Twisto začalo s tureckým majitelem řešit ziskovost. Ztrátu snížilo na třetinu, loni byla 130 milionů

Ve výroční zprávě o stavu hospodaření společnosti Twisto za loňský rok nebyl poprvé podepsán její zakladatel Michal Šmída. Ten v rámci velkých změn poté, co finančně-technologický projekt stavící na odložených platbách převzal nový majitel z Turecka, firmu opustil. Pod novým vedením se Twisto zaměřilo především na zlepšení ziskovosti. Výsledkem je meziroční snížení ztráty zhruba o třetinu. V loňském roce rostly také výnosy a předsedkyně představenstva Nemika Menevse hlásí, že cílem pro letošní rok je dosáhnout vyrovnaného hospodaření.

Twisto má za sebou turbulentní roky. Startup, který založil Michal Šmída v roce 2013 a začal s ním v Česku prokopávat odložené platby při nákupech nejen na internetu, původně před třemi lety zamířil do rukou australské společnosti Zip. Jenže její situace se začala mimo jiné kvůli pandemii a ekonomickému dění ve světě komplikovat, Twisto dál prodělávalo peníze, a tak se pro český projekt hledal nový majitel znovu. Australané nakonec Twisto prodali s velkou ztrátou. Novým majitelem se před rokem stala turecká společnost Param.

Krátce poté Michal Šmída v rozhovoru pro CzechCrunch vyprávěl, jak se svět úplně změnil, a proto muselo také Twisto změnit přístup. „Jdeme tvrdě za ziskem,“ říkal prakticky přesně před rokem. O tom, že by se chtěla firma po mnoha letech fungování a stamilionům korun nabraných od řady investorů konečně otočit do černých čísel, mluvili Šmída a spol. dlouho. Nikdy se jim to ale pořádně nepovedlo a nový turecký majitel se nakonec rozhodl, že do další fáze již půjde s novým vedením. Loni v listopadu tak Šmída a někteří další kolegové firmu opustili.

Před pár týdny Twisto publikovalo svou konsolidovanou výroční zprávu za rok 2023, v níž potvrzuje cíl začít více vydělávat. „Vzhledem k obnovenému zaměření na ziskovost společnosti a opatřením přijatým v loňském roce za účelem optimalizace činnosti společnosti Twisto zůstává náš výhled na rok 2024 pozitivní. Naším cílem je dosáhnout v roce 2024 pod novým vlastníkem vyrovnaného hospodaření,“ píše v úvodním slově předsedkyně představenstva Nemika Menevse.

V loňském roce činila čistá ztráta Twista 130 milionů korun. Rok předtím to bylo 369 milionů. Zároveň začalo zvyšovat své provozní výnosy, které meziročně vzrostly ze 176 milionů korun na loňských 253 milionů. Čisté výnosy z poplatků a provizí, na nichž byznys model Twista do značné míry stojí, se meziročně zvýšily ze 48 na 80 milionů korun.

Foto: Twisto Zaplatit lze s kartou Twisto i přes Apple Pay či Google Pay

„Během akvizice a po ní se společnost Twisto zaměřila především na zlepšení ziskovosti a efektivity nákladů s cílem kontrolovat čerpání hotovosti a souběžně s tím se soustředila na nové linie příjmů pro expanzi obchodních aktivit skupiny Twisto a Param do nových zemí,“ uvedla Nemika Menevse.

Firma se prý zaměřovala na ziskový růst na svých klíčových trzích v Česku a Polsku a naopak zastavila expanzi do zemí v na Blízkém východě a Afriky (region EMEA), kterou původně plánoval předchozí australský majitel. Turci se chtějí nově s českou službou vydat spíš do Evropy, například do Francie, Itálie, Španělska, Nizozemska, Německa, Rumunska, Maďarska, Slovinska, Slovenska, Chorvatska nebo Bulharska.

Samotný Param má díky svému tureckému původu silnou základnu v Německu a působí v některých dalších zemích západní Evropy. Twisto má pro něj sloužit i jako vlajková loď pro testování nových produktů. Zlepšení hospodařené v loňském roce připisuje Nemika Menevse několika krokům.

„Na začátku roku jsme optimalizovali velikost portfolia pro Českou republiku a Polsko a zaměřili se na ziskové klienty. To mělo za následek pokles celkové hodnoty transakcí, zejména v případě Polska, ale ziskovost se oproti předchozímu roku výrazně zvýšila. Díky úspěšným iniciativám v oblasti optimalizace nákladů, restrukturalizaci bilance, lepšímu řízení rizik, menším marketingovým výdajům a omezení využití ziskových produktů se provozní ztráta společnosti v roce 2023 snížila o téměř 70 procent oproti roku 2022,“ vysvětluje předsedkyně představenstva.

Twisto zároveň tento týden oznámilo příchod dvou nových posil. Z Alzy přichází František Nadymáček, který v největším českém e-shopu posledních šest let pracoval na spolupráci s veřejným sektorem a budoval oddělení B2B obchodu. V Twistu bude působit jako šéf obchodu v Česku a Polsku. Novým šéfem produktu bude Milan Žáček, který měl dosud v ČSOB na starosti Product Development v rámci akceptace platebních karet. Celé Twisto dnes vedle zmíněné předsedkyně představenstva Nemiky Menevse řídí také Ömer Karaçoban a Brett Belcher.