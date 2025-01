Trump může české voliče inspirovat i odradit. Babiš se izolovat nemůže, myslí na svůj byznys, říká Pehe

Uložit 0

Donald Trump je zpátky v Bílém domě, a to nejen jako prezident USA, ale i jako symbol posunu ve světové politice. Spolu s Elonem Muskem a dalšími vlivnými hráči tvoří mocenský blok, který má ambice měnit pravidla hry – od regulací v Evropě až po podporu populistických hnutí.

Co to znamená pro českou politiku v roce voleb? Inspiroval by Trumpův úspěch Andreje Babiše nebo Tomia Okamuru? To vše probíráme s politologem a ředitelem University of New York in Prague Jiřím Pehe v podcastu Crunch.

Celý díl si můžete pustit ve videu níže, na YouTube nebo Spotify. Nyní přinášíme přepis toho nejzajímavějšího, co v rozhovoru Jiřího Pehe s Čestmírem Strakatým zaznělo.

Vidíme řadu vlivných lidí, kteří podporovali Donalda Trumpa vcelku otevřeně a s nějakými svými zájmy. Tím nejvýraznějším je Elon Musk, přidává se k němu i Mark Zuckerberg, šéf holdingu Meta, a další. Co to znamená?

Vzniká cosi, co má zatím jenom příchuť oligarchické vlády. Donald Trump se obklopil několika technologickými miliardáři a ostatní mu teď „přišli políbit prsten“. Problém je to, že to nejsou žádní velcí příznivci liberální demokracie, ale lidé, kteří jdou tvrdě za svými obchodními zájmy a jejich největším nepřítelem je regulace. To je také důvod, proč se Elon Musk míchá do evropské politiky, aby rozbil regulační rámec, který mu brání v určitých věcech.

Otázkou zůstává, zda není americká liberální demokracie v ohrožení ze strany malé, ale velmi mocné skupiny nejbohatších. Donald Trump jim slibuje snížení daní, což je pro ně velká motivace ho podporovat.

Přesto si myslím, že Spojené státy jsou natolik odolné vůči nedemokratickým pokusům díky své federativní struktuře, justici a různým úrovním rozhodování, že by přechod k autokracii nebyl snadný. Větší riziko vidím spíše v Trumpově snaze rozbít Evropskou unii, kterou vnímá jako konkurenci, nikoliv partnera. To může mít devastující dopady na Evropu.

Když vidíme Elona Muska, jak se zapojuje do evropských záležitostí – například podporuje AfD v Německu nebo Reform UK v Británii – je to snaha přenést národně konzervativní obrození i do Evropy?

V případě Elona Muska, který není oddělen od Donalda Trumpa, protože funguje jako jeho spojenec, jsou tyto útoky na evropské politiky dvojího druhu. Za prvé jde o snahu oslabit silné regulační rámce v Evropské unii, ale i v Británii. Za druhé jde o podporu nacionalistických a konzervativních stran, které mohou tyto regulace narušit. Jmenování Muska šéfem Úřadu pro efektivitu vlády ho navíc učinilo součástí Trumpovy administrativy v širším smyslu, takže jeho kroky už nejsou jen otázkou soukromých aktivit, ale i širší strategie americké vlády pod Trumpem.

Nedělá Musk to samé jako Soros?

Není ale pravda, že například Labouristická strana a události, které se kolem ní točí, zejména ta velmi závažná kauza týkající se zneužívání dívek některými pákistánskými rodinami, jsou dlouhodobou záležitostí? Tato kauza není žádný hoax ani konspirační teorie, ale poměrně dobře doložená skutečnost, kde stát v určitých ohledech selhal. Není možné, že Elon Musk se pouze snaží vyvažovat určité hlasy?

Vyvažoval by je, pokud by k tomu měl, tak říkajíc, určité oprávnění. Je občanem Spojených států a Jižní Afriky. Musk například obviňuje Keira Starmera z toho, že když byl generálním prokurátorem, tedy nejvyšším státním zástupcem Velké Británie, tuto skutečně závažnou kauzu dostatečně nevyšetřil. To je hlavní důvod jeho kritiky. Nyní navíc obviňuje Starmerovu vládu z toho, že se snaží kauzu dále neřešit.

Myslím si však, že jde o vnitřní záležitost Velké Británie, kterou by si měla tato země vyřešit sama. Ať už tím, že politicky potrestá labouristy a Keira Starmera, nebo tím, že provede důkladné vyšetřování. Ale představme si situaci, kdy by se někde objevil miliardář, který je blízký určitému politikovi z jiné země, a ten by začal veřejně prohlašovat, že bychom měli v České republice odvolat premiéra.

Trumpovy úspěchy můžou být v Evropě prezentovány jako recept.

A nedělo se něco podobného, i když v jiné formě? Často se v této souvislosti zmiňuje jméno George Sorose. Ten má například Open Society Fund a další iniciativy, které ovlivňují politiku v jednotlivých zemích.

Myslím, že zde existuje zásadní rozdíl. George Soros se vždy držel toho, že financuje občanskou společnost a vzdělávací instituce, například v souladu s filozofií Karla Poppera o otevřené společnosti. Nezasahoval přímo do politiky jednotlivých zemí, a to ani v zemích, kde působila jeho nadace, s výjimkou Spojených států, jejichž je občanem. Tam se přímo angažoval v podpoře demokratické strany, podobně jako Elon Musk podporoval republikány.

Soros však nikdy neútočil přímo na konkrétní politiky ani nepodporoval politické strany v jiných zemích. U Elona Muska je to jiné – ten přímo ovlivňuje politiku svými aktivitami, například veřejnou podporou krajně pravicových stran, jako je AfD, nebo urážkami britských politiků, jako je Keir Starmer. Navíc má Musk historii kontroverzních výroků a jeho politická agenda často podrývá pilíře liberální demokracie.

Co to znamená pro Česko v tomto volebním roce? Nemyslím, že by přímo Elon Musk dělal živý stream na X s Tomiem Okamurou, ale v kontextu toho, co už sledujeme – polarizující a vyostřenou kampaň, která se jistě ještě zhorší.

To bude velmi zajímavé, protože úspěch Donalda Trumpa a to, co provádí Elon Musk, v tuto chvíli nahrává nacionálně populistickým a krajně pravicovým stranám.