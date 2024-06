Vyrábí drahé a ošuntělé tenisky, abyste se je nebáli ušpinit. Golden Goose proslavila i Taylor Swift

Uložit 0

Ten pocit známe asi všichni. Koupíme si dokonale bílé tenisky, ale až doma spekulujeme, jestli s nimi opravdu chceme chodit po venku, když šance, že se zašpiní, je více než pravděpodobná. Co kdyby ale existovaly sneakers, které jsou ušpiněné a poškrábané přímo z výroby? Na něčem takovém postavila svůj byznys italská značka Golden Goose, o které je teď hodně slyšet. Ne jen proto, že je miluje Taylor Swift, ale také kvůli očekávanému vstupu na burzu, který se nepovedl.

Benátky, rok 2000. Tehdy si dva nadšenci do módy, Francesca Rinaldo a Alessandro Gallo, řekli, že na trhu chybí ideální kombinace tenisek inspirovaných typickým americkým lifestylem a elegantní italskou módu. A tak usedli k šicím strojům a zkoušeli první pokusy. Hned na začátku věděli, že jejich boty musí být odlišné oproti zbytku, což v záplavě všemožných jiných siluet není zrovna jednoduchý úkol. Přišli ale na něco, co se tehdy příliš nenosilo – a ukázalo se, že to funguje.

Svou nejslavnější řadu, která se jmenuje Ball Star, dělali záměrně tak, aby vypadala obnošeně. Vzhledem k tomu, že dílčí detaily dělali ručně, mohli si dovolit na teniskách zanechávat nedodělky, například vytahané nitky. Neštítili se ani využívání béžových barevných kombinací, které evokovaly zašlou bílou barvu. A když už byli v tom, schválně poškrábali části podrážky nebo navodili pocit, že mají sneakers okopané špičky. Nic přehnaného, ale na první pohled rozhodně viditelného.

Golden Goose prakticky vytvořili nový trend, který ještě neexistoval – a zamilovala si ho nejedna celebrita. Boom přišel především v roce 2007, kdy značka uvedla svou vlajkovou edici, z níž se později stala modelová řada Super-Star. Nosili ji například rappeři A$AP Rocky nebo Ye či plavec Michael Phelps, protože kombinovala onu italskou eleganci a sportovní look. V ten moment se o Golden Goose začalo mluvit i mezi mladými, respektive Generací Z, která všeobecně hledá netradiční věci.

Svou roli sehrála v růstu popularity tenisek od Golden Goose i Taylor Swift, jedna z nejslavnějších zpěvaček současnosti. V případě takových jmen stačí, pokud si produkt konkrétní firmy jednou vezmou na sebe, dostanou se ven jejich fotky a senzace je na světě. A obzvlášť zásadní je to v souvislosti právě s Taylor Swift, která má natolik velký vliv, že dokáže pohnout také s ekonomikami zemí. V Golden Goose z toho vytěžili hodně, i proto loni dosáhli na rekordní výsledky.

Jen za minulý rok utržil původem benátský podnik 637 milionů dolarů, tedy téměř patnáct miliard korun, s tím, že v meziročním srovnání vyrostl o sedmnáct procent (z předešlých 543 milionů dolarů). A nejen to: v roce 2023 otevřel dalších jednadvacet kamenných poboček, čímž zvýšil celosvětový počet prodejen na 191, a také dokázal do svého představenstva získat někdejšího šéfa luxusní značky Gucci Marca Bizzarriho. Současně se dostal do výhodné pozice.

Není tajemstvím, že právě mladší a nepříliš známé značky tenisek se v posledních měsících derou obzvlášť dopředu, což je zapříčiněno tím, že zejména mladí hledají nové alternativy k nošení. V kontextu toho je vhodné zmínit Nike, jedničku na poli sportovního vybavení, které se nedaří své portfolio inovovat natolik, aby s ním zaujala nové zákazníky. Využil toho i Adidas, který vdechl život desítky let staré modelové řadě a má s ní úspěch. A daří se také značkám jako Hoka, On nebo třeba Asics.

Golden Goose chtěli zájem o jejich tenisky posunout na novou úroveň, proto firma, jejíž tržní hodnota se odhaduje až na dvě miliardy dolarů, oznámila, že se chystá vstoupit na burzu. Vše bylo připraveno, jenže pak proběhly evropské parlamentní volby – a bylo po plánu. Golden Goose, respektive jejich mateřská společnost Permira kvůli „výraznému zhoršení tržních podmínek způsobených politickými otřesy na starém kontinentu“ první veřejnou nabídku akcií (IPO) odložila.

Jak se bude situace vyvíjet dál, se zatím neví. Že šlo o očekávaný vstup, potvrzuje i fakt, že primární veřejná nabídka akcií měla být v Itálii největší za více než rok, přesněji řečeno od nabídky akcií herní společnosti Lottomatica. Realita je ale taková, že běžné zákazníky ani tolik nezajímá, zda je jejich oblíbená značka na burze, nebo ne – pro ně jde především o styl, který Golden Goose nabízí.

A vzhledem k tomu, že reálně nikdo relevantní podobný design nedělá, Italové mají slibnou budoucnost. Byť je otázka, zda si běžní zákazníci dokážou obhájit, že by za tenisky utratili zhruba třináct tisíc korun, asi trojnásobek oproti prémiovějším sneakers jiných značek.