dnes na téma ženského zdraví nebo cycle syncingu psala blog nebo knížku,“ přiznává s úsměvem.

Foto: Archiv KB Aplikace Lively nabízí každodenní přehled aktuální fáze cyklu

První verze Lively vznikla v průběhu dvou měsíců, během nichž Kubínová sama studovala jednotlivé fáze a vše s cyklem spojené. Vypuštěný model zahrnoval základní funkce – identifikaci fází cyklu, odhad zbývajících dnů do menstruace nebo jednoduché denní tipy, jak o sebe v daném období pečovat. „Neměla jsem žádné složité analýzy nebo strategie. Prostě jsem to udělala intuitivně a pustila ven. Nechtěla jsem strávit rok nebo dva vývojem, abych pak zjistila, že to nikoho nezajímá,“ vysvětluje Kubínová.

Na trh tak aplikace vstoupila bez jakékoliv marketingové strategie a šířit se začala organicky. „Na to, že jsem vystudovala marketing, byla moje strategie nulová,“ směje se Kubínová. Věří ale, že jí pomohla znalost cílové skupiny i správné načasování. „Aplikaci jsem dělala pro sebe a pro holky, které řeší stejné problémy. Kdybych s tím přišla před 10 nebo 15 lety, bylo by to daleko větší tabu,“ míní Kubínová.

Lively také ke vzdělávání se o ženském cyklu nabádá i muže. Nově totiž představila funkci Partner Syncing, která umožňuje partnerům vhled do aktuální fáze cyklu ženy, včetně denních symptomů nebo nálad. Nových rozšíření bude ale podle všeho mnohem víc.

„Uživatelky mi začaly psát, že chtějí používat Lively i během menopauzy. Pracujeme proto na sesterské aplikaci, která se tomuto tématu věnuje. Chci, abychom v této oblasti spolupracovali i s odborníky, protože to zatím ještě není moje oblast,“ vysvětluje Kubínová.

Kromě menopauzy ale plánuje pokrýt i období těhotenství, včetně týdnů před ním a po něm. Lively tak bude mít mód trackování cyklu s možností přepnout do pregnancy mode, jakmile dotyčná otěhotní. „Chci, aby Lively byla aplikací číslo jedna v oblasti ženského zdraví a cyklu,“ netají se svými ambicemi Kubínová.

Lively se rozjela bez jakékoliv podpory externích investorů. Kubínová do projektu vložila vlastní úspory a díky modelu předplatného, který fungoval už od spuštění první verze, se jí finance začaly obratem vracet. A ačkoliv externí investory nehledá ani teď, nevylučuje, že v budoucnu svůj přístup změní. „Chodí nám už sice nabídky na koupi nebo investici, ale myslím si, že by to byla škoda, že máme společně ještě velký potenciál,“ usmívá se zakladatelka.

Kubínová má zároveň jasno i o své další roli ve firmě, která má všehovšudy tři zaměstnance. „Pořád mám na starost marketingový obsah, komunikaci s uživatelkami a hledání nových možností,“ vysvětluje a dodává: „Nechtěla bych se ale dostat do bodu, že budu ve firmě muset být za každou cenu na nějaké pozici, aby to bránilo růstu aplikace.“