Vymysleli design tří pruhů, pak ho prodali Adidasu za whisky. Finský brand obouval i Emil Zátopek

Něco tak prostého jako tři pruhy v logu má dnes hodnotu miliard dolarů, už několik desítek let je totiž využívá Adidas. Než se k nim ale dostal, musel za ně zaplatit… alkoholem a pár desítkami tisíc korun. O tolik si řekl finský sportovní výrobce Karhu, který takzvané three stripes začal používat dlouho před Adidasem a který do tenisek se slavným motivem obul i Emila Zátopka. Teď tato více než stoletá firma znovu nabírá na síle a ukazuje, že i teniskám sluší barevné palety.

Tím, jak se Nike dostal do ošemetné byznysové situace, ze které aktivně hledá cesty ven, a jak kecek od Adidasu začalo být všude až příliš, se do popředí dostávají značky tenisek, o kterých dříve nebylo tolik slyšet. Mezi nimi je právě i původem finské Karhu (v překladu medvěd), jehož modely lze běžně najít i na českém trhu – a potěší zejména fanoušky siluet od New Balance, se kterými sdílí podobnou estetiku.

Sází na viditelné vrstvy v nejrůznějších barvách, které nijak zásadně nekřičí do okolí, ale naopak splynou s okolím. Ať už jde o udusanou stezku v lese, špinavý asfalt v centru města nebo podlahu kanceláře. Zajímavé na nich ovšem není jen jejich provedení, ale i historie. Jen málokdo totiž ví, že právě Karhu bylo značkou, ve které zářil Emil Zátopek.

Legendární vytrvalostní běžec ji obouval už v padesátých letech, kdy v jejích botách soutěžil na olympijských okruzích a vyhrál v nich pro Československo tři zlaté medaile. Výhra to bylo i pro Karhu, které dodnes na Zátopka vzpomíná ve svých firemních pamětech. V celkovém kontextu je zajímavé i to, že Zátopkova obuv vypadala podobně jako adidasky.

Ve stejném roce, co jeden z nejúspěšnějších československých sportovců dominoval olympiádě v Helsinkách, tedy v roce 1952, se okolo Karhu začal motat i tehdy nepříliš známá značka z Německa – Adidas. I ta chtěla své běžecké boty doplnit o jednoduché tři pruhy, které využívala finská firma. A tak se oba aktéři domluvili na z dnešního pohledu kuriózní smlouvě.

Karhu své logo Adidasu prodalo za… dvě flašky whisky a ekvivalent dnešních čtyřiceti tisíc korun. Od té doby začal německý výrobce takzvané three stripes používat a postupem desetiletí z nich udělal jednu z nejznámějších vizuálních identit na světě, která má hodnotu desítek miliard korun. Mají stejný vliv jako třeba swoosh čili fajfka, s níž se prezentuje Nike.

Poté, co Finové tři pruhy prodali, nasadili nový designový prvek v podobě písmene M jako mestari, v překladu šampión. A toho se drží dodnes, respektive s ním pracuje nizozemská skupina Karhu Holding, která v roce 2008 značku odkoupila. Po prodeji se ale nic zcela zásadního nestalo a stále se firma soustředí hlavně na produkci tenisek. Byť v minulosti byla silná i na poli výroby lyží.

Mezi ty nejpopulárnější patří běžecké edice s technologií fulcrum, do popředí se ale tlačí i lifestylové verze obuvi, mezi kterými vyniká například Aria 95, Mestari nebo Synchron Classic. V posledních měsících se zájem o Karhu zvýšil i díky tomu, že v nich byl vyfocen britský herec Theo James, hvězda seriálového hitu Bílý lotos nebo série Gentlemani.

Stalo se tak navíc v době, kdy celý teniskový svět žasnul nad úspěchem staronových modelů od Adidasu, které se ve velké síle vrátily na scénu a dominují hlavně mezi mladými. Spolu s tím se mluvilo o pomalém úpadku Nike, který vlivem nedostatečných inovací nezvládl držet krok s dravějšími značkami jako On, Asics nebo třeba Hoka. I proto najal nového šéfa, který mu má pomoci.